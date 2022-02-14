https://tr.sputniknews.com/20220214/abdnin-ukraynada-tavri-ikna-edici-degil-bu-tur-hikayeleri-irak-isgali-gunlerinde-de-gorduk-1053882570.html

'ABD'nin Ukrayna'da tavrı ikna edici değil. Bu tür hikayeleri Irak işgali günlerinde de gördük'

'ABD'nin Ukrayna'da tavrı ikna edici değil. Bu tür hikayeleri Irak işgali günlerinde de gördük'

Prof. Ünal'a göre, ABD ve Britanya Ukrayna krizinde ikna edicilikten uzak. Avrupa'nın Rusya ile hesaplaşmaya giderek çıkarlarını tehlikeye atmayacağını düşünen... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T23:39+0300

2022-02-14T23:39+0300

2022-02-16T01:49+0300

eksen

ukrayna

rusya

abd

türkiye

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moskova

avrupa

avrupa birliği

ukrayna krizi

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ABD'nin NATO'nun 'genişleme' dayatmasıyla kızıştırdığı krizde açılan propaganda cephesi artık 'enformasyon terörüne' dönüşürken, diğer yandan Avrupa özellikle Almanya'yı merkezine alan diplomatik girişimler de sürüyor. Biden yönetimi geçen haftaki diplomasi molasını cuma akşamı Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ağzından 'Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale girişeceği' iddiasıyla kapatmıştı. Sullivan pazar günü yeniden açıklama yapıp 'ABD'nin Rusya'nın işgali için tarih belirleyemediğini ve savaşın hiç olmayacağını varsaydığını' söyledi.Biden yönetiminin tutumu Ukrayna'daki pek çok ülkenin elçiliklerinde sınırlamalara gitmesi ve vatandaşlarına 'çıkın' çağrılarına varırken, fiilen Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasına benzer bir görüntü ortaya çıkarttı. Yeni haftaya ise Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un önce Kiev ardından Moskova ziyaretleriyle girildi.Avrupa ve küresel güvenlik mimarisini sarsan gelişmeleri Maltepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Ünal ile konuştuk.'Enformasyon tekeli Batı'nın elinden kayıyor'Prof. Hasan Ünal, Ukrayna üzerinden 'bir savaş çıkması olasılığına' dair 'bahis oynansa' kendisinin katılmayacağını belirtirken, yürütülen savaş propagandasına dikkat çekti. Batı'nın geçmiş yıllarda enformasyon üretme ve yönetme kabiliyetine atıf yapan Ünal, söylenen yalanlarla birlikte bu tekelin yitirildiğine işaret etti:'Bu tür hikayeleri Irak işgaline giden günlerinde de görmüştük'ABD'nin Rusya'nın 'yanıltma operasyonu'nu bildiği ve müttefikleriyle kanıt paylaştığı haberlerini okurken güldüğü için içtiği kahveyi üzerine döktüğünü anlatan Ünal, 'NATO müttefikleri bize hikaye anlatma dememişler midir' diye sordu:‘Kiev, artık ABD ve Britanya açıklamalarını ilk yalanlayan oluyor'ABD ve Britanya'nın bu noktaya 'savrula savrula' geldiği görüşündeki Ünal, Rusya Federasyonu'nun ise 'çok hesaplı hareket ettiğini' vurguladı:'ABD, Avrupa ülkelerinin arkasında tam kadro ve hizaya gelmiş bir şekilde dizilmelerini istiyor'ABD'nin Rusya'nın tepkilerini iyi hesap etmeden yola çıktığını ve Kuzey Akım-2 projesini iptal ettirmeyi hesapladığını belirten Ünal, Almanya, İtalya, Avusturya, Hollanda ve Fransa ve bankacılık sektörleri dahil Rusya ile ilişkilerinin ABD teşvikiyle çıkarlarını etkileyecek bir hesaplaşmaya yönelinmesine engel teşkil ettiği görüşünde:'Amerika’nın hesapsızlığı var burada'Ünal'a göre ortada 'ABD'nin hesapsızlığı' var. Washington'ın Rusya'dan bir hareket gelmezse 'biz demiştik' diyeceği, gelirse işi 'yaptırımlara' dökmeye çalışma stratejisinin taşıdığı sıkıntılara dikkat çekti. Ünal'a göre Rusya'yı Ukrayna'da Afganistan'daki gibi yıllar sürecek bir bataklığa sokmak, mümkün görünmüyor:‘Türkiye Rusya’yı eleştiren tarafta yer almak yerine bir tür arabuluculuk rolü oynama noktasına geldi’Eylül ayında yapılan Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Türkiye’nin bazı söylem değişikliğine gittiği değelendirmesinde bulunan Ünal’a göre, Türkiye Ukrayna-Rusya meselesinde Rusya’yı eleştiren tarafta yer almak yerine bir tür arabuluculuk rolü oynama noktasına geldi:'Türkiye, Putin yönetimindeki Rusya’ya Biden yönetimindeki Amerika’dan daha fazla güveniyor'ABD'li emekli komutan Ben Hodges, 'Ukrayna' üzerinden estirilen savaş rüzgarlarında işi Türk hükümetinden Boğazları Rusya donanmasına kapatma telkinlerine ardırmışken, Prof. Ünal, bunun mümkün olmadığı görüşünde. Ünal, ABD'nin Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla uygun olmayan pek çok iş yaptığını anımsatırken, Kıbrıs'tan YPG/PYD'ye uzanan cephelerde uygulanan politikalara dikkat çekti:'ABD Ankara'nın istediklerini yapsa bile Rusya ile düşmanlık içeren bir politikaya yönelemeyiz'Prof. Ünal, 1967'de Kıbrıs'a çıkartmanın gündemde olduğu dönemde, Johnson mektubu öncesinde Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance'a dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in verdiği yanıta da atıfta bulundu. Ünal'a göre ABD Türkiye'nin isteklerini yerine getirse bile Ankara'nın Rusya'ya 'düşmanlık' içeren bir politikaya yönelemeyeceğine vurgu yaptı:

ukrayna

rusya

kiev

moskova

avrupa birliği

afganistan

batı

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