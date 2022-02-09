https://tr.sputniknews.com/20220209/kremlin-ukraynanin-yukumluluklerini-hizlica-yerine-getirmeye-hazir-olduguna-dair-bir-sey-duymadik--1053662548.html

Kremlin: Ukrayna’nın yükümlülüklerini hızlıca yerine getirmeye hazır olduğuna dair bir şey duymadık

Kremlin: Ukrayna’nın yükümlülüklerini hızlıca yerine getirmeye hazır olduğuna dair bir şey duymadık

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Kiev ziyaretinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus yetkililerin Ukrayna’nın... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T16:01+0300

2022-02-09T16:01+0300

2022-02-09T16:10+0300

rusya

ukrayna

fransa

vladimir putin

emmanuel macron

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moskova’da Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden sonra geçtiği Kiev’deki temasların sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, Macron’un Ukrayna ziyareti sonrasında, örneğin Minsk anlaşmaları konusunda olumlu sinyaller olduğunu, fakat Moskova’nın Kiev'in uzun zaman önce yapması gerekeni yapmaya hazır olduğuna dair bir açıklama duymadığını belirtti. “Basın toplantısında söylenenlere göre, Ukrayna'da çözümün sadece Minsk Anlaşmalarının uygulanmasına dayanabileceğine dair olumlu sinyaller vardı, ki bu doğru. Ve bu bir artı” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak diğer yandan Başkan (Vladimir) Zelenskiy'den, Kiev'in uzun zaman önce yapması gerekeni hızlı bir şekilde yapmaya hazır olduğuna dair herhangi bir açıklama duymadık. Bu nedenle, olumlu sinyaller de var, daha az olumlu olanları da var.” Rus ve Fransız liderlerin Moskova’daki görüşmede, Macron’un Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve diğer meslektaşları ile görüştükten sonra Putin’e telefon açıp iki başkanın notlarını karşılaştırma konusunda anlaştıklarını hatırlatan Peskov, “Putin ve Macron henüz telefon görüşmesi yapmadı. Beklemeye devam edelim, başkanlar görüşecek ve tablo daha net hale gelecek" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-putinle-gorusmemden-su-sonucu-cikardim-ukraynada-gerilim-daha-fazla-tirmandirilmayacak-1053603600.html

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rusya, ukrayna, fransa, vladimir putin, emmanuel macron, dmitriy peskov