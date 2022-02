https://tr.sputniknews.com/20220209/liderin-29-puan-gerisindeki-galatasaray-yayin-gelirinde-zirvede-1053651216.html

Liderin 29 puan gerisindeki Galatasaray yayın gelirinde zirvede

Süper Lig'de geride kalan 24 hafta itibarıyla Galatasaray 167.8 milyon lirayı kasasına koyarken lider Trabzonspor 129.5 milyon lira kazanabildi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

Spor Toto Süper Lig'de 13. sırada yer alan ve düşme potasıyla arasında sadece 3 puanlık fark bulunan Galatasaray, yayın geliri klasmanında ligin ilk sırasında yer alıyor.Ligde son 13 haftada sadece 1 galibiyet alabilen ve geride kalan 24 haftada 7 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, yayın gelirinden 167.8 milyon lira kazanmış durumda.Tek yenilgisi bulunan ve 24 maçın 17'sini kazanarak liderlik koltuğunda oturan aynı zamanda Galatasaray'a 29 puan fark atan Trabzonspor'un kazancı ise 129.5 milyon lira.Pastanın büyük dilimleri İstanbul'un 3 büyüğüne gidiyorBu sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe de lider Trabzonspor'dan fazla geliri kasasına koymuş durumda.Liderin 20 puan gerisinde kalan ve 6. sırada yer alan Fenerbahçe, 164.3 milyon liralık gelirle klasmanda ikinci sırada bulunuyor.Sarı-lacivertli ekiple aynı puana sahip ve averajla 7. sırada kendisine yer bulabilen Beşiktaş ise 151,8 milyon liralık kazanca ulaşmış durumda.Anadolu takımları küçük dilimlerle yetinmek zorundaBüyük kulüplere oranla mütevazı bir bütçeyle yarışan, bir maç eksiğine rağmen Galatasaray'a 20, Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye 11 puan fark atarak ligde 2. sırada yer alan Konyaspor, yayın gelirinden şu ana dek 95.6 milyon lira elde edebildi.Süper Lig'e bu sezon yükselen ve topladığı 40 puanla 24. haftayı 3. sırada kapatan Adana Demirspor, 88.1 milyon liralık gelire ulaşabildi.İlçe takımı olmasına rağmen son yıllarda hep üst basamaklarda yer alan ve bu sezon da 4. sırada bulunan Alanyaspor, 86.6 milyon lirayla neredeyse Galatasaray'ın yarısı kadar gelire ancak uzanabilmiş durumda.Dengeyi yüzde 11'lik 'şampiyonlar payı' bozuyorYayın geliri dağıtımında yıllardır havuz sistemi uygulanmakta. Buna göre yayıncı kuruluştan elde edilen gelirin yüzde 4'ü federasyona ve yüzde 14'ü bir alt lige ayrıldıktan sonra geriye kalan miktar Süper Lig takımları arasında bölüştürülüyor.Bu dağıtım yapılırken yüzde 37'lik kısım her takıma eşit şekilde katılım bedeli olarak ayrılıyor.Yüzde 46'lık bölüm, takımların elde ettiği galibiyet ve beraberliklere göre paylaştırılıyor.Gelirin sadece yüzde 6'sı ligi ilk 6 sırada bitiren takımlara ayrılırken, yüzde 11'i ise geçmişte şampiyonluk yaşayan takımlar arasında bölüştürülüyor.Böylece geçmişte 22 şampiyonluk yaşayan Galatasaray, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ve 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın diğer takımlara karşı bariz üstünlüğü dikkati çekiyor.Galatasaray'ın şampiyonluk payı 91.5 milyon lira3 milyar liralık toplam yayın bedelinin dağıtımında ligde şampiyonluk yaşayan her kulüp, şampiyonluk başına 4,16 milyon lirayı kasasına koyuyor.Müzesinde 22 şampiyonluk kupası bulunan Galatasaray, bu kalemden 91.5 milyon lira kazanmış durumda.Aynı kalemde Fenerbahçe 19 şampiyonlukla 79 milyon, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla 66.6 milyon liralık gelirin sahibi konumunda.Trabzonspor 6 şampiyonlukla bu gelirden sadece 24,9 milyon liraya uzanabilirken, birer şampiyonlukla Başakşehir ve bir alt kümede yer alan Bursaspor 4.16'şar milyon lira alabiliyor.Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir haricinde Süper Lig'de geride kalan 15 takım ise bu kalemi pas geçmek zorunda.Katılım hakkı 45 milyon, galibiyet ödülü 3 milyon liraYayın geliri dağıtımına göre her kulüp 45'er milyon liralık katılım hakkına sahip oluyor.Alınan her galibiyette 2,97 milyon lira kazanan kulüpler, beraberliklerde de bu miktarı bölüşüyor.Böylece geçmişte şampiyonluğu bulunmayan bir takımın, Galatasaray'ın salt şampiyonluk payından aldığı para ödülüne (91,5 milyon lira) ulaşabilmesi için ligde 30 galibiyet alması gerekiyor.Şampiyon takımın ödülü 45 milyon liraGalatasaray (91,5), Fenerbahçe (79) ve Beşiktaş (66,6) şampiyonluk payından toplam 237 milyon lira kazanırken, sezonu ilk 6 sırada bitirecek takımlara toplam 147 milyon lira dağıtılacak.Sezonu şampiyon olarak noktalayacak kulüp 46 milyon lira kazanacak. Bu meblağ da neredeyse Galatasaray'ın şampiyonluk payının yarısına tekabül ediyor.Ligde ikinci sırayı alacak takım 38, üçüncü takım 29, dördüncü takım 20, beşinci takım 9 ve altıncı takım 5 milyon liralık ödül alacak.Avrupa'da geçmiş yılların şampiyonlarına imtiyaz yokTürkiye'de yayın gelirinin sadece yüzde 37'si katılım bedeli olarak eşit dağıtılırken, bu oran Avrupa'da yüzde 50 olarak gerçekleşiyor.Avrupa'nın beş büyük ligine bakıldığında İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa'da gelirin yüzde 50'si tüm kulüplere eşit paylaştırılıyor.Gelirin diğer bölümleri ise kulüplerin mevcut sezonda alacağı puanlar, son 5 yıldaki performansları, gişe hasılatları, biletli seyirci sayısı, izlenme oranları, naklen yayınlanan maç sayıları gibi kıstaslar ışığında dağıtılıyor.Söz konusu liglerin hiçbirinde Türkiye'deki gibi geçmiş yıllarda elde edilen şampiyonluklara dair bir pay bulunmuyor.

