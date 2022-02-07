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https://tr.sputniknews.com/20220207/esini-darp-etti-iddiasi-futbolcu-ozer-hurmacinin-avukatindan-yeni-aciklama-1053543075.html
Futbolcu Özer Hurmacı'nın avukatı: Konuşamama nedeni, hakkındaki uzaklaştırma kararıdır
Futbolcu Özer Hurmacı'nın avukatı: Konuşamama nedeni, hakkındaki uzaklaştırma kararıdır
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı’yı dövdüğü iddialarına dair avukatı yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T06:04+0300
2022-02-07T06:10+0300
türkiye
özer hurmacı
mihriban hurmacı
darp
fenerbahçe
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Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor’da oynayan eski futbolcu Özer Hurmacı’nın eşini darp ettiği öne sürüldü. Sarıyer Jandarma Komutanlığı'na başvuran Mihriban Hurmacı’nın şikayeti üzerine Özer Hurmacı gözaltına alındı. Komutanlıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Özer Hurmacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mihriban Hurmacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete uğradığını öne sürerken, Özer Hurmacı’nın avukatı Esennur Ezgi tarafından yapılan açıklamayla iddialar yalanlandı. Özer Hurmacı’nın avukatı Ezgi, konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı: “Müvekkilim Özer Hurmacı ile kamuoyunda günlerdir eşi Mihriban Hurmacı tarafından iftiralar atılmakta, ayrıca mesnetsiz, kaynağı belli olmayan iftira nitelikli yalan haberler yapılmaktadır. Tüm iddiaların asılsız olduğunun tekrarı ile müvekkilimin bu asılsız, yalan, iftira nitelikli konuşmalar ve haberlerle ilgili günlerdir konuşamama nedeni, kendisi hakkındaki uzaklaştırma kararıdır. Bilindiği üzere uzaklaştırma kararı ülkemizde hemen hemen her talep eden kadına verilmektedir. Bu karar nedeniyle kendisini kamuoyu nezdinde savunamayan, ülkemize de hizmetler vermiş eski milli futbolcumuz, müvekkilim Özer Hurmacı’nın 3 küçük çocuğu bulunmaktadır. Bu konunun hassasiyetine önem verilmesi temennimizdir."
https://tr.sputniknews.com/20220205/futbolcu-ozer-hurmaci-esini-darp-etti-iddiasi-1053491888.html
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özer hurmacı, mihriban hurmacı, darp, fenerbahçe, trabzon

Futbolcu Özer Hurmacı'nın avukatı: Konuşamama nedeni, hakkındaki uzaklaştırma kararıdır

06:04 07.02.2022 (güncellendi: 06:10 07.02.2022)
© AAÖzer Hurmacı
Özer Hurmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Fenerbahçe ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı’yı dövdüğü iddialarına dair avukatı yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Özer Hurmacı’nın bu asılsız, yalan, iftira nitelikli konuşmalar ve haberlerle ilgili günlerdir konuşamama nedeni, kendisi hakkındaki uzaklaştırma kararıdır” denildi.
Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor’da oynayan eski futbolcu Özer Hurmacı’nın eşini darp ettiği öne sürüldü. Sarıyer Jandarma Komutanlığı'na başvuran Mihriban Hurmacı’nın şikayeti üzerine Özer Hurmacı gözaltına alındı. Komutanlıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Özer Hurmacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mihriban Hurmacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete uğradığını öne sürerken, Özer Hurmacı’nın avukatı Esennur Ezgi tarafından yapılan açıklamayla iddialar yalanlandı.
Özer Hurmacı’nın avukatı Ezgi, konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı: “Müvekkilim Özer Hurmacı ile kamuoyunda günlerdir eşi Mihriban Hurmacı tarafından iftiralar atılmakta, ayrıca mesnetsiz, kaynağı belli olmayan iftira nitelikli yalan haberler yapılmaktadır. Tüm iddiaların asılsız olduğunun tekrarı ile müvekkilimin bu asılsız, yalan, iftira nitelikli konuşmalar ve haberlerle ilgili günlerdir konuşamama nedeni, kendisi hakkındaki uzaklaştırma kararıdır. Bilindiği üzere uzaklaştırma kararı ülkemizde hemen hemen her talep eden kadına verilmektedir. Bu karar nedeniyle kendisini kamuoyu nezdinde savunamayan, ülkemize de hizmetler vermiş eski milli futbolcumuz, müvekkilim Özer Hurmacı’nın 3 küçük çocuğu bulunmaktadır. Bu konunun hassasiyetine önem verilmesi temennimizdir."
'Futbolcu Özer Hurmacı eşini darp etti' iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
TÜRKİYE
'Futbolcu Özer Hurmacı eşini darp etti' iddiası
5 Şubat, 00:00
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