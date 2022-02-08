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Twitter'dan yeni özellik: Tweet beğenmeme butonu
Twitter'dan yeni özellik: Tweet beğenmeme butonu
Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter, geçen sene yaptığı ilk deneme çalışmalarının ardından 'tweet beğenmeme butonu'nu uygulamaya koyuyor 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:58+0300
2022-02-08T12:10+0300
twitter
yaşam
beğen düğmesi
özellik
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Sosyal medya payaşım sitesi Twitter, yeni özelliklerle platformu güncellemeye devam ediyor.Habertürk'ün teknoloji sitesi Engadget’tan aktardığı habere göre, beğenmeme butonunu yayına almaya hazırlanan platformda, kullanıcıların tweet’lerindeki olumsuz oyların sayısı herkese açık olmayacak ve yalnızca kullanıcının kendisi olumsuz oy geçmişini görebilecek.Spam olarak işaretlenebilecekKullanıcılar şu anda bir konuşmayı sessize alabilir veya spam olarak işaretleyebilir, ancak Twitter yeni özellikle kullanıcıların konuşmalarının kalitesinin daha da artırabileceğini düşünüyor.Twitter yaptığı açıklamada, “Beğenmeme butonunu test eden insanlar, bunun Twitter’daki konuşmaların kalitesini artırdığını kabul ediyor. Daha fazlasının kullanımına sunuldukça başkalarının nasıl düşündüğünü görmekten heyecan duyuyoruz” dedi.
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twitter , beğen düğmesi, özellik

Twitter'dan yeni özellik: Tweet beğenmeme butonu

11:58 08.02.2022 (güncellendi: 12:10 08.02.2022)
© AATwitter, logo, telefon
Twitter, logo, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter, geçen sene yaptığı ilk deneme çalışmalarının ardından 'tweet beğenmeme butonu'nu uygulamaya koyuyor
Sosyal medya payaşım sitesi Twitter, yeni özelliklerle platformu güncellemeye devam ediyor.
Habertürk'ün teknoloji sitesi Engadget’tan aktardığı habere göre, beğenmeme butonunu yayına almaya hazırlanan platformda, kullanıcıların tweet’lerindeki olumsuz oyların sayısı herkese açık olmayacak ve yalnızca kullanıcının kendisi olumsuz oy geçmişini görebilecek.

Spam olarak işaretlenebilecek

Kullanıcılar şu anda bir konuşmayı sessize alabilir veya spam olarak işaretleyebilir, ancak Twitter yeni özellikle kullanıcıların konuşmalarının kalitesinin daha da artırabileceğini düşünüyor.
Twitter yaptığı açıklamada, “Beğenmeme butonunu test eden insanlar, bunun Twitter’daki konuşmaların kalitesini artırdığını kabul ediyor. Daha fazlasının kullanımına sunuldukça başkalarının nasıl düşündüğünü görmekten heyecan duyuyoruz” dedi.
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
YAŞAM
Twitter'da makale özelliği: Karakter sınırını kaldırıyor
4 Şubat, 12:52
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