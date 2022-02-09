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Erdoğan'a hakaret soruşturmasında 26 kişi serbest bırakıldı
Erdoğan'a hakaret soruşturmasında 26 kişi serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T11:16+0300
2022-02-09T11:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan kapısı
emine erdoğan
hakaret
soruşturma
koronavirüs
derya büyükuncu
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerdiği belirtilen 64 paylaşımla ilgili Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı. Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdogana-sosyal-medyadan-hakaret-eden-kisiye-ev-hapsi-1053533143.html
https://tr.sputniknews.com/20220207/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-derya-buyukuncu-hakkinda-yakalama-karari-cikartilmistir-1053564902.html
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recep tayyip erdoğan kapısı, emine erdoğan, hakaret, soruşturma, koronavirüs, derya büyükuncu

Erdoğan'a hakaret soruşturmasında 26 kişi serbest bırakıldı

11:16 09.02.2022
© AARecep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 12 il Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 26 kişi serbest bırakıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerdiği belirtilen 64 paylaşımla ilgili Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.
Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı. Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.
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