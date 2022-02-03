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https://tr.sputniknews.com/20220203/abdde-kar-firtinasinda-4-bin-ucus-iptal-edildi-100-bine-yakin-kisi-elektriksiz-kaldi-1053450619.html
ABD'de kar fırtınasında 4 bin uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişi elektriksiz kaldı
ABD'de kar fırtınasında 4 bin uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişi elektriksiz kaldı
ABD'nin orta bölgesinde etkisini sürdüren kar fırtınası yüzünden 4 binden fazla uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişinin elektriği kesildi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T23:43+0300
2022-02-03T23:43+0300
dünya
abd
kar yağışı
fırtına
elektrik kesintisi
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ABD'nin orta eyaletlerinde yaklaşık 100 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkileyen kar fırtınası, hava trafiğini takip eden FlightAware'e göre 4 binden fazla uçuşun iptaline neden olurken birçok eyalette tehlikeli ulaşım koşullarına yol açtı.Ülkenin güney ve orta-batı eyaletlerinde şiddetli rüzgar ve buzlanma yüzünden yollarda ve elektrik hatlarında daha da ciddi sorunların yaşanabileceği belirtildi.Aşırı kar yağışı yüzünden Missouri'de otoyollar kapanırken Indiana'da birçok kaza meydana geldi ve New Mexico'da çoğu resmi daire kapalı kaldı.Ulusal Hava Servisinin internet sayfasındaki bilgilendirmeye göre, Teksas'tan New England bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda yoğun kar yağışının devam edeceği ve ülkenin güneyindeki bazı eyaletlerde ani su baskınlarının görülebileceği vurgulandı.Kamu hizmetlerini takip eden PowerOutage kurumuna göre, sabah saatlerinden itibaren Texas'ta yaklaşık 70 bin ve Arkansas'ta 25 bin müşterinin elektriği olumsuz hava şartları yüzünden kesildi.ABD'de 2021'in yaklaşık aynı döneminde, şiddetli kutup soğukları nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kalmış, şubat ortasına denk gelen yaklaşık bir haftalık süre içinde 69 kişi hayatını kaybetmişti.
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abd, kar yağışı, fırtına, elektrik kesintisi

ABD'de kar fırtınasında 4 bin uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişi elektriksiz kaldı

23:43 03.02.2022
© REUTERS / Andrew KellyABD - New York - kar yağışı
ABD - New York - kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
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ABD'nin orta bölgesinde etkisini sürdüren kar fırtınası yüzünden 4 binden fazla uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişinin elektriği kesildi.
ABD'nin orta eyaletlerinde yaklaşık 100 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkileyen kar fırtınası, hava trafiğini takip eden FlightAware'e göre 4 binden fazla uçuşun iptaline neden olurken birçok eyalette tehlikeli ulaşım koşullarına yol açtı.
Ülkenin güney ve orta-batı eyaletlerinde şiddetli rüzgar ve buzlanma yüzünden yollarda ve elektrik hatlarında daha da ciddi sorunların yaşanabileceği belirtildi.
Aşırı kar yağışı yüzünden Missouri'de otoyollar kapanırken Indiana'da birçok kaza meydana geldi ve New Mexico'da çoğu resmi daire kapalı kaldı.
Ulusal Hava Servisinin internet sayfasındaki bilgilendirmeye göre, Teksas'tan New England bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda yoğun kar yağışının devam edeceği ve ülkenin güneyindeki bazı eyaletlerde ani su baskınlarının görülebileceği vurgulandı.
Kamu hizmetlerini takip eden PowerOutage kurumuna göre, sabah saatlerinden itibaren Texas'ta yaklaşık 70 bin ve Arkansas'ta 25 bin müşterinin elektriği olumsuz hava şartları yüzünden kesildi.
ABD'de 2021'in yaklaşık aynı döneminde, şiddetli kutup soğukları nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kalmış, şubat ortasına denk gelen yaklaşık bir haftalık süre içinde 69 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD - kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
DÜNYA
ABD'de bir hafta içinde ikinci büyük kar fırtınası bekleniyor
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