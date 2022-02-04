Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220204/ukrayna-almanyadan-ucuncu-ulkelerden-silah-sevkiyati-onundeki-engeli-kaldirmasini-istedi-1053451927.html
Ukrayna Almanya'dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatı önündeki engeli kaldırmasını istedi
Ukrayna Almanya'dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatı önündeki engeli kaldırmasını istedi
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Almanya’dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatını engellemeyi bırakmasını talep ettiklerini söyledi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T00:35+0300
2022-02-04T00:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
aleksey reznikov
almanya
silah sevkiyatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053451900_0:96:1200:771_1920x0_80_0_0_2ad95e616628fc1f527a5aa30647d811.jpg
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, bugünkü basın toplantısında, "Almanya hükümetinden, diğer ülkelerin silah tedarikini engellemeyi bırakmasını istedik. Örneğin Estonya hükümetinin Ukrayna’ya, Doğu Almanya’da üretilen silahları tedarik etme talebi var ama Almanya reddediyor" dedi.Berlin'in şeffaf şekilde silah edinme fırsatını sağlayan NSPA ajansı aracılığıyla Ukrayna’ya silah sevkiyatını da engellediğini söyleyen Ukraynalı bakan, “Kendimizi savunma fırsatını engellememenizi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.Bununla birlikte Ukrayna’ya 5 bin miğfer gönderileceği bilgisinin halâ açıklamalar düzeyinde olduğunu söyleyen Reznikov, “Tek bir yazılı cevap almadık” diye konuştu.Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, geçen hafta, ülkesinin Ukrayna’ya 5 bin koruyucu askeri kask yollama niyetinde olduğunu açıklamıştı. Welt gazetesi, Ukrayna’nın zırhlı yelek ve 100 bin miğfer talep ettiğini bildirmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ortaklara asla ölümcül silahlar sağlamadığını, söz konusunun sadece koruyucu askeri teçhizat sevkiyatının olabileceğini defalarca dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220127/kiev-belediye-baskani-klicko-almanyanin-5-bin-migfer-gonderme-karari-bir-saka-olmali-1053210811.html
ukrayna
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053451900_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_814b3be26e148f708daae3124a790da5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, aleksey reznikov, almanya, silah sevkiyatı

Ukrayna Almanya'dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatı önündeki engeli kaldırmasını istedi

00:35 04.02.2022
© AFP 2021Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021
Abone ol
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Almanya’dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatını engellemeyi bırakmasını talep ettiklerini söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, bugünkü basın toplantısında, "Almanya hükümetinden, diğer ülkelerin silah tedarikini engellemeyi bırakmasını istedik. Örneğin Estonya hükümetinin Ukrayna’ya, Doğu Almanya’da üretilen silahları tedarik etme talebi var ama Almanya reddediyor" dedi.
Berlin'in şeffaf şekilde silah edinme fırsatını sağlayan NSPA ajansı aracılığıyla Ukrayna’ya silah sevkiyatını da engellediğini söyleyen Ukraynalı bakan, “Kendimizi savunma fırsatını engellememenizi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Ukrayna’ya 5 bin miğfer gönderileceği bilgisinin halâ açıklamalar düzeyinde olduğunu söyleyen Reznikov, “Tek bir yazılı cevap almadık” diye konuştu.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, geçen hafta, ülkesinin Ukrayna’ya 5 bin koruyucu askeri kask yollama niyetinde olduğunu açıklamıştı. Welt gazetesi, Ukrayna’nın zırhlı yelek ve 100 bin miğfer talep ettiğini bildirmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ortaklara asla ölümcül silahlar sağlamadığını, söz konusunun sadece koruyucu askeri teçhizat sevkiyatının olabileceğini defalarca dile getirmişti.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
Ukrayna krizi
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Almanya'nın 5 bin miğfer gönderme kararı bir şaka olmalı
27 Ocak, 22:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce