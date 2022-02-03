Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220203/ukraynada-zorunlu-askerlik-kaldirilabilir-3-aylik-askeri-kurslar-gundemde---1053437470.html
Ukrayna'da zorunlu askerlik kaldırılabilir: 3 aylık askeri kurslar gündemde
Ukrayna'da zorunlu askerlik kaldırılabilir: 3 aylık askeri kurslar gündemde
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, zorunlu askerliğe alternatif olarak 3-3.5 aylık askeri kurs sistemine geçilmesini öngören yasa tasarıları geliştirildiğini... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T17:41+0300
2022-02-03T17:41+0300
ukrayna
zorunlu askerlik
aleksey reznikov
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053437587_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_4802f5193c004eaa0d5fdcda42f6f508.jpg
Başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in imzaladığı kararnameyle gündeme gelen askerlikle ilgili konuları düzenlemek için yasa tasarıları hazırlanmaya başlandığını söyledi. Zorunlu askerliğe alternatif olarak genç erkek ve kadınların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde 3 ay civarında askeri kursa katılmasını öngören bir sistem üzerinde çalışıldığını anlatan Reznikov, parlamentonun desteklemesi halinde 2024 yılından itibaren tamamen kaldırılabileceğinin altını çizdi. Alternatif kursların yakın zaman içinde hazırlanacağını söyleyen Reznikov, bu kursların 2024 yılına kadar uygulanacağını ifade etti: "Bu 2 yıllık süreç, geçiş ve test dönemi olacak. Sistemin çalıştığını görürsek, 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu askerlikten tamamen feragat edebileceğimizi umuyoruz." Reznikov, Ukrayna ordusunda askerlik hizmetinin ilgi çekici hale geldiğini savunarak bu nedenle profesyonel askerlerin sözleşme sürelerinin 10 yıldan başlaması gerektiğini de kaydetti. 1 Şubat'ta Zelenskiy, hükümete Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin bir dizi yasa tasarısının geliştirilmesi ve görüşe sunulması talimatı vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220203/donetsk-ukrayna-askerlik-cagindaki-vatandaslarin-ulkeden-cikisini-kisitladi-1053437181.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053437587_256:0:2923:2000_1920x0_80_0_0_5fc2c5ecc8c76ca64d2b6305e91d6082.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, zorunlu askerlik, aleksey reznikov, vladimir zelenskiy

Ukrayna'da zorunlu askerlik kaldırılabilir: 3 aylık askeri kurslar gündemde

17:41 03.02.2022
© AFP 2021Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021
Abone ol
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, zorunlu askerliğe alternatif olarak 3-3.5 aylık askeri kurs sistemine geçilmesini öngören yasa tasarıları geliştirildiğini belirtti. Tasarılar yasalaşırsa, 1 Ocak 2024'ten itibaren Ukrayna'da zorunlu askerlik tarihe karışacak.
Başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in imzaladığı kararnameyle gündeme gelen askerlikle ilgili konuları düzenlemek için yasa tasarıları hazırlanmaya başlandığını söyledi.
Zorunlu askerliğe alternatif olarak genç erkek ve kadınların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde 3 ay civarında askeri kursa katılmasını öngören bir sistem üzerinde çalışıldığını anlatan Reznikov, parlamentonun desteklemesi halinde 2024 yılından itibaren tamamen kaldırılabileceğinin altını çizdi.
Alternatif kursların yakın zaman içinde hazırlanacağını söyleyen Reznikov, bu kursların 2024 yılına kadar uygulanacağını ifade etti: "Bu 2 yıllık süreç, geçiş ve test dönemi olacak. Sistemin çalıştığını görürsek, 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu askerlikten tamamen feragat edebileceğimizi umuyoruz."
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
Ukrayna krizi
Donetsk: Ukrayna askerlik çağındaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladı
17:15
Reznikov, Ukrayna ordusunda askerlik hizmetinin ilgi çekici hale geldiğini savunarak bu nedenle profesyonel askerlerin sözleşme sürelerinin 10 yıldan başlaması gerektiğini de kaydetti.
1 Şubat'ta Zelenskiy, hükümete Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin bir dizi yasa tasarısının geliştirilmesi ve görüşe sunulması talimatı vermişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce