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https://tr.sputniknews.com/20220128/beyaz-sarayin-artik-bir-kedisi-var-willowun-ilk-fotograflari-yayinlandi-1053240961.html
Beyaz Saray'ın artık bir kedisi var: Willow'un ilk fotoğrafları yayınlandı
Beyaz Saray'ın artık bir kedisi var: Willow'un ilk fotoğrafları yayınlandı
Biden ailesi yeni bir kedi sahiplendi. Beyaz Saray'ın yeni sakini olacak olan Willow adlı kedinin fotoğrafları paylaşıldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T15:43+0300
2022-01-28T15:43+0300
dünya
abd
beyaz saray
joe biden
kedi
jill biden
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Köpek insanı olmakla bilinen ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden çifti, bir kedi sahiplendi. Beyaz Saray yönetimi tarafından uluslararası haber ajanslarına gönderilen fotoğraflarla Beyaz Saray’ın gri-beyaz tüylü yeni sakini resmen tanıtıldı. First Lady Jill Biden ile ilk kez 2020'de tanıştığı belirtilen kedinin ismi, Willow. Adını Jill Biden'ın memleketi Willow Grove kentinden alan 2 yaşındaki kedinin First Lady'yi gördüğü anda kucağına atladığı ve konuşmasını yarıda kesmesine neden olduğu belirtildi. Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, konuya dair açıklamasında, "İkili arasında hemen bir bağ oluştu" ifadelerini kullandı.Biden çiftinin köpeği Commander ile birlikte yaşayacak olan kedi Willow'un, 'en sevdiği oyuncaklarıyla birlikte, koklamak ve keşfetmek için bolca alana sahip Beyaz Saray'a yerleştiği' kaydedildi.Willow, eski ABD Başkanı George W. Bush'un kedisi India'nın 2009'daki ev sahipliğinden bu yana Beyaz Saray'da yaşayan ilk kedi olacak. Biden çifti daha önce bir kedi sahiplenmek istediklerine dair sinyal vermişti. Ancak geçtiğimiz Mart ayında konuya dair yöneltilen bir soruya Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yanıtı "Kedinin interneti yıkacağını biliyoruz ama bu durumla ilgili henüz bir bilgim yok" olmuştu.Geçen Nisan ayında ise Jill Biden, The Today Show'a kedinin 'kanatlarda beklediğini' söylemişti. Biden, New York Times'a verdiği röportajda ise kedinin Beyaz Saray'a gelişinin hayatını kaybeden köpekleri Major'un bazı davranışsal sorunları nedeniyle ertelendiğini kaydetmişti.Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, Beyaz Saray'a bir de kedi geleceği haberlerini geçtiğimiz ay doğrulamıştı. Kedinin dişi olduğunu söyleyen LaRosa, Biden ailesine ocak ayında katılacağını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/abd-baskan-biden-beyaz-sarayin-yeni-sakinini-tanistirdi-commander-1051962704.html
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abd, beyaz saray, joe biden, kedi, jill biden

Beyaz Saray'ın artık bir kedisi var: Willow'un ilk fotoğrafları yayınlandı

15:43 28.01.2022
© REUTERS / The White HouseBiden çiftinin kedisi Willow
Biden çiftinin kedisi Willow - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / The White House
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Biden ailesi yeni bir kedi sahiplendi. Beyaz Saray'ın yeni sakini olacak olan Willow adlı kedinin fotoğrafları paylaşıldı.
Köpek insanı olmakla bilinen ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden çifti, bir kedi sahiplendi. Beyaz Saray yönetimi tarafından uluslararası haber ajanslarına gönderilen fotoğraflarla Beyaz Saray’ın gri-beyaz tüylü yeni sakini resmen tanıtıldı.
First Lady Jill Biden ile ilk kez 2020'de tanıştığı belirtilen kedinin ismi, Willow. Adını Jill Biden'ın memleketi Willow Grove kentinden alan 2 yaşındaki kedinin First Lady'yi gördüğü anda kucağına atladığı ve konuşmasını yarıda kesmesine neden olduğu belirtildi. Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, konuya dair açıklamasında, "İkili arasında hemen bir bağ oluştu" ifadelerini kullandı.
Biden çiftinin köpeği Commander ile birlikte yaşayacak olan kedi Willow'un, 'en sevdiği oyuncaklarıyla birlikte, koklamak ve keşfetmek için bolca alana sahip Beyaz Saray'a yerleştiği' kaydedildi.
Willow, eski ABD Başkanı George W. Bush'un kedisi India'nın 2009'daki ev sahipliğinden bu yana Beyaz Saray'da yaşayan ilk kedi olacak.
Biden çifti daha önce bir kedi sahiplenmek istediklerine dair sinyal vermişti. Ancak geçtiğimiz Mart ayında konuya dair yöneltilen bir soruya Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yanıtı "Kedinin interneti yıkacağını biliyoruz ama bu durumla ilgili henüz bir bilgim yok" olmuştu.
Geçen Nisan ayında ise Jill Biden, The Today Show'a kedinin 'kanatlarda beklediğini' söylemişti. Biden, New York Times'a verdiği röportajda ise kedinin Beyaz Saray'a gelişinin hayatını kaybeden köpekleri Major'un bazı davranışsal sorunları nedeniyle ertelendiğini kaydetmişti.
Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, Beyaz Saray'a bir de kedi geleceği haberlerini geçtiğimiz ay doğrulamıştı. Kedinin dişi olduğunu söyleyen LaRosa, Biden ailesine ocak ayında katılacağını açıklamıştı.
Commander - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
DÜNYA
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın yeni sakinini tanıştırdı: Commander
21 Aralık 2021, 10:14
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