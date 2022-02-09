https://tr.sputniknews.com/20220209/erdogana-hakaret-sorusturmasinda-26-kisi-serbest-birakildi-1053644318.html

Erdoğan'a hakaret soruşturmasında 26 kişi serbest bırakıldı

Erdoğan'a hakaret soruşturmasında 26 kişi serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T11:16+0300

2022-02-09T11:16+0300

2022-02-09T11:16+0300

politika

recep tayyip erdoğan kapısı

emine erdoğan

hakaret

soruşturma

koronavirüs

derya büyükuncu

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerdiği belirtilen 64 paylaşımla ilgili Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı. Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdogana-sosyal-medyadan-hakaret-eden-kisiye-ev-hapsi-1053533143.html

https://tr.sputniknews.com/20220207/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-derya-buyukuncu-hakkinda-yakalama-karari-cikartilmistir-1053564902.html

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recep tayyip erdoğan kapısı, emine erdoğan, hakaret, soruşturma, koronavirüs, derya büyükuncu