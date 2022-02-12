https://tr.sputniknews.com/20220212/kanada-basbakani-trudeau-protestolarin-sonlandirilmasi-icin-butun-secenekler-masada-1053766186.html

Kanada Başbakanı Trudeau: Protestoların sonlandırılması için bütün seçenekler masada

Kanada Başbakanı Trudeau: Protestoların sonlandırılması için bütün seçenekler masada

Kanada Başbakanı Trudeau, ülkenin başkenti Ottowa’da ve bazı sınır geçişlerinde devam eden kamyoncu protestolarının sonlandırılması için bütün seçeneklerin... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T00:36+0300

2022-02-12T00:36+0300

2022-02-12T00:36+0300

kanada

protesto

kamyon

justin trudeau

dünya

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau,, basın toplantısında, "Bu yasadışı eylemler sona ermeli ve erecek. Kanada askeri birliklerin kullanılması dışında tüm seçenekler masada" diye konuştu.Şiddete yol açabileceği endişesi ile protestoların nasıl ve ne zaman bitirileceği konusunda detay vermekten kaçınan Trudeau, protestoculara insanların güvenliği için evlerine dönmesi çağrısında bulundu.Trudeau, "İnsanları güvende tutmak için alınan önlemler nedeniyle Kovid-19’la ilgili hayal kırıklığınızı anladık, sesinizi duyduk, artık eve dönme zamanı." dedi.ABD Başkanı Joe Biden ile bu sabah yaptığı telefon görüşmesi yaptığını ve iki ülke ticaretini etkileyen protestoları ele aldıklarını açıklayan Trudeau, "Başkan Biden ile insanların ve ekonominin güvenliği için sınırlardaki ablukanın devam edemeyeceği hususunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.Kanadalı kamyoncular tarafından, Kovid-19 aşı uygulaması zorunluluğuna karşı 22 Ocak'ta “Özgürlük Konvoyu” adıyla başlatılan protestolar, 29 Ocak’tan bu yana ülkenin başkenti Ottowa ve bazı sınır kapılarında devam ediyor. Windsor sınır geçişinde abluka kalkıyorDiğer yandan, protestocuların, otomobil sektöründe krize neden olan Kanada'nın Windsor ile ABD'nin Detrroit şehirleri arasındaki Ambassador Köprüsü sınır geçişi ablukasını kaldırmayı kabul ettiği bildirildi.CBC’nin haberine göre, göstericilerin 5 gündür kapalı tuttukları ABD’den Kanada’ya giriş hattını açmak için hareket ettikleri kaydedildi.Söz konusu köprünün açılması için önceki gün Ontario Yüksek Mahkemesine yapılan başvuru ve bu konuda protestoların aleyhine mahkeme kararının çıkmasına kesin gözüyle bakılması nedeniyle kamyoncuların ablukayı sürdürmekten vazgeçtikleri yorumu yapıldı.Windsor şehri yöneticilerinin desteği ile otomobil endüstrisi liderleri tarafından Ontario Yüksek Mahkemesine yapılan başvurudan çıkacak muhtemel bir kararın, protestocuları yasadışı konuma düşürmesi ve polisin elini güçlendirmesi bekleniyor.Windsor'u Detroit'e bağlayan Ambassador Köprüsü, her gün yaklaşık 400 milyon dolarlık mal akışı ile Kanada ve ABD arasında önemli bir ticaret geçişi konumunda bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220207/kanadada-kamyoncularin-asi-zorunlulugu-karsiti-gosterileri-baskentte-olaganustu-hal-ilan-edildi-1053540068.html

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kanada, protesto, kamyon, justin trudeau