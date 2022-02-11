https://tr.sputniknews.com/20220211/nato-uyesi-degil-ama-ittifakla-uyumlu-finlandiya-94-milyar-dolarlik-f-35-anlasmasini-imzaladi-1053751551.html
NATO üyesi değil ama ittifakla uyumlu: Finlandiya, 9.4 milyar dolarlık F-35 anlaşmasını imzaladı
NATO üyesi değil ama ittifakla uyumlu: Finlandiya, 9.4 milyar dolarlık F-35 anlaşmasını imzaladı
Finlandiya, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını satın almak için 9.4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T16:42+0300
2022-02-11T16:42+0300
2022-02-11T16:44+0300
dünya
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finlandiya
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f-35
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Finlandiya, ABD ile 9.4 milyar dolarlık 64 tane radardan kaçabilen F-35 anlaşmasını imzaladı. Ancak uçakların hizmete girmesi birkaç yıl alacak. Finlandiya daha önce uçakların 2027'de konuşlandırılmaya başlayacağını söylemişti. Finlandiya Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçaklara ek olarak, ABD hükümeti ve uçak üreticisi Lockheed Martin ile yapılan sözleşmenin bakım ekipmanı, yedek parça ve eğitim hizmetlerini içerdiğini söyledi ve daha sonra havadan havaya mühimmat satın almak için bu yıl içerisinde bir anlaşma daha imzalanacağını söyledi.Savunma Kuvvetleri, "Amaç, Finlandiya'nın F-35 sisteminin 2030'lara girerken mümkün olan en iyi performansa sahip olmasını sağlamak" açıklamasında bulundu. AB üyesi olan ancak NATO üyesi olmayan Finlandiya, son yıllarda Batı askeri ittifakı ile işbirliğini güçlendirdi ve savunma kuvvetleri malzeme politikası, tüm yeni teçhizatını NATO ile uyumlu hale getirdi.Finlandiya hükümeti de, Aralık ayında açıklanan satın alma kararının, Batı ile Rusya arasında Ukrayna konusunda mevcut çatışmaya bir yanıt değil, ülkenin savunmasını güçlendirmeye yönelik uzun vadeli planların bir parçası olduğunu vurguladı.Finlandiya'nın ABD Büyükelçisi Mikko Hautala, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu uzun vadeli planlamamızın bir parçası ve mevcut durumla hiçbir ilgisi yok" açıklamasında bulundu.Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkenin şu anda NATO'ya başvurmak gibi bir planı olmadığını, ancak İskandinav ulusunun isterse katılma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.
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NATO üyesi değil ama ittifakla uyumlu: Finlandiya, 9.4 milyar dolarlık F-35 anlaşmasını imzaladı
16:42 11.02.2022 (güncellendi: 16:44 11.02.2022) Abone ol
Finlandiya, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını satın almak için 9.4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.
Finlandiya, ABD ile 9.4 milyar dolarlık 64 tane radardan kaçabilen F-35 anlaşmasını imzaladı. Ancak uçakların hizmete girmesi birkaç yıl alacak. Finlandiya daha önce uçakların 2027'de konuşlandırılmaya başlayacağını söylemişti.
Finlandiya Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçaklara ek olarak, ABD hükümeti ve uçak üreticisi Lockheed Martin ile yapılan sözleşmenin bakım ekipmanı, yedek parça ve eğitim hizmetlerini içerdiğini söyledi ve daha sonra havadan havaya mühimmat satın almak için bu yıl içerisinde bir anlaşma daha imzalanacağını söyledi.
Savunma Kuvvetleri, "Amaç, Finlandiya'nın F-35 sisteminin 2030'lara girerken mümkün olan en iyi performansa sahip olmasını sağlamak" açıklamasında bulundu.
AB üyesi olan ancak NATO üyesi olmayan Finlandiya, son yıllarda Batı askeri ittifakı ile işbirliğini güçlendirdi ve savunma kuvvetleri malzeme politikası, tüm yeni teçhizatını NATO ile uyumlu hale getirdi.
Finlandiya hükümeti de, Aralık ayında açıklanan satın alma kararının, Batı ile Rusya arasında Ukrayna konusunda mevcut çatışmaya bir yanıt değil, ülkenin savunmasını güçlendirmeye yönelik uzun vadeli planların bir parçası olduğunu vurguladı.
Finlandiya'nın ABD Büyükelçisi Mikko Hautala, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu uzun vadeli planlamamızın bir parçası ve mevcut durumla hiçbir ilgisi yok" açıklamasında bulundu.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkenin şu anda NATO'ya başvurmak gibi bir planı olmadığını, ancak İskandinav ulusunun isterse katılma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.