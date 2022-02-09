https://tr.sputniknews.com/20220209/abdde-asiri-doz-uyusturucu-kullaniminin-ulke-ekonomisine-maliyeti-1-trilyon-dolar-1053636701.html

ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti 1 trilyon dolar

ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti 1 trilyon dolar

ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti yılda 1 trilyon doları buluyor. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T04:47+0300

2022-02-09T04:47+0300

2022-02-09T04:47+0300

dünya

uyuşturucu

ölüm

abd

opioid

aşırı doz

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ABD Kongresi tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl ülkede 100 binden fazla kişi aşırı doz uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetti.Ülkede aşırı doz uyuşturucu kullanımından ölümler son yıllarda ikiye katlandı. 2013'te 44 bin kişi aşırı dozdan ölürken, bu sayı Mayıs 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında 100 bini geçti.Aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti ise 1 trilyon dolara ulaştı.Rapora göre, aşırı doz uyuşturucu kullanımı, ABD'de silah, cinayet, intihar ve trafik kazalarından daha fazla can alıyor.1.8 milyon sahte hap ele geçirildiABD'nin yasadışı üretilmiş sentetik opioidlerin ne kadar ve kaç kişi tarafından tüketildiğini yeterince ölçecek veri altyapısına sahip olmadığına dikkat çekilen raporda, fentanilinin sahte haplar dahil özellikle diğer maddelerle karıştırıldığında takibinin zor olduğu belirtildi.Geçen sene yapılan baskınlarda 1.8 milyon sahte hap ele geçirildiği ifade edilen raporda, ele geçirilen fentanil içeren hapların sayısının ise 700 bin kişiyi öldürmeye yeteceğine dikkat çekildi.

https://tr.sputniknews.com/20220125/abd-uyusturucu-baronu-el-chapo-hakkindaki-omur-boyu-hapis-cezasini-onadi-1053122714.html

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uyuşturucu, ölüm, abd, opioid, aşırı doz