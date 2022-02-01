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Bahçeli: İBB Başkanı balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökme becerisini gösterememiştir
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/abd-senatosu-bu-hafta-rusyaya-karsi-yaptirimlar-uzerinde-anlasabilir-1053336838.html
‘ABD Senatosu bu hafta Rusya’ya karşı yaptırımlar üzerinde anlaşabilir’
‘ABD Senatosu bu hafta Rusya’ya karşı yaptırımlar üzerinde anlaşabilir’
Bloomberg’in aktardığına göre ABD Senatosu’nun Ukrayna’daki gerginliğin tırmanması ihtimali doğrultusunda getirmeyi planladığı Rusya karşıtı yaptırımlar... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T10:45+0300
2022-02-01T10:45+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
beyaz saray
joe biden
pentagon
bob menendez
yaptırım
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, “Üzerinde anlaşmamız gereken birkaç ayrıntı üzerindeki çalışmalarımızı da tamamlaycak ve daha sonra ilerleyeceğiz” dedi.Senatör Jim Risch de yaptırım paketi üzerinde ilerleme kaydedildiğini belirtti.Senatodan Benjamin Cardin de en sert yaptırımların göz önünde bulundurulması gerektiğini, Rusya’nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasının da buna dahil olduğunu kaydetti.Cardin, “Ukrayna’nın işgal edilmesi durumunda bu seçeneğin de kesinlikle görüşüldüğünün anlaşılmasını net bir şekilde sağladığımızı düşünüyorum” dedi.Bununla birlikte ajansa göre, Kuzey Akım-2 boru hattı ile nasıl başa çıkılacağı da çözüme kavuşturulması gereken bir mesele olmaya devam ediyor.Psaki: Yaptırımlar Kremlin’e yakın isimleri etkilemeliDiğer yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye yönelik daha fazla adım atması durumunda Rus elitleri ve ailelerine karşı bir yaptırım paketi hazırladığımızı doğrulayabilirim” dedi.Psaki, yaptırımların Kremlin’e yakın veya hükümetin karar alma süreçlerinde yer alan isimleri etkilemesi gerektiğini kaydetti. ABD’li sözcüye göre, yaptırımların hedef aldığı isimlerden bazıları özellikle de Batı ile derin finansal bağlantıları bulunması nedeniyle savunmasız durumda.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220130/rusya-isvicre-televizyonunun-ukrayna-sinirina-rus-birliklerinin-intikali-ile-ilgili-haberi-asilsiz-1053271881.html
https://tr.sputniknews.com/20220131/biden-abd-diplomasiye-istekli-ama-ukraynada-isler-kotulesirse-ne-pahasina-olursa-olsun-hazir-1053326361.html
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abd, rusya, ukrayna, beyaz saray, joe biden, pentagon, bob menendez, yaptırım

‘ABD Senatosu bu hafta Rusya’ya karşı yaptırımlar üzerinde anlaşabilir’

10:45 01.02.2022
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Senatosu
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Bloomberg’in aktardığına göre ABD Senatosu’nun Ukrayna’daki gerginliğin tırmanması ihtimali doğrultusunda getirmeyi planladığı Rusya karşıtı yaptırımlar üzerinde bu hafta uzlaşmaya varılabilir.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, “Üzerinde anlaşmamız gereken birkaç ayrıntı üzerindeki çalışmalarımızı da tamamlaycak ve daha sonra ilerleyeceğiz” dedi.
Senatör Jim Risch de yaptırım paketi üzerinde ilerleme kaydedildiğini belirtti.
Senatodan Benjamin Cardin de en sert yaptırımların göz önünde bulundurulması gerektiğini, Rusya’nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasının da buna dahil olduğunu kaydetti.
Cardin, “Ukrayna’nın işgal edilmesi durumunda bu seçeneğin de kesinlikle görüşüldüğünün anlaşılmasını net bir şekilde sağladığımızı düşünüyorum” dedi.
Bununla birlikte ajansa göre, Kuzey Akım-2 boru hattı ile nasıl başa çıkılacağı da çözüme kavuşturulması gereken bir mesele olmaya devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
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30 Ocak, 00:17

Psaki: Yaptırımlar Kremlin’e yakın isimleri etkilemeli

Diğer yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye yönelik daha fazla adım atması durumunda Rus elitleri ve ailelerine karşı bir yaptırım paketi hazırladığımızı doğrulayabilirim” dedi.
Psaki, yaptırımların Kremlin’e yakın veya hükümetin karar alma süreçlerinde yer alan isimleri etkilemesi gerektiğini kaydetti. ABD’li sözcüye göre, yaptırımların hedef aldığı isimlerden bazıları özellikle de Batı ile derin finansal bağlantıları bulunması nedeniyle savunmasız durumda.
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
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