https://tr.sputniknews.com/20220206/avrupa-birliginde-gaz-fiyatlari-6-10-kat-artti-1053538126.html

Avrupa Birliği'nde gaz fiyatları 6-10 kat arttı

Avrupa Birliği'nde gaz fiyatları 6-10 kat arttı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinde gaz fiyatlarının bir yıl öncesine kıyasla 6 ile 10 kat... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T22:50+0300

2022-02-06T22:50+0300

2022-02-06T23:00+0300

ekonomi

avrupa birliği

josep borrell

doğalgaz

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545334_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_3b4e457add8ec80fbd08d93b41afa2d5.jpg

Borrell, iki günlük ABD temasları öncesinde, Avrupa'nın enerji arz güvenliği hakkında blog yazısı yayımladı.Enerjinin her zaman en önemli jeopolitik konular arasında yer aldığını anımsatan Borrell, "Enerji, Rusya ile yaşanan krizin neden olduğu yüksek fiyatlar ve gaz arz sorunları yüzünden gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor" iddiasını dile getirdi.Borrell, enerjide yaşanan baskılara karşı tedbir almaları gerektiğini ifade ederek, Washington'daki AB-ABD Enerji Konseyi'nin bu alanda transatlantik iş birliğini artıracağını kaydetti.Enerji fiyatlarının enflasyonu yükselttiğine dikkati çeken Borrell, enerji fiyatlarının 2022 boyunca yüksek kalmasının enflasyonu daha fazla artıracağını, bunun da ekonomik toparlanmaya ciddi zarar vereceğini ifade etti.Borrell, "Enerji fiyatları küresel arz ve talep sorunları nedeniyle yükseldi. AB'de gaz fiyatları bir yıl öncesine göre 6 ile 10 kat daha yüksek seviyede bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.Doğal gazın Avrupa'nın toptan elektrik piyasasında fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynadığını hatırlatan Borrell, gazdaki fiyat artışının elektrik fiyatlarını da yukarı tırmandırdığını aktardı.Borrell, Rusya ile şiddetli bir kriz yaşadıklarını anımsatarak, enerjinin sadece bir fiyat konusu olmadığını aynı zamanda bir arz güvenliği meselesi olduğunu ifade etti. AB-Rusya ilişkilerinde enerji politikasının her zaman ön planda olduğunu anlatan Borrell, "AB gaz ithalatının yüzde 40'tan fazlası Rusya'dan sağlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.Borrell, AB'nin Rusya'dan gaz ithalatını azaltmasının sadece yeşil dönüşüme katkı vermeyeceğini, bunun Avrupa'nın stratejik bağımlılığını da azaltacağını savundu. Rusya'nın son yıllarda döviz rezervlerini artırarak ekonomik yaptırımlara karşı direncini yükselttiğini anımsatan Borrell, AB'nin ise olası gaz kesintilerine karşı kapasitesini geliştirmek için fazla adım atmadığını dile getirdi.Borrell, AB'nin acilen stratejik gaz rezervlerini artırması ve ortak gaz alım imkanlarını geliştirmesi gerektiğini kaydetti.Rusya’nın geçmişte enerji kaynaklarını siyasi amaçlarla kullandığını ileri süren Borrell, "Rusya, son haftalarda sözleşme taahhütlerini sıkı bir şekilde yerine getirmesine rağmen Rus devletine ait Gazprom, Avrupa depolama tesislerini yeniden doldurmak için ek gaz göndermeyi reddederek piyasada daha fazla tedirginliğe neden oldu" dedi.Borrell, ABD ve diğer ortaklarla birlikte enerji arzının bir silah ve jeopolitik kaldıraç olarak kullanılmasına karşı olduklarını belirtti. Gaz arz güvenliğini sağlamaları gerektiğine dikkati çeken Borrell, bunun için kaynakları daha fazla çeşitlendirmelerinin önemine işaret etti.Borrell, ABD'nin halihazırda Avrupa'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi konumunda olduğunu ve bu alanda iş birliğini yoğunlaştırdıklarını anlattı. AB'nin LNG arzını artırmak için Norveç, Katar, Azerbaycan, Cezayir ve diğerleri ülkelerle de görüştüklerini anlatan Borrell, İber Yarımadasını Avrupa ile daha entegre hale getirmek için hızla çalışmaları gerektiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211102/welt-putin-tek-lafiyla-avrupadaki-gaz-fiyatlarini-dusurdu-1050406237.html

https://tr.sputniknews.com/20220129/financial-times-rusya-endisesi-tasiyan-ab-yeni-gaz-tedarikcileri-aramaya-basladi-1053263840.html

https://tr.sputniknews.com/20211006/putin-dogalgaz-fiyatinin-artmasina-avrupanin-hatali-politikalari-yol-acti-1049580316.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa birliği, josep borrell, doğalgaz, fiyat