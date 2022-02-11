https://tr.sputniknews.com/20220211/fedbullard-100-baz-puan-faiz-artisi-gormek-istiyorum-1053725283.html

Fed/Bullard: 100 baz puan faiz artışı görmek istiyorum

Fed/Bullard: 100 baz puan faiz artışı görmek istiyorum

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak 1 Temmuz 2022'e kadar... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T00:21+0300

2022-02-11T00:21+0300

2022-02-11T00:21+0300

ekonomi

abd

abd merkez bankası (fed)

enflasyon

jerome powell

james bullard

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_0:80:1201:755_1920x0_80_0_0_a15ae94f6637c430258ef33337db686a.jpg

Bullard, Bloomberg News ile yaptığı röportajda, Fed'in faiz artırımına ilişkin olarak, "1 Temmuz'a kadar çantada 100 baz puan görmek istiyorum. Zaten daha şahindim ama komitenin yapması gerektiği şeyi çarpıcı biçimde ortaya koydum" dedi.BloombergHT'nin aktardığına göre Bullard'ın planları arasında; artışları üç toplantıya yaymak, ikinci çeyrekten itibaren Fed'in bilançosunu küçültmek ve ardından ikinci yarıda güncel verilere dayanarak faiz oranlarını belirlemek yer alıyor. Mart toplantısında 50 baz puan faiz artışıyla başlayıp başlamama konusunda kararsız olduğunu söyleyen Bullard, tartışmaya liderlik etmesi için kararı Fed Başkanı Jerome Powell'a bırakacağını söyledi.Bullard, ocak ayı enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, "40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek" dedi.ABD'de TÜFE ocak ayında yıllık yüzde 7.5 arttıABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yıllık olarak yüzde 7.5 artış gösterdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7.3 açıklanması yönündeydi.Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0.6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0.4 olarak belirlenmişti.Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü. Buna göre aylık çekirdek enflasyon yüzde 0.6 ile yüzde 0.5'lik beklentiyi aşarken, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220208/moodys-dolarizasyonun-fazla-oldugu-bankalar-fed-riskiyle-karsi-karsiya-1053599761.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, abd merkez bankası (fed), enflasyon, jerome powell, james bullard