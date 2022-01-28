https://tr.sputniknews.com/20220128/istanbulda-yediemin-otopark-ve-arac-cekme-ucretlerine-zam-1053252014.html

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam kararı alındı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T21:14+0300

2022-01-28T21:14+0300

2022-01-28T21:14+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

araç

zam

ukome

yediemin otoparkı

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Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantıda yediemin otopark ücret tarifeleri ele alındı.Tarifede park yasağı ihlalinde araç çekme ücreti yüzde 35 zamla 130 liradan 175 liraya çıkarıldı. Park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti yüzde 36 artışla 140 liradan 190 liraya yükseltildi. Kilometre başına 7 liralık ücret de 9 lira 50 kuruş oldu.Günlük yediemin otopark ücreti, otomobilde 17 liradan 23 liraya, motosiklette 7 liradan 10 liraya, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 17 liradan 25 liraya, kamyon, otobüs, çekici (TIR) ve iş makinesinde 30 liradan 40 liraya yükseltildi.Beylerbeyi Tüneli yayalaştırmaya açılacakToplantıda ayrıca Üsküdar'daki Beylerbeyi Tüneli Yayalaştırma Projesi teklifi gündeme geldi.Altyapı Projeler Müdürlüğünün yaklaşık 230 metre uzunluğundaki koridorun yayalaştırılmış koridor olarak açılması teklifine Üsküdar Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğünün olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Kurul gündemine sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.Adamini araçlarında sabit minimum ücret teklifi reddedildiAdalar'da faaliyet gösteren elektrikli araçların ücret tarifesinin düzenlenmesi teklifi de toplantıda konuşuldu.Adalar'daki Adamini araçlarında kısa mesafede sabit minimum en az 15 lira ücret belirlenmesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.Adalar'da okuyan öğrenciler ve çalışan öğretmenlerin, Şehir Hatlarında ve Adalar içindeki toplu ulaşımda mevcut kartlarının abonmanlıklarından 1 kredi düşülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.Adakartlılara yönelik tek sefer yerine uygun bir maliyetle aktarma teklifinin de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/icisleri-bakanligindan-hurda-ve-atil-araclarin-toplatilmasiyla-ilgili-81-ile-genelge-1053247743.html

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), araç, zam, ukome, yediemin otoparkı