https://tr.sputniknews.com/20220209/rus-disislerinden-thaad-aciklamasi-moskovanin-askeri-yanit-vermek-zorunda-kalmayacagini-umuyoruz-1053659813.html

Rus Dışişleri'nden THAAD açıklaması: Moskova'nın askeri yanıt vermek zorunda kalmayacağını umuyoruz

Rus Dışişleri'nden THAAD açıklaması: Moskova'nın askeri yanıt vermek zorunda kalmayacağını umuyoruz

ABD'ye Ukrayna'ya Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemleri tedarik ederek durumu çıkmaza sokmaktan kaçınma çağrısı yapan Rusya Dışişleri Bakan... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T15:21+0300

2022-02-09T15:21+0300

2022-02-09T15:21+0300

uluslararası valday tartışma kulübü

abd

ukrayna

rusya

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılan Pankin'e, Washington'un Ukrayna'ya THAAD sistemleri konuşlandırması halinde Moskova'nın nasıl yanıt vereceği sorusu yöneltildi. Pankin, "Sanırım, diplomatik önlemleri soruyorsunuz. Diğer önlemleri, size diğer kişiler açıklar ancak bunun olmayacağını, gerilimin o seviyeye kadar tırmanmayacağını umuyorum" yanıtını verdi. Rusya'nın ABD yönetiminin 'aptallık yapmama, dikkatli davranma, durumu çıkış yolu zor bulunacak bir çıkmaza sokmaktan kaçınma' çağrısı yaptığını belirten Pankin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik metotları uygulayacağının, diğer kurumların da diğer metotlarla ilgileneceğinin altını çizdi.

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uluslararası valday tartışma kulübü, abd, ukrayna, rusya