https://tr.sputniknews.com/20220128/ibbnin-5-bin-yeni-taksi-teklifi-12-kez-reddedildi-1053245060.html

İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME’de 12. kez reddedildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T16:54+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 500 adedi engelli erişimine özel olmak üzere 5.000 yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında 12. kez yeniden görüşüldü. Teklif bir kez daha reddedildi.Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan görüşmede konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksimetre ücretlerine zam yapılırsa yolcu sayısı azalır dedik. Zam yapıldı gerçekten işe yaradığını gördük” dedi.

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