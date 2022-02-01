https://tr.sputniknews.com/20220201/rusya-lideri-putin-ve-macaristan-basbakani-orban-kremlinde-bir-araya-geldi--1053350201.html
Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de bir araya geldi
Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Moskova'da buluştu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T15:01+0300
2022-02-01T15:01+0300
2022-02-01T15:28+0300
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abd
vladimir putin
nato
viktor orban
macaristan
gaz
enerji
koronavirüs aşısı
sputnik v
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Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, güvenlik garantileriyle ilgili teklifler ve sürecin nasıl ilerlediği hakkında Orban'a bilgi vereceğini belirtti.Yüz yüze görüşmelerin ve diyaloğun telefon konuşmalarından daha iyi olduğunu ve Orban'la bir araya gelmekten memnun olduğunu söyleyen Putin, "Şu anki güvenlik durumu hakkında seninle görüş alışverişi yapmamız benim için çok önemli. ABD ve NATO ile güvenlik garantileri konusunda kurduğumuz temaslar, sürecin nasıl ilerlediği hakkında sana memnuniyetle bilgi vereceğim" dedi.Enerji konusunun Rusya ile Macaristan arasındaki işbirliğinde büyük bir yere sahip olduğunu kaydeden Putin, "Tüm kısıtlamalara rağmen geçen yılın ilk 11 ayında ikili ticaret hacmi yüzde 30 arttı. Bu, iyi bir sinyal. Nükleer santral inşası gibi büyük projeler devam ediyor. Enerji de, işbirliğimizde büyük bir yere sahip. Tüm enerji kaynakları zamanında tedarik ediliyor. Her şey istikrarlı şekilde sürüyor" ifadelerini kullandı.'Macaristan, Rus gazını Avrupa piyasasındaki fiyatların 5'te 1'ine satın alıyor' Uzun vadeli anlaşmalar sayesinde Macaristan'ın Rus gazını Avrupa piyasasındaki fiyatların 5'te 1'ine satın aldığını vurgulayan Putin, şöyle devam etti: "Geçen yıl imzalanan, 2036'ya kadar geçerli anlaşmaların en başta sizin yürüttüğünüz çalışmaların sonucu olduğunu söyleyebilirim. Bu anlaşmalar sadece 2036'ya kadar istikrarlı gaz tedarikini sağlamıyor. Bugün Macaristan'ın Rus gazını Avrupa piyasasındaki fiyatların 5'te 1'ine satın alıyor olması da önemli."'Macar halkının seçeceği her adayla çalışmaya hazırız' Orban'ın nisan ayındaki yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını söylemesi üzerine Macar halkının seçeceği her adayla çalışmaya hazır olduklarını belirten Putin, Orban'ın Rusya ve Macaristan'ın çıkarına birçok şey yaptığının altını çizdi.'Rus aşılarının üretim teknolojilerini Macaristan'a aktaracağız' Koronavirüsle mücadele alanındaki işbirliğinden söz eden Putin, Rus aşılarının üretim teknolojilerinin Macaristan'a aktarılması konusunda çalışma yapıldığını anlattı. 21 Ocak 2021'de Sputnik V aşısını tescil ederek AB içinde Rus aşısını onaylayan ilk ülke olan Macaristan'a 2 milyondan fazla aşı tedarik ettiklerini bildiren Rusya lideri, üretim teknolojilerinin aktarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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rusya, abd, vladimir putin, nato, viktor orban, macaristan, gaz, enerji, koronavirüs aşısı, sputnik v
Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de bir araya geldi
15:01 01.02.2022 (güncellendi: 15:28 01.02.2022)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Moskova'da buluştu.
Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, güvenlik garantileriyle ilgili teklifler ve sürecin nasıl ilerlediği hakkında Orban'a bilgi vereceğini belirtti.
Yüz yüze görüşmelerin ve diyaloğun telefon konuşmalarından daha iyi olduğunu ve Orban'la bir araya gelmekten memnun olduğunu söyleyen Putin, "Şu anki güvenlik durumu hakkında seninle görüş alışverişi yapmamız benim için çok önemli. ABD ve NATO ile güvenlik garantileri konusunda kurduğumuz temaslar, sürecin nasıl ilerlediği hakkında sana memnuniyetle bilgi vereceğim" dedi.
Enerji konusunun Rusya ile Macaristan arasındaki işbirliğinde büyük bir yere sahip olduğunu kaydeden Putin, "Tüm kısıtlamalara rağmen geçen yılın ilk 11 ayında ikili ticaret hacmi yüzde 30 arttı. Bu, iyi bir sinyal. Nükleer santral inşası gibi büyük projeler devam ediyor. Enerji de, işbirliğimizde büyük bir yere sahip. Tüm enerji kaynakları zamanında tedarik ediliyor. Her şey istikrarlı şekilde sürüyor" ifadelerini kullandı.
'Macaristan, Rus gazını Avrupa piyasasındaki fiyatların 5'te 1'ine satın alıyor'
Uzun vadeli anlaşmalar sayesinde Macaristan'ın Rus gazını Avrupa piyasasındaki fiyatların 5'te 1'ine satın aldığını vurgulayan Putin, şöyle devam etti: "Geçen yıl imzalanan, 2036'ya kadar geçerli anlaşmaların en başta sizin yürüttüğünüz çalışmaların sonucu olduğunu söyleyebilirim. Bu anlaşmalar sadece 2036'ya kadar istikrarlı gaz tedarikini sağlamıyor. Bugün Macaristan'ın Rus gazını Avrupa piyasasındaki fiyatların 5'te 1'ine satın alıyor olması da önemli."
'Macar halkının seçeceği her adayla çalışmaya hazırız'
Orban'ın nisan ayındaki yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını söylemesi üzerine Macar halkının seçeceği her adayla çalışmaya hazır olduklarını belirten Putin, Orban'ın Rusya ve Macaristan'ın çıkarına birçok şey yaptığının altını çizdi.
'Rus aşılarının üretim teknolojilerini Macaristan'a aktaracağız'
Koronavirüsle mücadele alanındaki işbirliğinden söz eden Putin, Rus aşılarının üretim teknolojilerinin Macaristan'a aktarılması konusunda çalışma yapıldığını anlattı.
21 Ocak 2021'de Sputnik V aşısını tescil ederek AB içinde Rus aşısını onaylayan ilk ülke olan Macaristan'a 2 milyondan fazla aşı tedarik ettiklerini bildiren Rusya lideri, üretim teknolojilerinin aktarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.