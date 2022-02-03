https://tr.sputniknews.com/20220203/edirne-barosu-donarak-olen-19-gocmen-icin-aihme-basvuracak-1053431808.html

Edirne Barosu donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e başvuracak

Edirne Barosu donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e başvuracak

Edirne Baro Başkanlığı Mülteci Hakları Komisyonu, İpsala ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilmelerinin ardından soğuktan donarak hayatını kaybeden 19... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T15:14+0300

2022-02-03T15:14+0300

2022-02-03T15:17+0300

edirne

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göçmen

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

yunanistan

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Edirne Barosu donarak ölen göçmenlerin hayatını kaybetmesiyle ilgili harekete geçti. Baro Başkanı Tacettin Sivrikaya, olaya karşı Avrupa'da ve dünyadaki diğer ülkelerin sessiz kaldığını belirterek eleştirdi.Olayın 'kötü muamele' olarak değil 'işkence' olarak adlandırılması gerektiğini belirten Sivrikaya, "22 insan kış ortasında ülkenin sınırını çizen nehrin üzerine atılmak suretiyle üzerlerindeki kıyafetler, ayaklarındaki botlar alınıyor. Bu kötü muamele falan değil, bu açıkça işkence. İşkenceye maruz bırakılmak suretiyle ölüme terk ediliyor. Şu anda da ıstırabını çekiyorum, bu insanların ben isimlerini dahi bilmiyorum. Bunları şu bilmemek dahi çok acı. Bizi yeterince ıztıraba sevk ediyor" dedi.Yunan meslektaşlarına seslendi: ‘Hesabını sorun’Avrupa'da ya da dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerle bir araya gelinip, mülteci sorununun yeniden gündeme alınması ve çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Sivrikaya, Yunanistan'daki meslektaşlarına da çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:‘Mektup yazıp çağrıda bulunacağız’Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler dahil birçok temsilciye mektup yazacaklarını da kaydeden Sivrikaya, şöyle devam etti:Dünyanın, İpsala'da ve öncesinde çok kez yaşanan mülteci dramlarına karşı duyarsız kaldığını belirten Sivrikaya, "Dünyanın her tarafında insanlar, hiçbir şey olmamış gibi gözlerini kapayarak, kulaklarını tıkayarak yaşıyorlar ve sonra diyorlar ki 'Bize çip takacaklar'. Size zaten çip takılmış. Bütün insani duygularınız bir kenara atılmış, sonra diyorsunuz ki bize çip takılacak. Yani ille başınıza gelmesini mi bekliyorsunuz. Anlayabilmek mümkün değil. Bu durum herhangi bir ülkede, herhangi bir caninin bir okula girerek silahlı saldırı yapıp bomba patlatmasından farklı bir olay değildir, aynı şeydir" dedi.‘Vefat edenler için başvuru ancak yakınlarına ulaşılabilirse yapılabiliyor’Edirne Barosu Mülteci Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Anıl Yaşagör de 2020 yılından beri geri itilen mültecilerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) çok sayıda başvuruları olduğunu fakat hiçbirinin çözüme kavuşmadığını belirtti. Son olayla ilgili de başvurularının olacağını kaydeden Yaşagör, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220203/edirne-valiligi-donarak-yasamini-yitiren-gocmen-sayisi-16ya-yukseldi-1053419178.html

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edirne, baro, göçmen, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), yunanistan