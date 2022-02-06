Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220206/avrupa-birliginde-gaz-fiyatlari-6-10-kat-artti-1053538126.html
Avrupa Birliği'nde gaz fiyatları 6-10 kat arttı
Avrupa Birliği'nde gaz fiyatları 6-10 kat arttı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinde gaz fiyatlarının bir yıl öncesine kıyasla 6 ile 10 kat... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T22:50+0300
2022-02-06T23:00+0300
ekonomi
avrupa birliği
josep borrell
doğalgaz
fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545334_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_3b4e457add8ec80fbd08d93b41afa2d5.jpg
Borrell, iki günlük ABD temasları öncesinde, Avrupa'nın enerji arz güvenliği hakkında blog yazısı yayımladı.Enerjinin her zaman en önemli jeopolitik konular arasında yer aldığını anımsatan Borrell, "Enerji, Rusya ile yaşanan krizin neden olduğu yüksek fiyatlar ve gaz arz sorunları yüzünden gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor" iddiasını dile getirdi.Borrell, enerjide yaşanan baskılara karşı tedbir almaları gerektiğini ifade ederek, Washington'daki AB-ABD Enerji Konseyi'nin bu alanda transatlantik iş birliğini artıracağını kaydetti.Enerji fiyatlarının enflasyonu yükselttiğine dikkati çeken Borrell, enerji fiyatlarının 2022 boyunca yüksek kalmasının enflasyonu daha fazla artıracağını, bunun da ekonomik toparlanmaya ciddi zarar vereceğini ifade etti.Borrell, "Enerji fiyatları küresel arz ve talep sorunları nedeniyle yükseldi. AB'de gaz fiyatları bir yıl öncesine göre 6 ile 10 kat daha yüksek seviyede bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.Doğal gazın Avrupa'nın toptan elektrik piyasasında fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynadığını hatırlatan Borrell, gazdaki fiyat artışının elektrik fiyatlarını da yukarı tırmandırdığını aktardı.Borrell, Rusya ile şiddetli bir kriz yaşadıklarını anımsatarak, enerjinin sadece bir fiyat konusu olmadığını aynı zamanda bir arz güvenliği meselesi olduğunu ifade etti. AB-Rusya ilişkilerinde enerji politikasının her zaman ön planda olduğunu anlatan Borrell, "AB gaz ithalatının yüzde 40'tan fazlası Rusya'dan sağlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.Borrell, AB'nin Rusya'dan gaz ithalatını azaltmasının sadece yeşil dönüşüme katkı vermeyeceğini, bunun Avrupa'nın stratejik bağımlılığını da azaltacağını savundu. Rusya'nın son yıllarda döviz rezervlerini artırarak ekonomik yaptırımlara karşı direncini yükselttiğini anımsatan Borrell, AB'nin ise olası gaz kesintilerine karşı kapasitesini geliştirmek için fazla adım atmadığını dile getirdi.Borrell, AB'nin acilen stratejik gaz rezervlerini artırması ve ortak gaz alım imkanlarını geliştirmesi gerektiğini kaydetti.Rusya’nın geçmişte enerji kaynaklarını siyasi amaçlarla kullandığını ileri süren Borrell, "Rusya, son haftalarda sözleşme taahhütlerini sıkı bir şekilde yerine getirmesine rağmen Rus devletine ait Gazprom, Avrupa depolama tesislerini yeniden doldurmak için ek gaz göndermeyi reddederek piyasada daha fazla tedirginliğe neden oldu" dedi.Borrell, ABD ve diğer ortaklarla birlikte enerji arzının bir silah ve jeopolitik kaldıraç olarak kullanılmasına karşı olduklarını belirtti. Gaz arz güvenliğini sağlamaları gerektiğine dikkati çeken Borrell, bunun için kaynakları daha fazla çeşitlendirmelerinin önemine işaret etti.Borrell, ABD'nin halihazırda Avrupa'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi konumunda olduğunu ve bu alanda iş birliğini yoğunlaştırdıklarını anlattı. AB'nin LNG arzını artırmak için Norveç, Katar, Azerbaycan, Cezayir ve diğerleri ülkelerle de görüştüklerini anlatan Borrell, İber Yarımadasını Avrupa ile daha entegre hale getirmek için hızla çalışmaları gerektiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/welt-putin-tek-lafiyla-avrupadaki-gaz-fiyatlarini-dusurdu-1050406237.html
https://tr.sputniknews.com/20220129/financial-times-rusya-endisesi-tasiyan-ab-yeni-gaz-tedarikcileri-aramaya-basladi-1053263840.html
https://tr.sputniknews.com/20211006/putin-dogalgaz-fiyatinin-artmasina-avrupanin-hatali-politikalari-yol-acti-1049580316.html
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545334_78:0:1171:820_1920x0_80_0_0_b6c92e27be8a4f090709a3a59a212cac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, josep borrell, doğalgaz, fiyat

Avrupa Birliği'nde gaz fiyatları 6-10 kat arttı

22:50 06.02.2022 (güncellendi: 23:00 06.02.2022)
© REUTERS / Lee SmithDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Lee Smith
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinde gaz fiyatlarının bir yıl öncesine kıyasla 6 ile 10 kat daha yüksek seviyelerde olduğunu, bunun elektrik fiyatlarını artırdığını bildirdi.
Borrell, iki günlük ABD temasları öncesinde, Avrupa'nın enerji arz güvenliği hakkında blog yazısı yayımladı.
Enerjinin her zaman en önemli jeopolitik konular arasında yer aldığını anımsatan Borrell, "Enerji, Rusya ile yaşanan krizin neden olduğu yüksek fiyatlar ve gaz arz sorunları yüzünden gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor" iddiasını dile getirdi.
Borrell, enerjide yaşanan baskılara karşı tedbir almaları gerektiğini ifade ederek, Washington'daki AB-ABD Enerji Konseyi'nin bu alanda transatlantik iş birliğini artıracağını kaydetti.
Enerji fiyatlarının enflasyonu yükselttiğine dikkati çeken Borrell, enerji fiyatlarının 2022 boyunca yüksek kalmasının enflasyonu daha fazla artıracağını, bunun da ekonomik toparlanmaya ciddi zarar vereceğini ifade etti.
Borrell, "Enerji fiyatları küresel arz ve talep sorunları nedeniyle yükseldi. AB'de gaz fiyatları bir yıl öncesine göre 6 ile 10 kat daha yüksek seviyede bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Doğal gazın Avrupa'nın toptan elektrik piyasasında fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynadığını hatırlatan Borrell, gazdaki fiyat artışının elektrik fiyatlarını da yukarı tırmandırdığını aktardı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
EKONOMİ
Welt: Putin tek lafıyla Avrupa'daki gaz fiyatlarını düşürdü
2 Kasım 2021, 14:23
Borrell, Rusya ile şiddetli bir kriz yaşadıklarını anımsatarak, enerjinin sadece bir fiyat konusu olmadığını aynı zamanda bir arz güvenliği meselesi olduğunu ifade etti. AB-Rusya ilişkilerinde enerji politikasının her zaman ön planda olduğunu anlatan Borrell, "AB gaz ithalatının yüzde 40'tan fazlası Rusya'dan sağlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Borrell, AB'nin Rusya'dan gaz ithalatını azaltmasının sadece yeşil dönüşüme katkı vermeyeceğini, bunun Avrupa'nın stratejik bağımlılığını da azaltacağını savundu.
Rusya'nın son yıllarda döviz rezervlerini artırarak ekonomik yaptırımlara karşı direncini yükselttiğini anımsatan Borrell, AB'nin ise olası gaz kesintilerine karşı kapasitesini geliştirmek için fazla adım atmadığını dile getirdi.
Borrell, AB'nin acilen stratejik gaz rezervlerini artırması ve ortak gaz alım imkanlarını geliştirmesi gerektiğini kaydetti.
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
DÜNYA
Financial Times: 'Rusya endişesi' taşıyan AB, yeni gaz tedarikçileri aramaya başladı
29 Ocak, 14:55
Rusya’nın geçmişte enerji kaynaklarını siyasi amaçlarla kullandığını ileri süren Borrell, "Rusya, son haftalarda sözleşme taahhütlerini sıkı bir şekilde yerine getirmesine rağmen Rus devletine ait Gazprom, Avrupa depolama tesislerini yeniden doldurmak için ek gaz göndermeyi reddederek piyasada daha fazla tedirginliğe neden oldu" dedi.
Borrell, ABD ve diğer ortaklarla birlikte enerji arzının bir silah ve jeopolitik kaldıraç olarak kullanılmasına karşı olduklarını belirtti. Gaz arz güvenliğini sağlamaları gerektiğine dikkati çeken Borrell, bunun için kaynakları daha fazla çeşitlendirmelerinin önemine işaret etti.
Borrell, ABD'nin halihazırda Avrupa'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi konumunda olduğunu ve bu alanda iş birliğini yoğunlaştırdıklarını anlattı. AB'nin LNG arzını artırmak için Norveç, Katar, Azerbaycan, Cezayir ve diğerleri ülkelerle de görüştüklerini anlatan Borrell, İber Yarımadasını Avrupa ile daha entegre hale getirmek için hızla çalışmaları gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
DÜNYA
Putin: Doğalgaz fiyatının artmasına, Avrupa'nın hatalı politikaları yol açtı
6 Ekim 2021, 16:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce