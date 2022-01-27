https://tr.sputniknews.com/20220127/iyi-partili-dervisoglu-cumhurbaskani-ile-imrali-arasinda-bir-kirmizi-hat-mi-vardir-1053203919.html

İYİ Partili Dervişoğlu: Cumhurbaşkanı ile İmralı arasında bir kırmızı hat mı vardır?

İYİ Partili Dervişoğlu: Cumhurbaşkanı ile İmralı arasında bir kırmızı hat mı vardır?

İYİ Partili Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öcalan ve Demirtaş’a ilişkin sözlerini hatırlatarak "Bu bilgiler ve terörist başının görüş ve kanaatleri... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T18:46+0300

2022-01-27T18:46+0300

2022-01-27T18:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

iran

diyarbakır

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

abdullah öcalan

doğalgaz

imralı

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, krizlerin bazen göz göre göre, bazen de hiç beklenmedik anlarda ortaya çıktığını, mevcut iktidarın, muhtemel kriz anlarında hayata geçirmeyi düşündüğü gerçekçi bir eylem planının olmadığını iddia etti.İktidarın tek derdinin krizlerin oluşturduğu vasattan siyaseten nasıl besleneceği olduğunu ileri süren Dervişoğlu, "Milletin birlik ve beraberliğinin sembolü olması gereken Cumhurbaşkanı böyle durumlarda ortaya çıkarak milleti kutuplaştıracak ve birbirine düşürecek bir siyasi dilin ve üslubun mümessili gibi davranmaktan maalesef geri durmamaktadır" dedi.Dervişoğlu, milletin gerçeği ve çilesi ile iktidarın gündeminin birbirinden farklı olduğunu, vatandaşın ekmek kuyruğunda, aş, iş, barınma ve ısınma derdinde olduğunu, temel ürünlerde kuyruklar ve enerji alanında kesintilerin yeniden hayatımıza girdiğini savundu.'Kulağınıza gerçeği fısıldayanlara itibar ediniz'Sanayinin, şalter indirme ve üretime ara verme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne süren Dervişoğlu, şunları kaydetti:'Yüzde 13 ile 15 arasında bir üretim kaybına sebep olacak'Dervişoğlu, sanayide yüksek elektrik fiyatları can yakarken bir de enerjinin kesilmesi tehlikesinin baş gösterdiğini ileri sürdü.Türkiye'nin kış aylarında günlük ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının 260 milyon metreküp ile 300 milyon metreküp arasında değişmekte olduğunu belirten Dervişoğlu, şu anda kullanımda olan miktarın 265 milyon metreküp olduğunu, ülkeyi yönetenlerin enerji arzını garanti altına alabilecek miktarı sağlayacak tedbirleri almadığını iddia etti.Konuya "İran bu yıl kesinti yapmazsa?", "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde giderse" diyerek yaklaşıldığını ve bunun sonucunun hüsran olduğunu savunan Dervişoğlu, şunları söyledi:Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı-Edirne ilişkisini" her fırsatta dile getirdiğini ileri sürdü.Cumhurbaşkanının, daha önce "Edirne'dekinden hesabı İmralı'daki soracak" dediğini, şimdi ise "Öcalan'ın, Demirtaş'ın açıklamalarından rahatsız olduğu bir gerçek" değerlendirmesinde bulunduğunu dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:'Özel bir görüşme olabilir ama gizli görüşme de değildir bana göre'Dervişoğlu, basın mensuplarının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yediği yemeğe ilişkin tartışmalara ilişkin görüşünü sorması üzerine, şöyle konuştu:'Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözleri hakkındaki görüşleri de sorulan Dervişoğlu, "Bu ülkede cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yapmış kişilerin 'AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer' gibi söylemlerine de geçmiş zamanda şahit olmuş birisiyim. Bunlar günlük siyasetin içinde kullanılabilir ama bize sorarsanız Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. AB'nin yolu da Türkiye'nin kalkınmasının yolu da Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini yolu Diyarbakır'dan da geçer, Hakkari'den de geçer, Yozgat'tan, Trabzon'dan, Ordu'dan, İzmir'den, Aydın'dan da geçer ama Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Kararların alınacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi, uygulanacağı yer de başkent Ankara olacaktır" diye konuştu.Dervişoğlu, Millet İttifakı içinde problemlerin olduğu yönündeki söylemlere ilişkin de "İttifakın içindeki problemler kişisel taleplerden, beklentilerden kaynaklanmaz. Millet İttifakı'nın hangi şartlar altında kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Seçim döneminde CHP ile bazı yerlerde ittifak yaptık, bazı yerlerde de birbirimize rakip olduk, karşılıklı aday çıkardık. Karşılıklı aday çıkardığımız yerlerdeki belediye başkanlarından bile gerekli saygıyı görüyoruz. Dolayısıyla bahsettiğimiz açıklamanın, ittifakın ruhuna zarar vereceği kanaatini taşımıyorum. Orta yerde ya bir talep kusuru vardır ya da bir diyalogsuzluk vardır, bunların da giderilmesi zor şeyler değildir" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/kilicdaroglu-bu-ulkede-demokrasi-olacaksa-bunun-yolu-diyarbakirdan-gecer-1053079976.html

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recep tayyip erdoğan, chp, iran, diyarbakır, kemal kılıçdaroğlu, elektrik, abdullah öcalan, doğalgaz, imralı, ekrem imamoğlu, iyi parti, millet ittifakı