https://tr.sputniknews.com/20220214/peskov-rusya-dis-politika-konsepti-mevcut-gelismeler-dikkate-alinarak-revize-ediliyor-1053816675.html

Peskov: Rusya Dış Politika Konsepti, mevcut gelişmeler dikkate alınarak revize ediliyor

Peskov: Rusya Dış Politika Konsepti, mevcut gelişmeler dikkate alınarak revize ediliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Dış Politika Konsepti'nin dünyadaki mevcut durum dikkate alınarak revize edildiğini söyledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T13:06+0300

2022-02-14T13:06+0300

2022-02-14T13:10+0300

dmitriy peskov

dünya

rusya

ukrayna

abd

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Sputnik'e demeç veren Peskov, "Dış politika belgelerimiz elbette değişikliklere maruz kalıyor. Bildiğiniz gibi, birkaç hafta önce Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin toplantısında yeni dış politika konseptimizin ana hatları ele alındı. Konsept revize edilecek, ama şu anda olan bitenler göz önünde bulundurularak. Bu bakımdan durum durağan değil, bizim açımızdan diyalektik olarak gelişiyor" dedi.Rusya Güvenlik Konseyi, 28 Ocak'ta toplanmış ve Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dış Politika Konsepti'nin güncellenmiş versiyonunun taslağını istişare etmişti.Putin, toplantı sonucunda konseptin revize edilmesi yönünde talimat vermişti.Peskov'un açıklamaları, Rusya ile Batı arasında Ukrayna etrafında ciddi bir gerilimin yaşandığı döneme denk geliyor.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220128/putin-disisleri-bakanligi-yeni-rusya-dis-politika-konseptinin-taslagini-hazirladi-1053251108.html

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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, abd