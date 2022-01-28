https://tr.sputniknews.com/20220128/beyaz-sarayin-artik-bir-kedisi-var-willowun-ilk-fotograflari-yayinlandi-1053240961.html

Beyaz Saray'ın artık bir kedisi var: Willow'un ilk fotoğrafları yayınlandı

Beyaz Saray'ın artık bir kedisi var: Willow'un ilk fotoğrafları yayınlandı

Biden ailesi yeni bir kedi sahiplendi. Beyaz Saray'ın yeni sakini olacak olan Willow adlı kedinin fotoğrafları paylaşıldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T15:43+0300

2022-01-28T15:43+0300

2022-01-28T15:43+0300

dünya

abd

beyaz saray

joe biden

kedi

jill biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053241441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_89f41a8e67bbb9f0f99014f57d1660b4.jpg

Köpek insanı olmakla bilinen ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden çifti, bir kedi sahiplendi. Beyaz Saray yönetimi tarafından uluslararası haber ajanslarına gönderilen fotoğraflarla Beyaz Saray’ın gri-beyaz tüylü yeni sakini resmen tanıtıldı. First Lady Jill Biden ile ilk kez 2020'de tanıştığı belirtilen kedinin ismi, Willow. Adını Jill Biden'ın memleketi Willow Grove kentinden alan 2 yaşındaki kedinin First Lady'yi gördüğü anda kucağına atladığı ve konuşmasını yarıda kesmesine neden olduğu belirtildi. Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, konuya dair açıklamasında, "İkili arasında hemen bir bağ oluştu" ifadelerini kullandı.Biden çiftinin köpeği Commander ile birlikte yaşayacak olan kedi Willow'un, 'en sevdiği oyuncaklarıyla birlikte, koklamak ve keşfetmek için bolca alana sahip Beyaz Saray'a yerleştiği' kaydedildi.Willow, eski ABD Başkanı George W. Bush'un kedisi India'nın 2009'daki ev sahipliğinden bu yana Beyaz Saray'da yaşayan ilk kedi olacak. Biden çifti daha önce bir kedi sahiplenmek istediklerine dair sinyal vermişti. Ancak geçtiğimiz Mart ayında konuya dair yöneltilen bir soruya Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yanıtı "Kedinin interneti yıkacağını biliyoruz ama bu durumla ilgili henüz bir bilgim yok" olmuştu.Geçen Nisan ayında ise Jill Biden, The Today Show'a kedinin 'kanatlarda beklediğini' söylemişti. Biden, New York Times'a verdiği röportajda ise kedinin Beyaz Saray'a gelişinin hayatını kaybeden köpekleri Major'un bazı davranışsal sorunları nedeniyle ertelendiğini kaydetmişti.Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, Beyaz Saray'a bir de kedi geleceği haberlerini geçtiğimiz ay doğrulamıştı. Kedinin dişi olduğunu söyleyen LaRosa, Biden ailesine ocak ayında katılacağını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211221/abd-baskan-biden-beyaz-sarayin-yeni-sakinini-tanistirdi-commander-1051962704.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, beyaz saray, joe biden, kedi, jill biden