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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/kiev-belediye-baskani-klicko-almanyanin-5-bin-migfer-gonderme-karari-bir-saka-olmali-1053210811.html
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Almanya'nın 5 bin miğfer gönderme kararı bir şaka olmalı
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Almanya'nın 5 bin miğfer gönderme kararı bir şaka olmalı
Almanya'nın Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderme kararına "Bu bir şaka olmalı" sözleriyle tepki gösteren Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bu durumun Berlin'in... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:17+0300
2022-01-27T22:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
almanya
angela merkel
kiev
vitaliy kliçko
silah yardımı
belediye başkanı
olaf scholz
miğfer
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ve eski dünya boks şampiyonu, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'nın doğu cephesini güçlendirme konusunda yardım eli uzatmamasını eleştirerek Berlin'in kararı karşısında söyleyecek söz bulamadığını dile getirdi.'Bir dahaki sefere yastık mı yollayacaksınız?'Kliçko, "Almanya Savunma Bakanı'nın kusursuz olarak donatılmış, her an Ukrayna'yı istila etmeye başlayabilecek Rus ordusuyla uğraştığımızı anlamadığı aşikar. 5 bin miğfer kararı bir şaka olmalı. Almanya bir dahaki sefere ne yollayacak, yastık mı?" diye sordu.Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Kiev'in talebi üzerine Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceklerini açıklamıştı.Merkel, Zelenskiy'in talebini bizzat geri çevirmiştiBölgede tırmanan gerilime rağmen Ukrayna'ya silah tedariki yapmayı reddeden Almanya, giderek sertleşen eleştirilerin hedefinde kalıyor.Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği Alman basınına yansımıştı.Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediğini ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220121/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-oldurucu-silah-ihracatini-desteklemiyoruz-1053000937.html
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ukrayna, almanya, angela merkel, kiev, vitaliy kliçko, silah yardımı, belediye başkanı, olaf scholz, miğfer

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Almanya'nın 5 bin miğfer gönderme kararı bir şaka olmalı

22:17 27.01.2022
© REUTERS / Fabian BimmerKiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
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Almanya'nın Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderme kararına "Bu bir şaka olmalı" sözleriyle tepki gösteren Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bu durumun Berlin'in Rus ordusunun oluşturduğu tehdidi hiç anlamadığını gösterdiğini söyledi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ve eski dünya boks şampiyonu, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'nın doğu cephesini güçlendirme konusunda yardım eli uzatmamasını eleştirerek Berlin'in kararı karşısında söyleyecek söz bulamadığını dile getirdi.

'Bir dahaki sefere yastık mı yollayacaksınız?'

Kliçko, "Almanya Savunma Bakanı'nın kusursuz olarak donatılmış, her an Ukrayna'yı istila etmeye başlayabilecek Rus ordusuyla uğraştığımızı anlamadığı aşikar. 5 bin miğfer kararı bir şaka olmalı. Almanya bir dahaki sefere ne yollayacak, yastık mı?" diye sordu.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Kiev'in talebi üzerine Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceklerini açıklamıştı.

Merkel, Zelenskiy'in talebini bizzat geri çevirmişti

Bölgede tırmanan gerilime rağmen Ukrayna'ya silah tedariki yapmayı reddeden Almanya, giderek sertleşen eleştirilerin hedefinde kalıyor.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği Alman basınına yansımıştı.
Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediğini ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.
Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.
Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
Ukrayna krizi
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'ya öldürücü silah ihracatını desteklemiyoruz
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