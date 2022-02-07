https://tr.sputniknews.com/20220207/esini-darp-etti-iddiasi-futbolcu-ozer-hurmacinin-avukatindan-yeni-aciklama-1053543075.html

Futbolcu Özer Hurmacı'nın avukatı: Konuşamama nedeni, hakkındaki uzaklaştırma kararıdır

Futbolcu Özer Hurmacı'nın avukatı: Konuşamama nedeni, hakkındaki uzaklaştırma kararıdır

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı’yı dövdüğü iddialarına dair avukatı yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T06:04+0300

2022-02-07T06:04+0300

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türkiye

özer hurmacı

mihriban hurmacı

darp

fenerbahçe

trabzon

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Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor’da oynayan eski futbolcu Özer Hurmacı’nın eşini darp ettiği öne sürüldü. Sarıyer Jandarma Komutanlığı'na başvuran Mihriban Hurmacı’nın şikayeti üzerine Özer Hurmacı gözaltına alındı. Komutanlıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Özer Hurmacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mihriban Hurmacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete uğradığını öne sürerken, Özer Hurmacı’nın avukatı Esennur Ezgi tarafından yapılan açıklamayla iddialar yalanlandı. Özer Hurmacı’nın avukatı Ezgi, konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı: “Müvekkilim Özer Hurmacı ile kamuoyunda günlerdir eşi Mihriban Hurmacı tarafından iftiralar atılmakta, ayrıca mesnetsiz, kaynağı belli olmayan iftira nitelikli yalan haberler yapılmaktadır. Tüm iddiaların asılsız olduğunun tekrarı ile müvekkilimin bu asılsız, yalan, iftira nitelikli konuşmalar ve haberlerle ilgili günlerdir konuşamama nedeni, kendisi hakkındaki uzaklaştırma kararıdır. Bilindiği üzere uzaklaştırma kararı ülkemizde hemen hemen her talep eden kadına verilmektedir. Bu karar nedeniyle kendisini kamuoyu nezdinde savunamayan, ülkemize de hizmetler vermiş eski milli futbolcumuz, müvekkilim Özer Hurmacı’nın 3 küçük çocuğu bulunmaktadır. Bu konunun hassasiyetine önem verilmesi temennimizdir."

https://tr.sputniknews.com/20220205/futbolcu-ozer-hurmaci-esini-darp-etti-iddiasi-1053491888.html

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özer hurmacı, mihriban hurmacı, darp, fenerbahçe, trabzon