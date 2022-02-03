https://tr.sputniknews.com/20220203/enflasyon-sepeti-guncellendi-1053419148.html
Enflasyon sepeti güncellendi
Enflasyon sepeti güncellendi
TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. 2022'de sepete giren yeni ürün olmadı. Mısır özü yağı, kuru barbunya... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T11:26+0300
2022-02-03T11:26+0300
2022-02-03T11:44+0300
ekonomi
enflasyon
elektrik
otomobil
dizel
benzin
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Enflasyon sepetinde ürün sepeti ve ağırlıkları güncellendi.Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirlerarası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi ve yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti.TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasinda kullanacak.Yeni düzenlemeye göre bu yıl sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.Enflasyon ocak ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 48.69'a yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-4569-oldu-1053416297.html
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enflasyon, elektrik, otomobil, dizel, benzin
Enflasyon sepeti güncellendi
11:26 03.02.2022 (güncellendi: 11:44 03.02.2022)
TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. 2022'de sepete giren yeni ürün olmadı. Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı
Enflasyon sepetinde ürün sepeti ve ağırlıkları güncellendi.
Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirlerarası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi ve yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti.
TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasinda kullanacak.
Yeni düzenlemeye göre bu yıl sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.
Enflasyon ocak ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 48.69'a yükseldi.