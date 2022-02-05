https://tr.sputniknews.com/20220205/ibb-suleymaniyenin-onundeki-ilim-yayma-vakfi-insaati-icin-acil-durdurma-istedi-1053498646.html

İBB, Süleymaniye'nin önündeki İlim Yayma Vakfı inşaatı için 'acil durdurma' istedi

İBB, Süleymaniye'nin önündeki İlim Yayma Vakfı inşaatı için 'acil durdurma' istedi

İstanbul Süleymaniye'de İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan binaya Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepkiler... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T11:22+0300

2022-02-05T11:22+0300

2022-02-05T11:38+0300

türkiye

süleymaniye camii

kaçak yapılaşma

recep tayyip erdoğan

mahir polat

ilim yayma vakfı

durdurma kararı

ibb

ekrem imamoğlu

uğur dündar

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın yaptığı itiraz için Koruma Bölge Kurulu'na başvurulduğu duyurdu.BBC Türkçe'nin aktardığına göre başvuruda "Yenileme Alanları Ada Avan Projeleri ile ilgili mevzuatın gerektirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı onayı bulunmayan ve Dünya Miras Alanı Süleymaniye'nin siluetini perdeleyen projenin" tekrar ele alınması istendi.Ruhsat ve inşaat sürecinin, onay tamamlanmadan başlatıldığı vurgulandı, bu uygulamanın Süleymaniye yenileme alanında emsal teşkil edeceği belirtildi.Tele 1'de Gazeteci Uğur Dündar'a açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Arkadaşlarıma hemen talimat verdim. Caminin şu anki hali bile düzeltilmeye muhtaç. Arkada görülen çatının bile aşağı inmesi gerek. Bunun yerine daha henüz çatısı bitmemiş bir inşaat yapıldı. Bu görüntü daha da çirkinleşecek. Orada tarihi miras bertaraf edildi ve ne yazık ki ucuna yetiştik. Buranın onayı iki seçim arası veriliyor. Fatih Belediyesi onayı veriyor. Çevredeki tek tahribat bu değil. İETT binasının tahribatını onarmak için uğraşıyoruz. Bu ortama asla müsaade etmeyeceğiz. Yıkımla ilgili en etkili bir şekilde sahada olacağız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220203/ibb-suleymaniyenin-siluetini-bozan-binanin-projesinin-iptali-icin-kurula-gidiyor-1053419738.html

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