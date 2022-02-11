Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/lugansk-ukraynali-askerler-firara-meyilli-olup-olmadigi-konusunda-teste-tabi-tutuluyor-1053727913.html
Lugansk: Ukraynalı askerler firara meyilli olup olmadığı konusunda teste tabi tutuluyor
Lugansk: Ukraynalı askerler firara meyilli olup olmadığı konusunda teste tabi tutuluyor
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Mikujis, Ukrayna ordusunda psikologların... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T02:02+0300
2022-02-11T02:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donbass
asker
firar
psikolog
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302447_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f5445490484971427067dbcaa74d2017.png
LHC Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna ordusunda psikologların askerleri firara meyilli olup olmadıklarını, ayrıca taarruz harekatının başarılı geçeceğine inanıp inanmadıkları konusunda test ettiklerini söyledi.Mikujis, “(Ukrayna) 24. Mekanize Tugayı’nda potansiyel firarileri ve Donbass'taki ihtilafı çözmek için askeri seçeneğin gerekliliğinden şüphe duyan askerleri belirlemek için personeli teste tabi tutan ‘Sigma’ manevi-psikolojik destek grubunun bulunduğu tespit edildi” diye konuştu.‘Radikaller, taarruzun başarısız olmasından endişe ederek Harkov’u terk ediyor’Ukraynalı radikallerin Donbass’taki taarruzun başarısız olacağı endişesi ile Harkov’dan ayrıldıklarına dikkat çeken Mikujis, şunları söyledi: “Ukraynalı milliyetçilerin yüksek sesle ihtilafı güç kullanarak çözme gerekliliğine ilişkin yaptıkları açıklamalara rağmen radikaller, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve ekibi tarafından hazırlanan sözde kurtuluş askeri kampanyasının başarılı olacağına inanmıyor.”Lugansk istihbaratının verilerine göre son on gün içinde Harkov'daki milliyetçi örgütlerin sayısının önemli ölçüde azaldığını kaydeden Mikujis, “Bu grupların üyeleri, taarruz harekâtının başarısız olması durumunda yerli halkın intikama kalkışmasından endişe ederek, kendilerine yaşamak için, özellikle Zakarpatya bölgesinde yeni yerler hazırlıyor. Radikallerin çoğunun aile fertleri Harkov'dan ayrıldı ve oraya yerleşiyorlar" diye ekledi.Lugansk yetkilileri daha önce Donbass'ta görev yapan Ukraynalı askerlerin manevi-psikolojik durumlarının düşük olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/ukrayna-ordusu-bayraktar-tb-2-sihalari-javelin-ve-nlaw-sistemleriyle-tatbikata-basladi-1053711141.html
lugansk
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302447_5:0:1124:839_1920x0_80_0_0_e26961e08a6aae46d5a687de22a8ed82.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna ordusu, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, asker, firar, psikolog

Lugansk: Ukraynalı askerler firara meyilli olup olmadığı konusunda teste tabi tutuluyor

02:02 11.02.2022
© AFP 2021 / Oleksander StashevskyUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AFP 2021 / Oleksander Stashevsky
Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Mikujis, Ukrayna ordusunda psikologların askerleri firara meyilli olup olmadıklarını, ayrıca taarruz harekatının gerekliliğine inanıp inanmadıkları konusunda test ettiklerini söyledi.
LHC Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna ordusunda psikologların askerleri firara meyilli olup olmadıklarını, ayrıca taarruz harekatının başarılı geçeceğine inanıp inanmadıkları konusunda test ettiklerini söyledi.
Mikujis, “(Ukrayna) 24. Mekanize Tugayı’nda potansiyel firarileri ve Donbass'taki ihtilafı çözmek için askeri seçeneğin gerekliliğinden şüphe duyan askerleri belirlemek için personeli teste tabi tutan ‘Sigma’ manevi-psikolojik destek grubunun bulunduğu tespit edildi” diye konuştu.

‘Radikaller, taarruzun başarısız olmasından endişe ederek Harkov’u terk ediyor’

Ukraynalı radikallerin Donbass’taki taarruzun başarısız olacağı endişesi ile Harkov’dan ayrıldıklarına dikkat çeken Mikujis, şunları söyledi: “Ukraynalı milliyetçilerin yüksek sesle ihtilafı güç kullanarak çözme gerekliliğine ilişkin yaptıkları açıklamalara rağmen radikaller, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve ekibi tarafından hazırlanan sözde kurtuluş askeri kampanyasının başarılı olacağına inanmıyor.”
Lugansk istihbaratının verilerine göre son on gün içinde Harkov'daki milliyetçi örgütlerin sayısının önemli ölçüde azaldığını kaydeden Mikujis, “Bu grupların üyeleri, taarruz harekâtının başarısız olması durumunda yerli halkın intikama kalkışmasından endişe ederek, kendilerine yaşamak için, özellikle Zakarpatya bölgesinde yeni yerler hazırlıyor. Radikallerin çoğunun aile fertleri Harkov'dan ayrıldı ve oraya yerleşiyorlar" diye ekledi.
Lugansk yetkilileri daha önce Donbass'ta görev yapan Ukraynalı askerlerin manevi-psikolojik durumlarının düşük olduğunu açıklamıştı.
SİHA Bayraktar TB2 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
SAVUNMA
Ukrayna ordusu, Bayraktar TB-2 SİHA'ları, Javelin ve NLAW sistemleriyle tatbikata başladı
Dün, 16:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала