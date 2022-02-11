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https://tr.sputniknews.com/20220211/abdli-gazeteci-hakkinda-kitap-yazdigi-trumpin-hl-iletisimde-oldugu-tek-dunya-liderini-acikladi-1053762463.html
ABD'li gazeteci, hakkında kitap yazdığı Trump'ın hâlâ iletişimde olduğu tek dünya liderini açıkladı
ABD'li gazeteci, hakkında kitap yazdığı Trump'ın hâlâ iletişimde olduğu tek dünya liderini açıkladı
4 yıllık başkanlığı döneminde ABD'yi ayrı dünyayı ayrı karıştırdıktan sonra olaylı şekilde Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump'ın o zamandan beri teması... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T22:00+0300
2022-02-11T22:00+0300
dünya
abd
kuzey kore
kim jong-un
donald trump
gazeteci
kitap
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Donald Trump'ın New York'taki yükselişini şehrin tabloid gazetelerinde çalıştığı 14 yıl boyunca yakından takip edip Başkan seçilmesinden sonra The New York Times'ın Beyaz Saray muhabiri olarak en çarpıcı Trump haberlerini 'patlatan' gazeteci olarak tanınan Maggie Haberman, Kasım 2020 seçimlerini kaybedip Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan giden 45. Başkan hakkında bir kitap yazdığını duyurdu. Ekimde yayımlanacak kitabın 'Confidence Man' adını ve Trump fotoğraflı kapak taşıyacağını açıklayan Haberman, tanıtım kapsamında içerikle ilgili tüyolar da verdi. Tüyolar arasında Trump'ın çevresindeki insanlara başkanlık sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir tür yazışma veya sohbet durumunu devam ettirdiğini söylediği iddiası da var. Trump'ın Kim Jong-un ile ilişkisini takıntı haline getirdiğini öne süren Haberman, diğer yandan Trump'ın Kim'le hala iletişim içinde olduğu iddiasının bağımsız kaynaklara doğrulatılmadığını ve doğru olmayabileceğini söyledi. Buluşmaya başlamadan evvel iki lider birbirlerine ağza alınmayacak hakaretler ederek nükleer silah sahibi ülkelerini savaşın eşiğine getirmiş, Trump'ın 'deli adam', 'roket adam' gibi lakaplarına Kim 'akli dengesi bozuk bunak moruk' gibi yakıştırmalarla yanıt vermişti. 12 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019'da iki zirve gerçekleştirdiği ve 30 Haziran 2019'da Kore askersiz bölgesinde Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk ABD Başkanı olup el sıkıştığı Kim'le aynı zamanda mektuplaşan Trump, Eylül 2018'de Batı Virginia'da düzenlediği bir mitingde "Kim ile birbirimize aşık olduk" diye ilan etmişti. 1799 Logan Yasası, ABD vatandaşlarının önceden yetki almadan yabancı rejimlerle müzakere yürütmesini yasakladığından, önceki başkan Trump ile Kim arasındaki herhangi bir iletişimin yasal olup olmadığı meçhul.
abd
kuzey kore
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abd, kuzey kore, kim jong-un, donald trump, gazeteci, kitap

ABD'li gazeteci, hakkında kitap yazdığı Trump'ın hâlâ iletişimde olduğu tek dünya liderini açıkladı

22:00 11.02.2022
© AFP 2022 / Saul LOEBKuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD Başkanı Donald Trump
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / Saul LOEB
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4 yıllık başkanlığı döneminde ABD'yi ayrı dünyayı ayrı karıştırdıktan sonra olaylı şekilde Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump'ın o zamandan beri teması sürdürdüğü tek dünya liderinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un olduğunu yakın çevresine söylediği öne sürüldü.
Donald Trump'ın New York'taki yükselişini şehrin tabloid gazetelerinde çalıştığı 14 yıl boyunca yakından takip edip Başkan seçilmesinden sonra The New York Times'ın Beyaz Saray muhabiri olarak en çarpıcı Trump haberlerini 'patlatan' gazeteci olarak tanınan Maggie Haberman, Kasım 2020 seçimlerini kaybedip Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan giden 45. Başkan hakkında bir kitap yazdığını duyurdu. Ekimde yayımlanacak kitabın 'Confidence Man' adını ve Trump fotoğraflı kapak taşıyacağını açıklayan Haberman, tanıtım kapsamında içerikle ilgili tüyolar da verdi.
Tüyolar arasında Trump'ın çevresindeki insanlara başkanlık sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir tür yazışma veya sohbet durumunu devam ettirdiğini söylediği iddiası da var. Trump'ın Kim Jong-un ile ilişkisini takıntı haline getirdiğini öne süren Haberman, diğer yandan Trump'ın Kim'le hala iletişim içinde olduğu iddiasının bağımsız kaynaklara doğrulatılmadığını ve doğru olmayabileceğini söyledi.
Buluşmaya başlamadan evvel iki lider birbirlerine ağza alınmayacak hakaretler ederek nükleer silah sahibi ülkelerini savaşın eşiğine getirmiş, Trump'ın 'deli adam', 'roket adam' gibi lakaplarına Kim 'akli dengesi bozuk bunak moruk' gibi yakıştırmalarla yanıt vermişti.
12 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019'da iki zirve gerçekleştirdiği ve 30 Haziran 2019'da Kore askersiz bölgesinde Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk ABD Başkanı olup el sıkıştığı Kim'le aynı zamanda mektuplaşan Trump, Eylül 2018'de Batı Virginia'da düzenlediği bir mitingde "Kim ile birbirimize aşık olduk" diye ilan etmişti.
1799 Logan Yasası, ABD vatandaşlarının önceden yetki almadan yabancı rejimlerle müzakere yürütmesini yasakladığından, önceki başkan Trump ile Kim arasındaki herhangi bir iletişimin yasal olup olmadığı meçhul.
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