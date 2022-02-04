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https://tr.sputniknews.com/20220204/putin-ve-siden-ortak-bildiri-cinden-rusyanin-guvenlik-garantileriyle-ilgili-inisiyatifine-destek-1053468144.html
Putin ve Şi'den ortak bildiri: Çin'den Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili inisiyatifine destek
Putin ve Şi'den ortak bildiri: Çin'den Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili inisiyatifine destek
Pekin'de görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, ortak bildiri imzaladı. Şi, Rusya'nın Batı'dan talep ettiği güvenlik... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T13:24+0300
2022-02-04T13:24+0300
2022-02-04T13:25+0300
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rusya, çin, vladimir putin, şi cinping
Putin ve Şi'den ortak bildiri: Çin'den Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili inisiyatifine destek 13:24 04.02.2022 (güncellendi: 13:25 04.02.2022) Abone ol Ayrıntılar geliyor
Pekin'de görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, ortak bildiri imzaladı. Şi, Rusya'nın Batı'dan talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili inisiyatifi desteklediğini belirtirken liderler, egemen ülkelerin içişlerine yönelik müdahalelere karşı koyacaklarını vurguladı.