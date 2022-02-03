https://tr.sputniknews.com/20220203/ukraynada-zorunlu-askerlik-kaldirilabilir-3-aylik-askeri-kurslar-gundemde---1053437470.html

Ukrayna'da zorunlu askerlik kaldırılabilir: 3 aylık askeri kurslar gündemde

Ukrayna'da zorunlu askerlik kaldırılabilir: 3 aylık askeri kurslar gündemde

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, zorunlu askerliğe alternatif olarak 3-3.5 aylık askeri kurs sistemine geçilmesini öngören yasa tasarıları geliştirildiğini... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T17:41+0300

2022-02-03T17:41+0300

2022-02-03T17:41+0300

ukrayna

zorunlu askerlik

aleksey reznikov

vladimir zelenskiy

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Başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in imzaladığı kararnameyle gündeme gelen askerlikle ilgili konuları düzenlemek için yasa tasarıları hazırlanmaya başlandığını söyledi. Zorunlu askerliğe alternatif olarak genç erkek ve kadınların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde 3 ay civarında askeri kursa katılmasını öngören bir sistem üzerinde çalışıldığını anlatan Reznikov, parlamentonun desteklemesi halinde 2024 yılından itibaren tamamen kaldırılabileceğinin altını çizdi. Alternatif kursların yakın zaman içinde hazırlanacağını söyleyen Reznikov, bu kursların 2024 yılına kadar uygulanacağını ifade etti: "Bu 2 yıllık süreç, geçiş ve test dönemi olacak. Sistemin çalıştığını görürsek, 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu askerlikten tamamen feragat edebileceğimizi umuyoruz." Reznikov, Ukrayna ordusunda askerlik hizmetinin ilgi çekici hale geldiğini savunarak bu nedenle profesyonel askerlerin sözleşme sürelerinin 10 yıldan başlaması gerektiğini de kaydetti. 1 Şubat'ta Zelenskiy, hükümete Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin bir dizi yasa tasarısının geliştirilmesi ve görüşe sunulması talimatı vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220203/donetsk-ukrayna-askerlik-cagindaki-vatandaslarin-ulkeden-cikisini-kisitladi-1053437181.html

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ukrayna, zorunlu askerlik, aleksey reznikov, vladimir zelenskiy