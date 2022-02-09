Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/donetsk-ukrayna-kirmizi-cizgileri-gecerse-yanitsiz-birakmayiz-1053650688.html
Donetsk: Ukrayna kırmızı çizgileri geçerse yanıtsız bırakmayız
Donetsk: Ukrayna kırmızı çizgileri geçerse yanıtsız bırakmayız
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna ordusunun kırmızı çizgileri aşması... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:20+0300
2022-02-09T13:20+0300
ukrayna krizi
eduard basurin
ukrayna
rusya
nato
donetsk
donbass
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053651182_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b5c81ba7f680defc2f0b8d8777e69897.jpg
Donbass'taki son durum hakkında Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Basurin, Donetsk'in kırmızı çizgilerini açıkladı. "Birincisi, sivillerin kitleler halinde öldürülmesi. Bu, geri adım atılıp uzaklaşılması gereken bir çizgi. İkincisi, düşmanın bizim tarafımıza doğru ilerlemesi ve kesişme hattını geçmesi" diyerek Donetsk'te kırmızı çizgi olarak kabul edilen iki hususa dikkat çeken Basurin, bu çizgilerin aşılması halinde Ukrayna'ya karşılık vereceklerinin altını çizdi. Bölgedeki durumun hala daha zorlu olduğunu kaydeden Basurin, Ukrayna'nın savaş değil barış istediğine dair Kiev'den gelen açıklamaların yalan olduğunu vurguladı. Daha önce Basurin, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın ülkenin güneydoğusundaki bölgelere yönelik saldırı operasyonu planını tamamladığını açıklamıştı. Donetskli yetkililer daha önce Ukrayna makamlarının taarruz hazırlıkları nedeniyle askerlik görevini yerine getirecek uygun yaştaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladığını açıklamıştı. Kievli yetkililer ise hiç kimseye saldırma planları yapmadığını ileri sürüyor. Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yaklaşık 44 bin kişi de yaralandı. Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu müzakere edilmeye devam ediyor. Bölgedeki gerilim, Ukrayna'ya silah ve askeri eğitmen tedarik eden ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından körükleniyor. Moskova, Kiev'i askeri maceralara itebileceği için Batı’ya defalarca bölgeye silah göndermeyi durdurma çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220208/donetsk-bolgesinde-hayatini-kaybeden-sivil-sayisi-5-bini-gecti-1053629612.html
https://tr.sputniknews.com/20220207/donetsk-donbassa-polonyali-parali-askerler-geldi-1053571802.html
ukrayna
rusya
donetsk
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053651182_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_30dd7ac9a2d68ee950baabe69c474e25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eduard basurin, ukrayna, rusya, nato, donetsk, donbass

Donetsk: Ukrayna kırmızı çizgileri geçerse yanıtsız bırakmayız

13:20 09.02.2022
© Sputnik / Сергей Батурин / Fotoğraf bankasına girDonetsk
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Сергей Батурин
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna ordusunun kırmızı çizgileri aşması halinde bunu yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi.
Donbass'taki son durum hakkında Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Basurin, Donetsk'in kırmızı çizgilerini açıkladı.
"Birincisi, sivillerin kitleler halinde öldürülmesi. Bu, geri adım atılıp uzaklaşılması gereken bir çizgi. İkincisi, düşmanın bizim tarafımıza doğru ilerlemesi ve kesişme hattını geçmesi" diyerek Donetsk'te kırmızı çizgi olarak kabul edilen iki hususa dikkat çeken Basurin, bu çizgilerin aşılması halinde Ukrayna'ya karşılık vereceklerinin altını çizdi.
Bölgedeki durumun hala daha zorlu olduğunu kaydeden Basurin, Ukrayna'nın savaş değil barış istediğine dair Kiev'den gelen açıklamaların yalan olduğunu vurguladı.
Gerginliğin yeniden tırmandığı Donetsk’ten görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
Ukrayna krizi
Donetsk Bölgesi'nde hayatını kaybeden sivil sayısı 5 bini geçti
Dün, 22:58
Daha önce Basurin, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın ülkenin güneydoğusundaki bölgelere yönelik saldırı operasyonu planını tamamladığını açıklamıştı.
Donetskli yetkililer daha önce Ukrayna makamlarının taarruz hazırlıkları nedeniyle askerlik görevini yerine getirecek uygun yaştaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladığını açıklamıştı. Kievli yetkililer ise hiç kimseye saldırma planları yapmadığını ileri sürüyor.
Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yaklaşık 44 bin kişi de yaralandı.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Ukrayna krizi
Donetsk: Donbass’a Polonyalı paralı askerler geldi
7 Şubat, 18:34
Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu müzakere edilmeye devam ediyor.
Bölgedeki gerilim, Ukrayna'ya silah ve askeri eğitmen tedarik eden ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından körükleniyor. Moskova, Kiev'i askeri maceralara itebileceği için Batı’ya defalarca bölgeye silah göndermeyi durdurma çağrısında bulunmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce