https://tr.sputniknews.com/20220211/fedbullard-100-baz-puan-faiz-artisi-gormek-istiyorum-1053725283.html
Fed/Bullard: 100 baz puan faiz artışı görmek istiyorum
Fed/Bullard: 100 baz puan faiz artışı görmek istiyorum
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak 1 Temmuz 2022'e kadar... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:21+0300
2022-02-11T00:21+0300
2022-02-11T00:21+0300
ekonomi
abd
abd merkez bankası (fed)
enflasyon
jerome powell
james bullard
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Bullard, Bloomberg News ile yaptığı röportajda, Fed'in faiz artırımına ilişkin olarak, "1 Temmuz'a kadar çantada 100 baz puan görmek istiyorum. Zaten daha şahindim ama komitenin yapması gerektiği şeyi çarpıcı biçimde ortaya koydum" dedi.BloombergHT'nin aktardığına göre Bullard'ın planları arasında; artışları üç toplantıya yaymak, ikinci çeyrekten itibaren Fed'in bilançosunu küçültmek ve ardından ikinci yarıda güncel verilere dayanarak faiz oranlarını belirlemek yer alıyor. Mart toplantısında 50 baz puan faiz artışıyla başlayıp başlamama konusunda kararsız olduğunu söyleyen Bullard, tartışmaya liderlik etmesi için kararı Fed Başkanı Jerome Powell'a bırakacağını söyledi.Bullard, ocak ayı enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, "40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek" dedi.ABD'de TÜFE ocak ayında yıllık yüzde 7.5 arttıABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yıllık olarak yüzde 7.5 artış gösterdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7.3 açıklanması yönündeydi.Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0.6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0.4 olarak belirlenmişti.Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü. Buna göre aylık çekirdek enflasyon yüzde 0.6 ile yüzde 0.5'lik beklentiyi aşarken, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6 olarak kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/moodys-dolarizasyonun-fazla-oldugu-bankalar-fed-riskiyle-karsi-karsiya-1053599761.html
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abd, abd merkez bankası (fed), enflasyon, jerome powell, james bullard
Fed/Bullard: 100 baz puan faiz artışı görmek istiyorum
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St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak 1 Temmuz 2022'e kadar 100 baz puanlık faiz artışı yapması gerektiğini açıkladı.
Bullard, Bloomberg News ile yaptığı röportajda, Fed'in faiz artırımına ilişkin olarak, "1 Temmuz'a kadar çantada 100 baz puan görmek istiyorum. Zaten daha şahindim ama komitenin yapması gerektiği şeyi çarpıcı biçimde ortaya koydum" dedi.
BloombergHT'nin aktardığına
göre Bullard'ın planları arasında; artışları üç toplantıya yaymak, ikinci çeyrekten itibaren Fed'in bilançosunu küçültmek ve ardından ikinci yarıda güncel verilere dayanarak faiz oranlarını belirlemek yer alıyor. Mart toplantısında 50 baz puan faiz artışıyla başlayıp başlamama konusunda kararsız olduğunu söyleyen Bullard, tartışmaya liderlik etmesi için kararı Fed Başkanı Jerome Powell'a bırakacağını söyledi.
Bullard, ocak ayı enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, "40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek" dedi.
ABD'de TÜFE ocak ayında yıllık yüzde 7.5 arttı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yıllık olarak yüzde 7.5 artış gösterdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7.3 açıklanması yönündeydi.
Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0.6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0.4 olarak belirlenmişti.
Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü. Buna göre aylık çekirdek enflasyon yüzde 0.6 ile yüzde 0.5'lik beklentiyi aşarken, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6 olarak kaydedildi.