Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220209/rus-disislerinden-thaad-aciklamasi-moskovanin-askeri-yanit-vermek-zorunda-kalmayacagini-umuyoruz-1053659813.html
Rus Dışişleri'nden THAAD açıklaması: Moskova'nın askeri yanıt vermek zorunda kalmayacağını umuyoruz
Rus Dışişleri'nden THAAD açıklaması: Moskova'nın askeri yanıt vermek zorunda kalmayacağını umuyoruz
ABD'ye Ukrayna'ya Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemleri tedarik ederek durumu çıkmaza sokmaktan kaçınma çağrısı yapan Rusya Dışişleri Bakan... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T15:21+0300
2022-02-09T15:21+0300
uluslararası valday tartışma kulübü
abd
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102867/44/1028674413_3:0:2300:1292_1920x0_80_0_0_21614a5f9e429becf93c403b8904b6db.jpg
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılan Pankin'e, Washington'un Ukrayna'ya THAAD sistemleri konuşlandırması halinde Moskova'nın nasıl yanıt vereceği sorusu yöneltildi. Pankin, "Sanırım, diplomatik önlemleri soruyorsunuz. Diğer önlemleri, size diğer kişiler açıklar ancak bunun olmayacağını, gerilimin o seviyeye kadar tırmanmayacağını umuyorum" yanıtını verdi. Rusya'nın ABD yönetiminin 'aptallık yapmama, dikkatli davranma, durumu çıkış yolu zor bulunacak bir çıkmaza sokmaktan kaçınma' çağrısı yaptığını belirten Pankin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik metotları uygulayacağının, diğer kurumların da diğer metotlarla ilgileneceğinin altını çizdi.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102867/44/1028674413_577:0:2300:1292_1920x0_80_0_0_1933eae6a1ed5b0f83df0fa159e544ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uluslararası valday tartışma kulübü, abd, ukrayna, rusya

Rus Dışişleri'nden THAAD açıklaması: Moskova'nın askeri yanıt vermek zorunda kalmayacağını umuyoruz

15:21 09.02.2022
© REUTERS / ABD Savunma Bakanlığı THAAD
THAAD - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / ABD Savunma Bakanlığı
Abone ol
ABD'ye Ukrayna'ya Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemleri tedarik ederek durumu çıkmaza sokmaktan kaçınma çağrısı yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Moskova'nın askeri yanıt vermek zorunda kalmayacağını umduğunu söyledi.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılan Pankin'e, Washington'un Ukrayna'ya THAAD sistemleri konuşlandırması halinde Moskova'nın nasıl yanıt vereceği sorusu yöneltildi.
Pankin, "Sanırım, diplomatik önlemleri soruyorsunuz. Diğer önlemleri, size diğer kişiler açıklar ancak bunun olmayacağını, gerilimin o seviyeye kadar tırmanmayacağını umuyorum" yanıtını verdi.
Rusya'nın ABD yönetiminin 'aptallık yapmama, dikkatli davranma, durumu çıkış yolu zor bulunacak bir çıkmaza sokmaktan kaçınma' çağrısı yaptığını belirten Pankin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik metotları uygulayacağının, diğer kurumların da diğer metotlarla ilgileneceğinin altını çizdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce