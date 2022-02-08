https://tr.sputniknews.com/20220208/twitterdan-yeni-ozellik-tweet-begenmeme-butonu-1053597090.html

Twitter'dan yeni özellik: Tweet beğenmeme butonu

Twitter'dan yeni özellik: Tweet beğenmeme butonu

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter, geçen sene yaptığı ilk deneme çalışmalarının ardından 'tweet beğenmeme butonu'nu uygulamaya koyuyor 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T11:58+0300

2022-02-08T11:58+0300

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twitter

yaşam

beğen düğmesi

özellik

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Sosyal medya payaşım sitesi Twitter, yeni özelliklerle platformu güncellemeye devam ediyor.Habertürk'ün teknoloji sitesi Engadget’tan aktardığı habere göre, beğenmeme butonunu yayına almaya hazırlanan platformda, kullanıcıların tweet’lerindeki olumsuz oyların sayısı herkese açık olmayacak ve yalnızca kullanıcının kendisi olumsuz oy geçmişini görebilecek.Spam olarak işaretlenebilecekKullanıcılar şu anda bir konuşmayı sessize alabilir veya spam olarak işaretleyebilir, ancak Twitter yeni özellikle kullanıcıların konuşmalarının kalitesinin daha da artırabileceğini düşünüyor.Twitter yaptığı açıklamada, “Beğenmeme butonunu test eden insanlar, bunun Twitter’daki konuşmaların kalitesini artırdığını kabul ediyor. Daha fazlasının kullanımına sunuldukça başkalarının nasıl düşündüğünü görmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220204/twitterda-makale-ozelligi-karakter-sinirini-kaldiriyor-1053466527.html

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twitter , beğen düğmesi, özellik