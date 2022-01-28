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İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi
İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME’de 12. kez reddedildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 500 adedi engelli erişimine özel olmak üzere 5.000 yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında 12. kez yeniden görüşüldü. Teklif bir kez daha reddedildi.Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan görüşmede konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksimetre ücretlerine zam yapılırsa yolcu sayısı azalır dedik. Zam yapıldı gerçekten işe yaradığını gördük” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211211/ibbnin-750-minibusun-taksiye-donusturulmesi-projesi-durduruldu-1051670060.html
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istanbul, türkiye, taksi

İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

16:54 28.01.2022 (güncellendi: 17:04 28.01.2022)
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Onur Özovalı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME’de 12. kez reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 500 adedi engelli erişimine özel olmak üzere 5.000 yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında 12. kez yeniden görüşüldü. Teklif bir kez daha reddedildi.
Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan görüşmede konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksimetre ücretlerine zam yapılırsa yolcu sayısı azalır dedik. Zam yapıldı gerçekten işe yaradığını gördük” dedi.
İstanbul Üsküdar'da taksi denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
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İBB'nin '750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi' projesi durduruldu
11 Aralık 2021, 15:06
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyüp Aksu kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na yeniden Eyüp Aksu seçildi
16 Ocak, 20:04
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