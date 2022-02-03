https://tr.sputniknews.com/20220203/enflasyon-sepeti-guncellendi-1053419148.html

Enflasyon sepeti güncellendi

Enflasyon sepeti güncellendi

TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. 2022'de sepete giren yeni ürün olmadı. Mısır özü yağı, kuru barbunya... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T11:26+0300

2022-02-03T11:26+0300

2022-02-03T11:44+0300

ekonomi

enflasyon

elektrik

otomobil

dizel

benzin

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Enflasyon sepetinde ürün sepeti ve ağırlıkları güncellendi.Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirlerarası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi ve yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti.TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasinda kullanacak.Yeni düzenlemeye göre bu yıl sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.Enflasyon ocak ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 48.69'a yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220203/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-4569-oldu-1053416297.html

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enflasyon, elektrik, otomobil, dizel, benzin