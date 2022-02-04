https://tr.sputniknews.com/20220204/ukrayna-almanyadan-ucuncu-ulkelerden-silah-sevkiyati-onundeki-engeli-kaldirmasini-istedi-1053451927.html
Ukrayna Almanya'dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatı önündeki engeli kaldırmasını istedi
Ukrayna Almanya'dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatı önündeki engeli kaldırmasını istedi
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Almanya’dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatını engellemeyi bırakmasını talep ettiklerini söyledi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T00:35+0300
2022-02-04T00:35+0300
2022-02-04T00:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
aleksey reznikov
almanya
silah sevkiyatı
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, bugünkü basın toplantısında, "Almanya hükümetinden, diğer ülkelerin silah tedarikini engellemeyi bırakmasını istedik. Örneğin Estonya hükümetinin Ukrayna’ya, Doğu Almanya’da üretilen silahları tedarik etme talebi var ama Almanya reddediyor" dedi.Berlin'in şeffaf şekilde silah edinme fırsatını sağlayan NSPA ajansı aracılığıyla Ukrayna’ya silah sevkiyatını da engellediğini söyleyen Ukraynalı bakan, “Kendimizi savunma fırsatını engellememenizi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.Bununla birlikte Ukrayna’ya 5 bin miğfer gönderileceği bilgisinin halâ açıklamalar düzeyinde olduğunu söyleyen Reznikov, “Tek bir yazılı cevap almadık” diye konuştu.Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, geçen hafta, ülkesinin Ukrayna’ya 5 bin koruyucu askeri kask yollama niyetinde olduğunu açıklamıştı. Welt gazetesi, Ukrayna’nın zırhlı yelek ve 100 bin miğfer talep ettiğini bildirmişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ortaklara asla ölümcül silahlar sağlamadığını, söz konusunun sadece koruyucu askeri teçhizat sevkiyatının olabileceğini defalarca dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220127/kiev-belediye-baskani-klicko-almanyanin-5-bin-migfer-gonderme-karari-bir-saka-olmali-1053210811.html
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ukrayna, aleksey reznikov, almanya, silah sevkiyatı
Ukrayna Almanya'dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatı önündeki engeli kaldırmasını istedi
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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Almanya’dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatını engellemeyi bırakmasını talep ettiklerini söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, bugünkü basın toplantısında, "Almanya hükümetinden, diğer ülkelerin silah tedarikini engellemeyi bırakmasını istedik. Örneğin Estonya hükümetinin Ukrayna’ya, Doğu Almanya’da üretilen silahları tedarik etme talebi var ama Almanya reddediyor" dedi.
Berlin'in şeffaf şekilde silah edinme fırsatını sağlayan NSPA ajansı aracılığıyla Ukrayna’ya silah sevkiyatını da engellediğini söyleyen Ukraynalı bakan, “Kendimizi savunma fırsatını engellememenizi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Ukrayna’ya 5 bin miğfer gönderileceği bilgisinin
halâ açıklamalar düzeyinde olduğunu söyleyen Reznikov, “Tek bir yazılı cevap almadık”
diye konuştu.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, geçen hafta, ülkesinin Ukrayna’ya 5 bin koruyucu askeri kask yollama niyetinde olduğunu açıklamıştı. Welt gazetesi, Ukrayna’nın zırhlı yelek ve 100 bin miğfer talep ettiğini bildirmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ortaklara asla ölümcül silahlar sağlamadığını, söz konusunun sadece koruyucu askeri teçhizat sevkiyatının olabileceğini defalarca dile getirmişti.