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https://tr.sputniknews.com/20220202/deniz-poyrazin-katili-onur-gencer-davanin-kayseriye-tasinmasini-istedi-1053385398.html
Deniz Poyraz'ın katili Onur Gencer, davanın Kayseri’ye taşınmasını istedi
Deniz Poyraz'ın katili Onur Gencer, davanın Kayseri’ye taşınmasını istedi
Deniz Poyraz’la ilgili davanın katil Onur Gencer'in talebiyle Kayseri’ye taşınmak istendiğini söyleyen HDP'li Dede, "Deniz Poyraz davasının İzmir’den... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T14:10+0300
2022-02-02T14:10+0300
türkiye
deniz poyraz
onur gencer
hdp
dava
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HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, İzmir HDP İl binasında öldürülen Deniz Poyraz’la ilgili davanın katil Onur Gencer'in talebiyle İzmir’den Kayseri’ye taşınmak istendiğini söyledi. Deniz Poyraz davasının başka bir yere taşınmak istenmesinin 'katilin arkasındaki güçlerin ve bu siyasi cinayetin gerçekliğinin ortaya çıkmasını engelleme girişimi olduğunu' söyleyen Dede, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.HDP Hukuk Komisyonu sözcüsü Dede, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında davayla ilgili şunları söyledi:"İki gün önce dosyaya giren bir yazışmadan Deniz Poyraz davasının katilin talebi doğrultusunda İzmir’den alınarak Kayseri'ye taşınmasına dönük bir girişim olduğunu öğrendik. Eğer katil can güvenliğiyle ilgili bir tehlike görüyorsa, prosedür olarak İzmir Valiliği'ne veya savcılığa başvurabilir ya da mahkeme aracılığıyla talebini iletilebilirdi ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bu talebini iletmiştir. Bunun üzerine CİMER, Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirmiş ve Adalet Bakanlığı da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Valilik'ten katilin can güvenliği ve davanın selameten yürütülmesi konusunda görüş istemiştir.-Bu tür davalarda cezasızlık politikasının bir parçası olarak davayı başka illere kaçırma girişimleri oldu. Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de katledildi ama dava Kayseri'ye taşındı, sonuçta polis memuruna 7 aylık ceza verildi. Uğur Kaymaz'ın davasının Mardin’de görülmesi gerekirken, dava Eskişehir’e taşındı ve polisler beraat etti. Bir kez daha altını çizmek istiyoruz; Deniz Poyraz davasının başka bir yere taşınmak istenmesi katilin arkasındaki güçlerin ve bu siyasi cinayetin gerçekliğinin ortaya çıkmasını engelleme girişimidir.- Yargılamanın birinci ve ikinci duruşmalarında katilin can güvenliğini tehdit edecek ya da yargılamayı engelleyecek bir olay yaşanmış değil. Elbette katilin tahrik eden tavır ve söylemleri, acısı hala taptaze olan aile ve bizler açısından bir tepki ile karşılanmıştır. Ancak mahkeme heyetinin katilin bu lakayt tavırları karşısında tavır almaması da bu gerginliklerin yaşanmasının bir diğer sebebi olmuştur. Yargılama salonunun kapasitesinden dolayı duruşmaya katılanların yüzde 80’i avukattır. Avukatların bulunduğu bir ortamda yargılamanın etkileneceğini ya da avukatların adil bir yargılama gerçekleşmesinin önüne geçeceğini iddia etmek kabul edilebilir değildir.- Adil yargılamanın koşullarından biri aleniyet ilkesidir. Aleniyet ilkesinin sebebi de toplumun yargılamayı takip etmesi, adil yargılama yürütülüp yürütülmediğini bilmek istemesidir. Davanın İzmir’den alınıp toplumdan kaçırılması, bu aleniyet ilkesinin boşa düşürülmesi demektir. İzmir'de yaşayan aile, saldırıdan dolayı mağdur müşteki arkadaşlarımız ve avukatların, onları sahiplenen sivil toplum ve siyasi parti temsilcilerinin İzmir dışında davanın görülmesi durumunda davayı takip edemeyeceklerini düşündüğü için bu talepte bulundu katil.
https://tr.sputniknews.com/20211229/deniz-poyraz-davasinda-ilk-durusma-dava-24-ocaka-ertelendi-1052234717.html
https://tr.sputniknews.com/20211027/hdpye-saldiri-sanigi-emniyeti-silah-ruhsati-icin-25-kez-aramis-1050228221.html
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deniz poyraz, onur gencer, hdp, dava

Deniz Poyraz'ın katili Onur Gencer, davanın Kayseri’ye taşınmasını istedi

14:10 02.02.2022
© İHAOnur Gencer yakalanma
Onur Gencer yakalanma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA
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Deniz Poyraz’la ilgili davanın katil Onur Gencer'in talebiyle Kayseri’ye taşınmak istendiğini söyleyen HDP'li Dede, "Deniz Poyraz davasının İzmir’den kaçırılmasına müsaade etmeyelim" dedi.
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, İzmir HDP İl binasında öldürülen Deniz Poyraz’la ilgili davanın katil Onur Gencer'in talebiyle İzmir’den Kayseri’ye taşınmak istendiğini söyledi.
Deniz Poyraz davasının başka bir yere taşınmak istenmesinin 'katilin arkasındaki güçlerin ve bu siyasi cinayetin gerçekliğinin ortaya çıkmasını engelleme girişimi olduğunu' söyleyen Dede, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.
HDP Hukuk Komisyonu sözcüsü Dede, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında davayla ilgili şunları söyledi:
"İki gün önce dosyaya giren bir yazışmadan Deniz Poyraz davasının katilin talebi doğrultusunda İzmir’den alınarak Kayseri'ye taşınmasına dönük bir girişim olduğunu öğrendik. Eğer katil can güvenliğiyle ilgili bir tehlike görüyorsa, prosedür olarak İzmir Valiliği'ne veya savcılığa başvurabilir ya da mahkeme aracılığıyla talebini iletilebilirdi ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bu talebini iletmiştir. Bunun üzerine CİMER, Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirmiş ve Adalet Bakanlığı da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Valilik'ten katilin can güvenliği ve davanın selameten yürütülmesi konusunda görüş istemiştir.
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-Bu tür davalarda cezasızlık politikasının bir parçası olarak davayı başka illere kaçırma girişimleri oldu. Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de katledildi ama dava Kayseri'ye taşındı, sonuçta polis memuruna 7 aylık ceza verildi. Uğur Kaymaz'ın davasının Mardin’de görülmesi gerekirken, dava Eskişehir’e taşındı ve polisler beraat etti. Bir kez daha altını çizmek istiyoruz; Deniz Poyraz davasının başka bir yere taşınmak istenmesi katilin arkasındaki güçlerin ve bu siyasi cinayetin gerçekliğinin ortaya çıkmasını engelleme girişimidir.
- Yargılamanın birinci ve ikinci duruşmalarında katilin can güvenliğini tehdit edecek ya da yargılamayı engelleyecek bir olay yaşanmış değil. Elbette katilin tahrik eden tavır ve söylemleri, acısı hala taptaze olan aile ve bizler açısından bir tepki ile karşılanmıştır. Ancak mahkeme heyetinin katilin bu lakayt tavırları karşısında tavır almaması da bu gerginliklerin yaşanmasının bir diğer sebebi olmuştur. Yargılama salonunun kapasitesinden dolayı duruşmaya katılanların yüzde 80’i avukattır. Avukatların bulunduğu bir ortamda yargılamanın etkileneceğini ya da avukatların adil bir yargılama gerçekleşmesinin önüne geçeceğini iddia etmek kabul edilebilir değildir.
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- Adil yargılamanın koşullarından biri aleniyet ilkesidir. Aleniyet ilkesinin sebebi de toplumun yargılamayı takip etmesi, adil yargılama yürütülüp yürütülmediğini bilmek istemesidir. Davanın İzmir’den alınıp toplumdan kaçırılması, bu aleniyet ilkesinin boşa düşürülmesi demektir. İzmir'de yaşayan aile, saldırıdan dolayı mağdur müşteki arkadaşlarımız ve avukatların, onları sahiplenen sivil toplum ve siyasi parti temsilcilerinin İzmir dışında davanın görülmesi durumunda davayı takip edemeyeceklerini düşündüğü için bu talepte bulundu katil.
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