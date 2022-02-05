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https://tr.sputniknews.com/20220205/ibb-suleymaniyenin-onundeki-ilim-yayma-vakfi-insaati-icin-acil-durdurma-istedi-1053498646.html
İBB, Süleymaniye'nin önündeki İlim Yayma Vakfı inşaatı için 'acil durdurma' istedi
İBB, Süleymaniye'nin önündeki İlim Yayma Vakfı inşaatı için 'acil durdurma' istedi
İstanbul Süleymaniye'de İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan binaya Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepkiler... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T11:22+0300
2022-02-05T11:38+0300
türkiye
süleymaniye camii
kaçak yapılaşma
recep tayyip erdoğan
mahir polat
ilim yayma vakfı
durdurma kararı
ibb
ekrem imamoğlu
uğur dündar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın yaptığı itiraz için Koruma Bölge Kurulu'na başvurulduğu duyurdu.BBC Türkçe'nin aktardığına göre başvuruda "Yenileme Alanları Ada Avan Projeleri ile ilgili mevzuatın gerektirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı onayı bulunmayan ve Dünya Miras Alanı Süleymaniye'nin siluetini perdeleyen projenin" tekrar ele alınması istendi.Ruhsat ve inşaat sürecinin, onay tamamlanmadan başlatıldığı vurgulandı, bu uygulamanın Süleymaniye yenileme alanında emsal teşkil edeceği belirtildi.Tele 1'de Gazeteci Uğur Dündar'a açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Arkadaşlarıma hemen talimat verdim. Caminin şu anki hali bile düzeltilmeye muhtaç. Arkada görülen çatının bile aşağı inmesi gerek. Bunun yerine daha henüz çatısı bitmemiş bir inşaat yapıldı. Bu görüntü daha da çirkinleşecek. Orada tarihi miras bertaraf edildi ve ne yazık ki ucuna yetiştik. Buranın onayı iki seçim arası veriliyor. Fatih Belediyesi onayı veriyor. Çevredeki tek tahribat bu değil. İETT binasının tahribatını onarmak için uğraşıyoruz. Bu ortama asla müsaade etmeyeceğiz. Yıkımla ilgili en etkili bir şekilde sahada olacağız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/ibb-suleymaniyenin-siluetini-bozan-binanin-projesinin-iptali-icin-kurula-gidiyor-1053419738.html
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süleymaniye camii, kaçak yapılaşma, recep tayyip erdoğan, mahir polat, ilim yayma vakfı, durdurma kararı, ibb, ekrem imamoğlu, uğur dündar, kültür varlıklarını koruma kurulu, inşaat, bilal erdoğan, tarih, kültür & sanat

İBB, Süleymaniye'nin önündeki İlim Yayma Vakfı inşaatı için 'acil durdurma' istedi

11:22 05.02.2022 (güncellendi: 11:38 05.02.2022)
© FlickrSüleymaniye Camii
Süleymaniye Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Flickr
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İstanbul Süleymaniye'de İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan binaya Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepkiler üzerine İBB, inşaat için acil durdurma istendiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın yaptığı itiraz için Koruma Bölge Kurulu'na başvurulduğu duyurdu.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre başvuruda "Yenileme Alanları Ada Avan Projeleri ile ilgili mevzuatın gerektirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı onayı bulunmayan ve Dünya Miras Alanı Süleymaniye'nin siluetini perdeleyen projenin" tekrar ele alınması istendi.
Ruhsat ve inşaat sürecinin, onay tamamlanmadan başlatıldığı vurgulandı, bu uygulamanın Süleymaniye yenileme alanında emsal teşkil edeceği belirtildi.
Tele 1'de Gazeteci Uğur Dündar'a açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Arkadaşlarıma hemen talimat verdim. Caminin şu anki hali bile düzeltilmeye muhtaç. Arkada görülen çatının bile aşağı inmesi gerek. Bunun yerine daha henüz çatısı bitmemiş bir inşaat yapıldı. Bu görüntü daha da çirkinleşecek. Orada tarihi miras bertaraf edildi ve ne yazık ki ucuna yetiştik. Buranın onayı iki seçim arası veriliyor. Fatih Belediyesi onayı veriyor. Çevredeki tek tahribat bu değil. İETT binasının tahribatını onarmak için uğraşıyoruz. Bu ortama asla müsaade etmeyeceğiz. Yıkımla ilgili en etkili bir şekilde sahada olacağız" dedi.

ibb - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
TÜRKİYE
İBB, Süleymaniye’nin silüetini bozan bina projesinin iptali için kurula gidiyor
3 Şubat, 11:52
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