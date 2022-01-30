Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220130/beylikduzu-belediye-baskani-caliktan-metro-tepkisi-iktidar-bu-tavriyla-vatandasi-cezalandiriyor-1053274831.html
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan 'metro' tepkisi: İktidar bu tavrıyla vatandaşı cezalandırıyor
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan 'metro' tepkisi: İktidar bu tavrıyla vatandaşı cezalandırıyor
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB'ye Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için 1 yıldır izin verilmemesine tepki göstererek, "İktidar bu tavrıyla... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T09:42+0300
2022-01-30T09:42+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
akp
açıklama
beylikdüzü
metro
yatırım
tepki
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050135379_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e792726bf5c09d2f7b6afe152144bd59.jpg
İBB'nin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmamıştı. Belediyenin resmi başvurularına, konu kamuoyunda gündeme geldikten tam 311 gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt verilerek, “Belgeler eksik” açıklaması yapılmıştı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık açıklamalarda bulundu.Beylikdüzü'nün yıllardır metro beklediğini, defalarca söz verildiğini ama projenin uygulamaya konmadığını belirten Çalık, “Beylikdüzü'ne gelecek metronun da projesi hazır, finansmanı hazır. Metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı. Gelin görün ki her şeyi hazır olan metro için 1 yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İBB'nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor. Konu kamuoyuna yansıyınca ‘belgeler eksik' deniyor. Şimdi soruyorum sizlere, burada yok sayılan İBB midir yoksa İstanbul halkı mı?” diye konuştu.'Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez'“İktidar bu tavrıyla CHP'li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor” diyen Çalık, “Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez” ifadelerini kullandı.Çalık, “Burada ilan ediyorum: Beylikdüzü'nün bu bölgede yaşayan insanımızın İstanbullulara metro hakkını Ekrem başkanımızla birlikte sonuna kadar savunacağım” diyerek sözlerini sonlandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/imamoglu-mobese-goruntulerinin-servis-edilmesinin-takipcisi-olacagim-1053141360.html
türkiye
beylikdüzü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050135379_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_85efb87e24cda9931d014e2d6a4c257e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akp, açıklama, beylikdüzü, metro, yatırım, tepki, ekrem imamoğlu, beylikdüzü belediyesi, mehmet murat çalık

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan 'metro' tepkisi: İktidar bu tavrıyla vatandaşı cezalandırıyor

09:42 30.01.2022
© Fotoğraf : Twitter @ Ekrem İmamoğlu İstanbul-metro
İstanbul-metro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Fotoğraf : Twitter @ Ekrem İmamoğlu
Abone ol
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB'ye Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için 1 yıldır izin verilmemesine tepki göstererek, "İktidar bu tavrıyla CHP’li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor. Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez” dedi.
İBB'nin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmamıştı. Belediyenin resmi başvurularına, konu kamuoyunda gündeme geldikten tam 311 gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt verilerek, “Belgeler eksik” açıklaması yapılmıştı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık açıklamalarda bulundu.
Beylikdüzü'nün yıllardır metro beklediğini, defalarca söz verildiğini ama projenin uygulamaya konmadığını belirten Çalık, “Beylikdüzü'ne gelecek metronun da projesi hazır, finansmanı hazır. Metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı. Gelin görün ki her şeyi hazır olan metro için 1 yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İBB'nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor. Konu kamuoyuna yansıyınca ‘belgeler eksik' deniyor. Şimdi soruyorum sizlere, burada yok sayılan İBB midir yoksa İstanbul halkı mı?” diye konuştu.

'Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez'

“İktidar bu tavrıyla CHP'li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor” diyen Çalık, “Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez” ifadelerini kullandı.
Çalık, “Burada ilan ediyorum: Beylikdüzü'nün bu bölgede yaşayan insanımızın İstanbullulara metro hakkını Ekrem başkanımızla birlikte sonuna kadar savunacağım” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
TÜRKİYE
İmamoğlu: MOBESE görüntülerinin servis edilmesinin takipçisi olacağım
26 Ocak, 12:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce