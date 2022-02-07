Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/abd-ulusal-guvenlik-danismanindan-rusya-ukraynayi-her-an-isgal-edebilir-degerlendirmesi-1053539334.html
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanından ‘Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir’ değerlendirmesi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanından ‘Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir’ değerlendirmesi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ‘Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği’ değerlendirmesinde bulundu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T00:13+0300
2022-02-07T00:13+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1044528736_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_a67d8442aa79cb640d98df5954cf805b.jpg
Sullivan, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna etrafındaki durumun, ‘bir şeylerin olabileceği bir zaman penceresinde’ olduğu, ‘gerilimin ve istilanın her an gerçekleşebileceği’ değerlendirmesinde bulundu.Sullivan, “Bir şeylerin olabileceği bir zaman penceredeyiz. Askeri bir gerilim ve Ukrayna'ya istila her an gerçekleşebilir. Rusya’nın önemli bir askeri operasyon yürütebilmek için imkanlar yarattığına inanıyoruz” diye konuştu.‘Rusya’nın Donbass'ı ilhak edebileceğini dışlamıyoruz’ABD’nin Donbass’ı ‘ihlak edebileceğini’ dışlamadığını söyleyen Sullivan, “Rusya’nın eylemleri, işgal altındaki toprakları, Doğu Ukrayna'da Donbass olarak bilinen toprakları ilhak etme olasılığı da dahil olmak üzere birçok biçim alabilir. Siber saldırılar, siyasi istikrarsızlaştırma dahil bir dizi hibrit eylem gerçekleştirebilir veya tam ölçekli bir istilaya girişebilir” ifadelerini kullandı.‘ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları Çin ekonomisini etkileyebilir’ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının Çin’in ekonomisini de etkileyebileceğine dikkat çeken Sullivan, şunları söyledi:Sullivan ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen Kuzey Akım 2 projesinin hayata geçmeyeceğini de savundu.
https://tr.sputniknews.com/20220119/rusyadan-abdye-cagri-donbass-uzerinden-gerginligi-tirmandirmayin---1052882229.html
https://tr.sputniknews.com/20220206/avrupa-birliginde-gaz-fiyatlari-6-10-kat-artti-1053538126.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1044528736_101:0:1700:1199_1920x0_80_0_0_4ab156210305e5e49d952d5a5fdb967f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ukrayna

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanından ‘Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir’ değerlendirmesi

00:13 07.02.2022
© AP Photo / Alex BrandonJake Sullivan
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ‘Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği’ değerlendirmesinde bulundu.
Sullivan, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna etrafındaki durumun, ‘bir şeylerin olabileceği bir zaman penceresinde’ olduğu, ‘gerilimin ve istilanın her an gerçekleşebileceği’ değerlendirmesinde bulundu.
Sullivan, “Bir şeylerin olabileceği bir zaman penceredeyiz. Askeri bir gerilim ve Ukrayna'ya istila her an gerçekleşebilir. Rusya’nın önemli bir askeri operasyon yürütebilmek için imkanlar yarattığına inanıyoruz” diye konuştu.

‘Rusya’nın Donbass'ı ilhak edebileceğini dışlamıyoruz’

ABD’nin Donbass’ı ‘ihlak edebileceğini’ dışlamadığını söyleyen Sullivan, “Rusya’nın eylemleri, işgal altındaki toprakları, Doğu Ukrayna'da Donbass olarak bilinen toprakları ilhak etme olasılığı da dahil olmak üzere birçok biçim alabilir. Siber saldırılar, siyasi istikrarsızlaştırma dahil bir dizi hibrit eylem gerçekleştirebilir veya tam ölçekli bir istilaya girişebilir” ifadelerini kullandı.
ABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
SAVUNMA
Rusya'dan ABD'ye çağrı: Donbass üzerinden gerginliği tırmandırmayın
19 Ocak, 10:40

‘ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları Çin ekonomisini etkileyebilir’

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının Çin’in ekonomisini de etkileyebileceğine dikkat çeken Sullivan, şunları söyledi:
“Uygulayacağımız yaptırımlar, Rusya'nın Çin ekonomisine bağlı olan finansal sistemini hedef aldığı için Çin'i de etkileyecek. Çin, yaptırımlara uyarak ya da uymayarak hareket etme seçeneğine sahip olacak. Yaptırımlara uymamayı tercih ederse elbette bir takım cezalar öngörülmüş durumda. Genel olarak bakılırsa bizce Pekin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bedelinin bir kısmını üstlenmiş olacak. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Rus yetkililerle temaslarında bunu dikkate almaları gerekiyor.”
Sullivan ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen Kuzey Akım 2 projesinin hayata geçmeyeceğini de savundu.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
EKONOMİ
Avrupa Birliği'nde gaz fiyatları 6-10 kat arttı
Dün, 22:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce