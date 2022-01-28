https://tr.sputniknews.com/20220128/istanbul-avrupanin-en-iyi-turizm-destinasyonlarina-aday-gosterildi-1053241290.html
İstanbul 'Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarına' aday gösterildi
İstanbul 'Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarına' aday gösterildi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sürdürülebilir turizm ağı (EDEN), Avrupa'nın en iyi destinasyonlarına İstanbul'u aday gösterdi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T15:55+0300
2022-01-28T15:55+0300
2022-01-28T15:55+0300
yaşam
istanbul
avrupa
turistik merkez
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Adaylar arasında İstanbul'un yanı sıra İngiltere'nin Londra, İtalya'nın Roma ve Amalfi Kıyıları, Yunanistan'ın Atina ve Girit, Avusturya'nın Viyana ve Graz, Almanya'nın Bavyera, Hollanda'nın Nijmegen, Çekya'nın Prag, Fransa'nın Amiens, İspanya'nın Marbella, Belçika'nın Leuven, İsviçre'nin Lucerna, Finlandiya'nın Lathi, İrlanda'nın Clonakilty, Slovenya'nın Ljubljana ve Romanya'nın Oradea kentleri yer alıyor.10 Şubat'a kadar "https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2022" adresinden oy kullanılabilecek.Kazanan aynı günün akşamında açıklanacak.EDEN, 2009'dan bu yana Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarını seçiyor.Geçen sene de listeye Kapadokya aday gösterilmiş, kazanan Portekiz'den Braga olmuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, avrupa, turistik merkez
İstanbul 'Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarına' aday gösterildi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sürdürülebilir turizm ağı (EDEN), Avrupa'nın en iyi destinasyonlarına İstanbul'u aday gösterdi.
Adaylar arasında İstanbul'un yanı sıra İngiltere'nin Londra, İtalya'nın Roma ve Amalfi Kıyıları, Yunanistan'ın Atina ve Girit, Avusturya'nın Viyana ve Graz, Almanya'nın Bavyera, Hollanda'nın Nijmegen, Çekya'nın Prag, Fransa'nın Amiens, İspanya'nın Marbella, Belçika'nın Leuven, İsviçre'nin Lucerna, Finlandiya'nın Lathi, İrlanda'nın Clonakilty, Slovenya'nın Ljubljana ve Romanya'nın Oradea kentleri yer alıyor.
Kazanan aynı günün akşamında açıklanacak.
EDEN, 2009'dan bu yana Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarını seçiyor.
Geçen sene de listeye Kapadokya aday gösterilmiş, kazanan Portekiz'den Braga olmuştu.