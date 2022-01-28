https://tr.sputniknews.com/20220128/istanbul-avrupanin-en-iyi-turizm-destinasyonlarina-aday-gosterildi-1053241290.html

İstanbul 'Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarına' aday gösterildi

İstanbul 'Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarına' aday gösterildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sürdürülebilir turizm ağı (EDEN), Avrupa'nın en iyi destinasyonlarına İstanbul'u aday gösterdi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T15:55+0300

2022-01-28T15:55+0300

2022-01-28T15:55+0300

yaşam

istanbul

avrupa

turistik merkez

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Adaylar arasında İstanbul'un yanı sıra İngiltere'nin Londra, İtalya'nın Roma ve Amalfi Kıyıları, Yunanistan'ın Atina ve Girit, Avusturya'nın Viyana ve Graz, Almanya'nın Bavyera, Hollanda'nın Nijmegen, Çekya'nın Prag, Fransa'nın Amiens, İspanya'nın Marbella, Belçika'nın Leuven, İsviçre'nin Lucerna, Finlandiya'nın Lathi, İrlanda'nın Clonakilty, Slovenya'nın Ljubljana ve Romanya'nın Oradea kentleri yer alıyor.10 Şubat'a kadar "https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2022" adresinden oy kullanılabilecek.Kazanan aynı günün akşamında açıklanacak.EDEN, 2009'dan bu yana Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarını seçiyor.Geçen sene de listeye Kapadokya aday gösterilmiş, kazanan Portekiz'den Braga olmuştu.

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istanbul, avrupa, turistik merkez