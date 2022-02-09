https://tr.sputniknews.com/20220209/donetsk-ukrayna-kirmizi-cizgileri-gecerse-yanitsiz-birakmayiz-1053650688.html
Donetsk: Ukrayna kırmızı çizgileri geçerse yanıtsız bırakmayız
Donetsk: Ukrayna kırmızı çizgileri geçerse yanıtsız bırakmayız
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna ordusunun kırmızı çizgileri aşması... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:20+0300
2022-02-09T13:20+0300
2022-02-09T13:20+0300
ukrayna krizi
eduard basurin
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nato
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donbass
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Donbass'taki son durum hakkında Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Basurin, Donetsk'in kırmızı çizgilerini açıkladı. "Birincisi, sivillerin kitleler halinde öldürülmesi. Bu, geri adım atılıp uzaklaşılması gereken bir çizgi. İkincisi, düşmanın bizim tarafımıza doğru ilerlemesi ve kesişme hattını geçmesi" diyerek Donetsk'te kırmızı çizgi olarak kabul edilen iki hususa dikkat çeken Basurin, bu çizgilerin aşılması halinde Ukrayna'ya karşılık vereceklerinin altını çizdi. Bölgedeki durumun hala daha zorlu olduğunu kaydeden Basurin, Ukrayna'nın savaş değil barış istediğine dair Kiev'den gelen açıklamaların yalan olduğunu vurguladı. Daha önce Basurin, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın ülkenin güneydoğusundaki bölgelere yönelik saldırı operasyonu planını tamamladığını açıklamıştı. Donetskli yetkililer daha önce Ukrayna makamlarının taarruz hazırlıkları nedeniyle askerlik görevini yerine getirecek uygun yaştaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladığını açıklamıştı. Kievli yetkililer ise hiç kimseye saldırma planları yapmadığını ileri sürüyor. Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yaklaşık 44 bin kişi de yaralandı. Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu müzakere edilmeye devam ediyor. Bölgedeki gerilim, Ukrayna'ya silah ve askeri eğitmen tedarik eden ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından körükleniyor. Moskova, Kiev'i askeri maceralara itebileceği için Batı’ya defalarca bölgeye silah göndermeyi durdurma çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220208/donetsk-bolgesinde-hayatini-kaybeden-sivil-sayisi-5-bini-gecti-1053629612.html
https://tr.sputniknews.com/20220207/donetsk-donbassa-polonyali-parali-askerler-geldi-1053571802.html
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eduard basurin, ukrayna, rusya, nato, donetsk, donbass
Donetsk: Ukrayna kırmızı çizgileri geçerse yanıtsız bırakmayız
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna ordusunun kırmızı çizgileri aşması halinde bunu yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi.
Donbass'taki son durum hakkında Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Basurin, Donetsk'in kırmızı çizgilerini açıkladı.
"Birincisi, sivillerin kitleler halinde öldürülmesi. Bu, geri adım atılıp uzaklaşılması gereken bir çizgi. İkincisi, düşmanın bizim tarafımıza doğru ilerlemesi ve kesişme hattını geçmesi" diyerek Donetsk'te kırmızı çizgi olarak kabul edilen iki hususa dikkat çeken Basurin, bu çizgilerin aşılması halinde Ukrayna'ya karşılık vereceklerinin altını çizdi.
Bölgedeki durumun hala daha zorlu olduğunu kaydeden Basurin, Ukrayna'nın savaş değil barış istediğine dair Kiev'den gelen açıklamaların yalan olduğunu vurguladı.
Daha önce Basurin, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın ülkenin güneydoğusundaki bölgelere yönelik saldırı operasyonu planını tamamladığını açıklamıştı.
Donetskli yetkililer daha önce Ukrayna makamlarının taarruz hazırlıkları nedeniyle askerlik görevini yerine getirecek uygun yaştaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladığını açıklamıştı. Kievli yetkililer ise hiç kimseye saldırma planları yapmadığını ileri sürüyor.
Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yaklaşık 44 bin kişi de yaralandı.
Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu müzakere edilmeye devam ediyor.
Bölgedeki gerilim, Ukrayna'ya silah ve askeri eğitmen tedarik eden ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından körükleniyor. Moskova, Kiev'i askeri maceralara itebileceği için Batı’ya defalarca bölgeye silah göndermeyi durdurma çağrısında bulunmuştu.