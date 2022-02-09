https://tr.sputniknews.com/20220209/dogalgaz-kacagi-nasil-anlasilir-1053653623.html

Doğalgaz kaçağı nasıl anlaşılır?

Doğalgaz kaçağı nasıl anlaşılır?

İstanbul'da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması, olası risklere karşı nasıl önlem alınması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T13:45+0300

2022-02-09T13:45+0300

2022-02-09T13:45+0300

yaşam

doğalgaz

kaçak

patlama

kombi

ev

apartman

elektrik

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İstanbul Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması, özellikle evlerde alınması gereken önlemleri bir kez daha hatırlattı.Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, İstanbul Üsküdar’da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası alınması gereken önlemleri hatırlattı.'Çürük yumurta kokusuna dikkat'Doğalgazın havadan hafif bir gaz olduğunu hatırlatab Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “O yüzden yukarılarda birikiyor. Kullanırken çok sessiz ve masum görünüyor, çok büyük faydaları var. Fakat ortamda yüzde 4’ün üzerine çıktığı an patlamaya müsait bir gaz haline geliyor. Aslında kokusu yok fakat tehlikeli olduğu için içerisine kükürtlü bir malzeme konularak algılanabilmesi için çürük yumurta kokusu veriliyor. Evlerde ve doğalgaz kullanılan yerlerde çürük yumurta kokusu hissedildiği an ilk yapılması gereken hemen bulunan yerdeki doğalgaz vanasını kapatmak, sonra da evde elektrikli hiçbir alete dokunmamaktır. Yani lamba yanıyorsa açık kalacak, kapalı ise kapalı olacak, buzdolabı kapalı ise kapalı kalacak. Elektrikli aletleri açık-kapalı durumunu değiştirecek herhangi bir müdahalede bulunulmamalı” dedi. 'Hemen 187'yi arayın'Ortamdaki doğalgaz vanası kapatıldıktan sonra mümkünse pencerelerin açılıp dışarı çıkılması gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Bu şekilde bir yol izlenmeli. Sonra ana vana kapatılıp hemen 187’yi aramak gerekiyor. İlgili ekipler doğalgaz için gerekli önlemleri hemen alacaklardır. Bunu yapmadan önce herhangi bir şekilde elektrik düğmesini açıp, buzdolabını açıp veya başka bir şey yapıldığında patlama meydana geliyor. Ufacık bir kıvılcım bile patlama için yeterli oluyor” ifadelerini kullandı. 'Baca çıkışları kapatılmamalı' Doğalgaz patlamaları ile ilgili tezler yaptırdıklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Üsküdar Üniversitesi’nde modellemeler yaptırdık. Dünyanın birçok yerinde bu tür kazalar oluyor, görüyoruz. Bir de yanlış olarak şu yapılıyor, kombiler eğer dışarı açılmışsa bunların borularının mutlaka binanın dış cephesine yönlendirilmesi lazım. Yeni yapılan binalarda kombilerin olacağı yerlerde hava açıklığı bırakılıyor. Aynı zamanda doğalgaz kaçağı olduğunda uyarıcı birtakım dedektörler olması gerekiyor. Bu dedektörlerin gazı kesen türleri de var. Eğer bu tür bir dedektör olursa patlamaların önüne geçilebilir. Bazı evlerde hanede yaşayanlar balkondaki kombi çıkışını dışarı kadar uzatmadıkları için yine orada patlayıcı bir ortam meydana getirebiliyorlar. Mutlaka kombilerin baca çıkışlarının dışarı yönlü olması gerekiyor. Evlerde doğalgaz yukarı doğru yükselen bir gaz olduğu için pencerelerin üst kısmında çıkışları olur. O çıkışların soğuk diye kapatılmaması gerekiyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/uskudardaki-bir-binada-patlama-yaralilar-var-1053558786.html

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doğalgaz, kaçak, patlama, kombi, ev, apartman, elektrik