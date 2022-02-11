https://tr.sputniknews.com/20220211/lugansk-ukraynali-askerler-firara-meyilli-olup-olmadigi-konusunda-teste-tabi-tutuluyor-1053727913.html
Lugansk: Ukraynalı askerler firara meyilli olup olmadığı konusunda teste tabi tutuluyor
Lugansk: Ukraynalı askerler firara meyilli olup olmadığı konusunda teste tabi tutuluyor
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Mikujis, Ukrayna ordusunda psikologların... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T02:02+0300
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LHC Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna ordusunda psikologların askerleri firara meyilli olup olmadıklarını, ayrıca taarruz harekatının başarılı geçeceğine inanıp inanmadıkları konusunda test ettiklerini söyledi.Mikujis, “(Ukrayna) 24. Mekanize Tugayı’nda potansiyel firarileri ve Donbass'taki ihtilafı çözmek için askeri seçeneğin gerekliliğinden şüphe duyan askerleri belirlemek için personeli teste tabi tutan ‘Sigma’ manevi-psikolojik destek grubunun bulunduğu tespit edildi” diye konuştu.‘Radikaller, taarruzun başarısız olmasından endişe ederek Harkov’u terk ediyor’Ukraynalı radikallerin Donbass’taki taarruzun başarısız olacağı endişesi ile Harkov’dan ayrıldıklarına dikkat çeken Mikujis, şunları söyledi: “Ukraynalı milliyetçilerin yüksek sesle ihtilafı güç kullanarak çözme gerekliliğine ilişkin yaptıkları açıklamalara rağmen radikaller, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve ekibi tarafından hazırlanan sözde kurtuluş askeri kampanyasının başarılı olacağına inanmıyor.”Lugansk istihbaratının verilerine göre son on gün içinde Harkov'daki milliyetçi örgütlerin sayısının önemli ölçüde azaldığını kaydeden Mikujis, “Bu grupların üyeleri, taarruz harekâtının başarısız olması durumunda yerli halkın intikama kalkışmasından endişe ederek, kendilerine yaşamak için, özellikle Zakarpatya bölgesinde yeni yerler hazırlıyor. Radikallerin çoğunun aile fertleri Harkov'dan ayrıldı ve oraya yerleşiyorlar" diye ekledi.Lugansk yetkilileri daha önce Donbass'ta görev yapan Ukraynalı askerlerin manevi-psikolojik durumlarının düşük olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/ukrayna-ordusu-bayraktar-tb-2-sihalari-javelin-ve-nlaw-sistemleriyle-tatbikata-basladi-1053711141.html
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Lugansk: Ukraynalı askerler firara meyilli olup olmadığı konusunda teste tabi tutuluyor
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Mikujis, Ukrayna ordusunda psikologların askerleri firara meyilli olup olmadıklarını, ayrıca taarruz harekatının gerekliliğine inanıp inanmadıkları konusunda test ettiklerini söyledi.
LHC Halk Milisi Basın Dairesi yetkilisi Anton Mikujis, Ukrayna ordusunda psikologların askerleri firara meyilli olup olmadıklarını, ayrıca taarruz harekatının başarılı geçeceğine inanıp inanmadıkları konusunda test ettiklerini söyledi.
Mikujis, “(Ukrayna) 24. Mekanize Tugayı’nda potansiyel firarileri ve Donbass'taki ihtilafı çözmek için askeri seçeneğin gerekliliğinden şüphe duyan askerleri belirlemek için personeli teste tabi tutan ‘Sigma’ manevi-psikolojik destek grubunun bulunduğu tespit edildi” diye konuştu.
‘Radikaller, taarruzun başarısız olmasından endişe ederek Harkov’u terk ediyor’
Ukraynalı radikallerin Donbass’taki taarruzun başarısız olacağı endişesi ile Harkov’dan ayrıldıklarına dikkat çeken Mikujis, şunları söyledi: “Ukraynalı milliyetçilerin yüksek sesle ihtilafı güç kullanarak çözme gerekliliğine ilişkin yaptıkları açıklamalara rağmen radikaller, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve ekibi tarafından hazırlanan sözde kurtuluş askeri kampanyasının başarılı olacağına inanmıyor.”
Lugansk istihbaratının verilerine göre son on gün içinde Harkov'daki milliyetçi örgütlerin sayısının önemli ölçüde azaldığını kaydeden Mikujis, “Bu grupların üyeleri, taarruz harekâtının başarısız olması durumunda yerli halkın intikama kalkışmasından endişe ederek, kendilerine yaşamak için, özellikle Zakarpatya bölgesinde yeni yerler hazırlıyor. Radikallerin çoğunun aile fertleri Harkov'dan ayrıldı ve oraya yerleşiyorlar" diye ekledi.
Lugansk yetkilileri daha önce Donbass'ta görev yapan Ukraynalı askerlerin manevi-psikolojik durumlarının düşük olduğunu açıklamıştı.