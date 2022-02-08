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https://tr.sputniknews.com/20220208/putin-ve-macronun-ukrayna-anlasmasi-imzaladigi-yonundeki-ft-haberine-kremlinden-tekzip-1053608614.html
Putin ve Macron'un 'Ukrayna anlaşması' imzaladığı yönündeki FT haberine Kremlin'den tekzip
Putin ve Macron'un 'Ukrayna anlaşması' imzaladığı yönündeki FT haberine Kremlin'den tekzip
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Moskova'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna konusunda... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T14:46+0300
2022-02-08T14:46+0300
politika
rusya
fransa
emmanuel macron
vladimir putin
kremlin
ukrayna
the financial times (ft)
dmitriy peskov
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Gazetecilerin FT'deki haberle ilgili soruları üzerine Peskov, "Elbette Financial Times yalan yazdı. Bu, özü itibarıyla yalan. Moskova ve Paris, anlaşma imzalayamazdı. Bu tamamen imkansız" yanıtını verdi."Fransa, AB'nin dönem başkanı. Fransa, Paris'in liderlik etmediği NATO'nun bir üyesi. Bu blokta liderlik, tamamen başka bir ülkeye ait. Nasıl bir anlaşma söz konusu olabilir ki?" diye devam eden Peskov, Financial Times'ın yalan habere yer verdiğinin altını çizdi.'Rus askerler, Belarus'taki tatbikattan sonra doğal olarak ülkelerine dönecek'Günlük basın toplantısında gündeme gelen bir diğer konu, Putin'in Macron'a Belarus'taki tatbikatlardan sonra 30 bin Rus askerini geri çekme sözü verdiği yönündeki haberlerdi."Eğer dikkatli takip ettiyseniz, hiç kimse hiçbir zaman Rus askerlerinin Belarus topraklarında kalacağını söylemedi, bu hiçbir zaman söz konusu olmadı" diyen Peskov, Rusya ile Belarus ordularının ortak tatbikatının ardından Rus güçlerin doğal olarak daimi konuşlanma noktalarına döneceğini vurguladı.Peskov, Rus askerlerin ne zaman döneceğine ilişkin sorular karşısındaysa, bu konu bağlamında herhangi bir tarihin telaffuz edilmediğini kaydetti.'Putin'in askeri manevralar gerçekleştirmemeyi kabul ettiği' iddiası: 'Bu tür açıklamalar duymadım'Gazeteciler, Peskov'dan Putin'in Macron'la görüşme sırasında Ukrayna yakınında askeri manevralar gerçekleştirmemeyi kabul ettiğine dair iddiaları da yorumlasını talep etti.Kremlin Sözcüsü, "Ben bu tür açıklamalar duymadım" karşılığını verdi.'Gerilimin düşürülmesine çok ihtiyaç var'Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya asker ve silah göndermesinin, manevralar yapmasının ve yeni askeri teçhizatı test etmesinin bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ve bu nedenle gerilimin düşürülmesinin çok gerekli olduğunu vurguladı.Kremlin Sözcüsü, "Gerilimin düşürülmesine gelince, bu çok gerekli, zira gerilim günden güne artıyor. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askerler, silah yüklü uçaklar, askeri teçhizat gönderdiklerini görüyoruz. Ukrayna, bu günlerde manevralar yaparak teslim aldığı yeni askeri teçhizatı test ediyor. Tüm bunlar, elbette yeni gerilim dalgalarını kışkırtıyor. Bundan dolayı, şu anda gerilimin düşürülmesine çok ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.'Batı, Rusya'nın endişelerini dikkate almaya hazır gözükmüyor'Bu arada Peskov, Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili konunun halen açık ve Moskova için en önemli konu olduğunu kaydetti.Macron'un önerilerinin gerilimi düşürmeye katkı sunup sunmayacağı ve Rusya'nın güvenlikle ilgili çekincelerine yanıt verip vermediği sorulunca Peskov, "Washington ve NATO'dan aldığımız yanıtlarda rasyonel noktalar bulunduğunu ancak maalesef onların ikinci derece önem arz ettiğini, temel konulara yanıtlar almadığımızı ve bunun dün Rusya Devlet Başkanı tarafından dile getirildiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konu, kelimenin tam anlamıyla açık kalmaya ve bizim için en önemli konu olmaya devam ediyor. Ancak Batılı muhataplarımızın Moskova'nın çekincelerini dikkate almaya hazır gözükmüyor" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-putinle-gorusmemden-su-sonucu-cikardim-ukraynada-gerilim-daha-fazla-tirmandirilmayacak-1053603600.html
https://tr.sputniknews.com/20220207/kremlinde-putin-macron-gorusmesi-basladi-1053572424.html
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rusya, fransa, emmanuel macron, vladimir putin, kremlin, ukrayna, the financial times (ft), dmitriy peskov

Putin ve Macron'un 'Ukrayna anlaşması' imzaladığı yönündeki FT haberine Kremlin'den tekzip

14:46 08.02.2022
© AP Photo / Thibault CamusRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Thibault Camus
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Moskova'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna konusunda anlaşma imzaladığına dair Financial Times'ta (FT) yer alan haberi yalanladı.
Gazetecilerin FT'deki haberle ilgili soruları üzerine Peskov, "Elbette Financial Times yalan yazdı. Bu, özü itibarıyla yalan. Moskova ve Paris, anlaşma imzalayamazdı. Bu tamamen imkansız" yanıtını verdi.
"Fransa, AB'nin dönem başkanı. Fransa, Paris'in liderlik etmediği NATO'nun bir üyesi. Bu blokta liderlik, tamamen başka bir ülkeye ait. Nasıl bir anlaşma söz konusu olabilir ki?" diye devam eden Peskov, Financial Times'ın yalan habere yer verdiğinin altını çizdi.

'Rus askerler, Belarus'taki tatbikattan sonra doğal olarak ülkelerine dönecek'

Günlük basın toplantısında gündeme gelen bir diğer konu, Putin'in Macron'a Belarus'taki tatbikatlardan sonra 30 bin Rus askerini geri çekme sözü verdiği yönündeki haberlerdi.
"Eğer dikkatli takip ettiyseniz, hiç kimse hiçbir zaman Rus askerlerinin Belarus topraklarında kalacağını söylemedi, bu hiçbir zaman söz konusu olmadı" diyen Peskov, Rusya ile Belarus ordularının ortak tatbikatının ardından Rus güçlerin doğal olarak daimi konuşlanma noktalarına döneceğini vurguladı.
Peskov, Rus askerlerin ne zaman döneceğine ilişkin sorular karşısındaysa, bu konu bağlamında herhangi bir tarihin telaffuz edilmediğini kaydetti.
Putin - Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
DÜNYA
Macron: Putin'le görüşmemden şu sonucu elde ettim, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmanmayacak
13:25

'Putin'in askeri manevralar gerçekleştirmemeyi kabul ettiği' iddiası: 'Bu tür açıklamalar duymadım'

Gazeteciler, Peskov'dan Putin'in Macron'la görüşme sırasında Ukrayna yakınında askeri manevralar gerçekleştirmemeyi kabul ettiğine dair iddiaları da yorumlasını talep etti.
Kremlin Sözcüsü, "Ben bu tür açıklamalar duymadım" karşılığını verdi.

'Gerilimin düşürülmesine çok ihtiyaç var'

Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya asker ve silah göndermesinin, manevralar yapmasının ve yeni askeri teçhizatı test etmesinin bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ve bu nedenle gerilimin düşürülmesinin çok gerekli olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, "Gerilimin düşürülmesine gelince, bu çok gerekli, zira gerilim günden güne artıyor. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askerler, silah yüklü uçaklar, askeri teçhizat gönderdiklerini görüyoruz. Ukrayna, bu günlerde manevralar yaparak teslim aldığı yeni askeri teçhizatı test ediyor. Tüm bunlar, elbette yeni gerilim dalgalarını kışkırtıyor. Bundan dolayı, şu anda gerilimin düşürülmesine çok ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
DÜNYA
Macron ile görüşen Putin: Avrupa'da güvenlik alanında Rusya ve Fransa'nın ortak endişeleri var
Dün, 18:46

'Batı, Rusya'nın endişelerini dikkate almaya hazır gözükmüyor'

Bu arada Peskov, Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili konunun halen açık ve Moskova için en önemli konu olduğunu kaydetti.
Macron'un önerilerinin gerilimi düşürmeye katkı sunup sunmayacağı ve Rusya'nın güvenlikle ilgili çekincelerine yanıt verip vermediği sorulunca Peskov, "Washington ve NATO'dan aldığımız yanıtlarda rasyonel noktalar bulunduğunu ancak maalesef onların ikinci derece önem arz ettiğini, temel konulara yanıtlar almadığımızı ve bunun dün Rusya Devlet Başkanı tarafından dile getirildiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konu, kelimenin tam anlamıyla açık kalmaya ve bizim için en önemli konu olmaya devam ediyor. Ancak Batılı muhataplarımızın Moskova'nın çekincelerini dikkate almaya hazır gözükmüyor" diye ekledi.
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