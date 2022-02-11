Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220211/fedbullard-100-baz-puan-faiz-artisi-gormek-istiyorum-1053725283.html
Fed/Bullard: 100 baz puan faiz artışı görmek istiyorum
Fed/Bullard: 100 baz puan faiz artışı görmek istiyorum
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak 1 Temmuz 2022'e kadar... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:21+0300
2022-02-11T00:21+0300
ekonomi
abd
abd merkez bankası (fed)
enflasyon
jerome powell
james bullard
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_0:80:1201:755_1920x0_80_0_0_a15ae94f6637c430258ef33337db686a.jpg
Bullard, Bloomberg News ile yaptığı röportajda, Fed'in faiz artırımına ilişkin olarak, "1 Temmuz'a kadar çantada 100 baz puan görmek istiyorum. Zaten daha şahindim ama komitenin yapması gerektiği şeyi çarpıcı biçimde ortaya koydum" dedi.BloombergHT'nin aktardığına göre Bullard'ın planları arasında; artışları üç toplantıya yaymak, ikinci çeyrekten itibaren Fed'in bilançosunu küçültmek ve ardından ikinci yarıda güncel verilere dayanarak faiz oranlarını belirlemek yer alıyor. Mart toplantısında 50 baz puan faiz artışıyla başlayıp başlamama konusunda kararsız olduğunu söyleyen Bullard, tartışmaya liderlik etmesi için kararı Fed Başkanı Jerome Powell'a bırakacağını söyledi.Bullard, ocak ayı enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, "40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek" dedi.ABD'de TÜFE ocak ayında yıllık yüzde 7.5 arttıABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yıllık olarak yüzde 7.5 artış gösterdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7.3 açıklanması yönündeydi.Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0.6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0.4 olarak belirlenmişti.Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü. Buna göre aylık çekirdek enflasyon yüzde 0.6 ile yüzde 0.5'lik beklentiyi aşarken, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6 olarak kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/moodys-dolarizasyonun-fazla-oldugu-bankalar-fed-riskiyle-karsi-karsiya-1053599761.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_44:0:1155:833_1920x0_80_0_0_d920df2632fb4dd12d6d8d3a93a419d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd merkez bankası (fed), enflasyon, jerome powell, james bullard

Fed/Bullard: 100 baz puan faiz artışı görmek istiyorum

00:21 11.02.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Rick Wilking
Abone ol
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak 1 Temmuz 2022'e kadar 100 baz puanlık faiz artışı yapması gerektiğini açıkladı.
Bullard, Bloomberg News ile yaptığı röportajda, Fed'in faiz artırımına ilişkin olarak, "1 Temmuz'a kadar çantada 100 baz puan görmek istiyorum. Zaten daha şahindim ama komitenin yapması gerektiği şeyi çarpıcı biçimde ortaya koydum" dedi.
BloombergHT'nin aktardığına göre Bullard'ın planları arasında; artışları üç toplantıya yaymak, ikinci çeyrekten itibaren Fed'in bilançosunu küçültmek ve ardından ikinci yarıda güncel verilere dayanarak faiz oranlarını belirlemek yer alıyor. Mart toplantısında 50 baz puan faiz artışıyla başlayıp başlamama konusunda kararsız olduğunu söyleyen Bullard, tartışmaya liderlik etmesi için kararı Fed Başkanı Jerome Powell'a bırakacağını söyledi.
Bullard, ocak ayı enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, "40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek" dedi.

ABD'de TÜFE ocak ayında yıllık yüzde 7.5 arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yıllık olarak yüzde 7.5 artış gösterdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7.3 açıklanması yönündeydi.
Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0.6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0.4 olarak belirlenmişti.
Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü. Buna göre aylık çekirdek enflasyon yüzde 0.6 ile yüzde 0.5'lik beklentiyi aşarken, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6 olarak kaydedildi.
Moody’s - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
EKONOMİ
Moody's: Dolarizasyonun fazla olduğu bankalar Fed riskiyle karşı karşıya
8 Şubat, 12:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала