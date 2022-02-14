https://tr.sputniknews.com/20220214/amerikan-kalp-dernegi-uzmanlarina-gore-bacak-bolgesindeki-kramplar-hastalik-belirtisi-olabilir-1053825512.html

Amerikan Kalp Derneği uzmanlarına göre, bacak bölgesindeki kramplar hastalık belirtisi olabilir

Amerikan Kalp Derneği uzmanlarına göre, bacak bölgesindeki kramplar hastalık belirtisi olabilir

İngiliz Daily Express gazetesinin aktardığına göre, Amerikan Kalp Derneği’nden (AHA) uzmanlar, yürürken bacak bölgesinde yaşanan krampların periferik atardamar... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T16:17+0300

2022-02-14T16:17+0300

2022-02-14T16:24+0300

kolesterol

bacak

yaşam

amerikan kalp derneği

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Yüksek kolesterol çok yaygın bir rahatsızlık olmasına rağmen, net belirtileri olmaması nedeniyle birçok insan bu rahatsızlığın kendilerinde olup olmadığından bihaber. AHA’dan uzmanlar, yüksek kolesterolün atardamarlarda, kan akışını önemli ölçüde azaltabilecek plak oluşumuna yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, kolesterol seviyesinin kontrol edilmesi, periferik atardamar hastalıklarının önlenmesi veya tedavisinde önemli rol oynuyor.Alt ekstremite periferik atardamar hastalığının en yaygın belirtisi ise kalça, uyluk veya baldır bölgesindeki kaslarda yürürken, merdiven çıkarken veya egzersiz yaparken ağrılı krampların yaşanması.Bu ağrının sıklıkla harekete son verildikten birkaç dakika sonra geçtiğini kaydeden uzmanlar, “Plak oluşumundan dolayı kan akışı engelleniyorsa, kaslara ihtiyacı karşılayacak kadar yeterli düzeyde kan gitmeyecektir. Birçok periferik atardamar hastasının hiçbir belirtisi yoktur ya da bu semptomların başka bir şeyden kaynaklı olduğu düşünülür” ifadelerini kullanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220128/uzmanlar-yuksek-kolesterolun-belirtileri-ayak-tirnaklarinda-gorulebilir-1053247138.html

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kolesterol, bacak, amerikan kalp derneği