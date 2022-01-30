https://tr.sputniknews.com/20220130/beylikduzu-belediye-baskani-caliktan-metro-tepkisi-iktidar-bu-tavriyla-vatandasi-cezalandiriyor-1053274831.html
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan 'metro' tepkisi: İktidar bu tavrıyla vatandaşı cezalandırıyor
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan 'metro' tepkisi: İktidar bu tavrıyla vatandaşı cezalandırıyor
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB'ye Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için 1 yıldır izin verilmemesine tepki göstererek, "İktidar bu tavrıyla... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T09:42+0300
2022-01-30T09:42+0300
2022-01-30T09:42+0300
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ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
akp
açıklama
beylikdüzü
metro
yatırım
tepki
ekrem imamoğlu
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İBB'nin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmamıştı. Belediyenin resmi başvurularına, konu kamuoyunda gündeme geldikten tam 311 gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt verilerek, “Belgeler eksik” açıklaması yapılmıştı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık açıklamalarda bulundu.Beylikdüzü'nün yıllardır metro beklediğini, defalarca söz verildiğini ama projenin uygulamaya konmadığını belirten Çalık, “Beylikdüzü'ne gelecek metronun da projesi hazır, finansmanı hazır. Metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı. Gelin görün ki her şeyi hazır olan metro için 1 yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İBB'nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor. Konu kamuoyuna yansıyınca ‘belgeler eksik' deniyor. Şimdi soruyorum sizlere, burada yok sayılan İBB midir yoksa İstanbul halkı mı?” diye konuştu.'Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez'“İktidar bu tavrıyla CHP'li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor” diyen Çalık, “Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez” ifadelerini kullandı.Çalık, “Burada ilan ediyorum: Beylikdüzü'nün bu bölgede yaşayan insanımızın İstanbullulara metro hakkını Ekrem başkanımızla birlikte sonuna kadar savunacağım” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akp, açıklama, beylikdüzü, metro, yatırım, tepki, ekrem imamoğlu, beylikdüzü belediyesi, mehmet murat çalık
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan 'metro' tepkisi: İktidar bu tavrıyla vatandaşı cezalandırıyor
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB'ye Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için 1 yıldır izin verilmemesine tepki göstererek, "İktidar bu tavrıyla CHP’li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor. Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez” dedi.
İBB'nin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmamıştı. Belediyenin resmi başvurularına, konu kamuoyunda gündeme geldikten tam 311 gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt verilerek, “Belgeler eksik” açıklaması yapılmıştı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık açıklamalarda bulundu.
Beylikdüzü'nün yıllardır metro beklediğini, defalarca söz verildiğini ama projenin uygulamaya konmadığını belirten Çalık, “Beylikdüzü'ne gelecek metronun da projesi hazır, finansmanı hazır. Metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı. Gelin görün ki her şeyi hazır olan metro için 1 yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İBB'nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor. Konu kamuoyuna yansıyınca ‘belgeler eksik' deniyor. Şimdi soruyorum sizlere, burada yok sayılan İBB midir yoksa İstanbul halkı mı?” diye konuştu.
'Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez'
“İktidar bu tavrıyla CHP'li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor” diyen Çalık, “Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez” ifadelerini kullandı.
Çalık, “Burada ilan ediyorum: Beylikdüzü'nün bu bölgede yaşayan insanımızın İstanbullulara metro hakkını Ekrem başkanımızla birlikte sonuna kadar savunacağım” diyerek sözlerini sonlandırdı.