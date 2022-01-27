https://tr.sputniknews.com/20220127/kiev-belediye-baskani-klicko-almanyanin-5-bin-migfer-gonderme-karari-bir-saka-olmali-1053210811.html
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Almanya'nın 5 bin miğfer gönderme kararı bir şaka olmalı
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Almanya'nın 5 bin miğfer gönderme kararı bir şaka olmalı
Almanya'nın Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderme kararına "Bu bir şaka olmalı" sözleriyle tepki gösteren Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bu durumun Berlin'in... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:17+0300
2022-01-27T22:17+0300
2022-01-27T22:17+0300
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vitaliy kliçko
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belediye başkanı
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ve eski dünya boks şampiyonu, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'nın doğu cephesini güçlendirme konusunda yardım eli uzatmamasını eleştirerek Berlin'in kararı karşısında söyleyecek söz bulamadığını dile getirdi.'Bir dahaki sefere yastık mı yollayacaksınız?'Kliçko, "Almanya Savunma Bakanı'nın kusursuz olarak donatılmış, her an Ukrayna'yı istila etmeye başlayabilecek Rus ordusuyla uğraştığımızı anlamadığı aşikar. 5 bin miğfer kararı bir şaka olmalı. Almanya bir dahaki sefere ne yollayacak, yastık mı?" diye sordu.Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Kiev'in talebi üzerine Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceklerini açıklamıştı.Merkel, Zelenskiy'in talebini bizzat geri çevirmiştiBölgede tırmanan gerilime rağmen Ukrayna'ya silah tedariki yapmayı reddeden Almanya, giderek sertleşen eleştirilerin hedefinde kalıyor.Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği Alman basınına yansımıştı.Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediğini ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220121/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-oldurucu-silah-ihracatini-desteklemiyoruz-1053000937.html
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Almanya'nın 5 bin miğfer gönderme kararı bir şaka olmalı
Almanya'nın Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderme kararına "Bu bir şaka olmalı" sözleriyle tepki gösteren Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bu durumun Berlin'in Rus ordusunun oluşturduğu tehdidi hiç anlamadığını gösterdiğini söyledi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ve eski dünya boks şampiyonu, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'nın doğu cephesini güçlendirme konusunda yardım eli uzatmamasını eleştirerek Berlin'in kararı karşısında söyleyecek söz bulamadığını dile getirdi.
'Bir dahaki sefere yastık mı yollayacaksınız?'
Kliçko, "Almanya Savunma Bakanı'nın kusursuz olarak donatılmış, her an Ukrayna'yı istila etmeye başlayabilecek Rus ordusuyla uğraştığımızı anlamadığı aşikar. 5 bin miğfer kararı bir şaka olmalı. Almanya bir dahaki sefere ne yollayacak, yastık mı?" diye sordu.
Merkel, Zelenskiy'in talebini bizzat geri çevirmişti
Bölgede tırmanan gerilime rağmen Ukrayna'ya silah tedariki yapmayı reddeden Almanya, giderek sertleşen eleştirilerin hedefinde kalıyor.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği Alman basınına yansımıştı.
Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediğini ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.
Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.
Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.