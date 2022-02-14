Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220214/sevgililer-gununde-5-litrelik-bidonla-benzin-hediye-etti-1053812567.html
Sevgililer Günü'nde 5 litrelik bidonla benzin hediye etti
Sevgililer Günü'nde 5 litrelik bidonla benzin hediye etti
Artvin’de yaşayan Gülay Şimşek geçen yıl Sevgiler Günü’nde sıvı yağ hediye eden kocasını, lüks restorana davet ederek 5 litrelik bidonla benzin hediye etti. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T11:39+0300
2022-02-14T11:43+0300
sevgililer günü
yaşam
benzin
bidon
hediye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053812542_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7c723f3094e0a6071e20921264b44211.jpg
Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Gülay Şimşek isimli bir kadın 3 yıllık eşine Yaşar Şimşek’e, ’14 Şubat Sevgililer Günü’ hediyesi olarak 5 litre benzin hediye etti. Lüks restorana eşini davet eden ve akşam yemeğinin ardından herkesin içinde masaya benzin bidonunu koyan Şimşek, eşinin Sevgililer Günü kutladı.Geçen yıl sıvı yağ almıştıGülay Şimşek’in eşi Yaşar Şimşek, geçen yıl Sevgililer Günü’nde eşine sıvı yağ almıştı. Gülay Şimşek de bunu unutmayarak bu yılki sevgililer gününde eşine kendi yöntemiyle karşılık verdi. Gülay Şimşek, “Geçtiğimiz yıl sıvı yağlara gelen zam nedeniyle bana 5 litre yağ almıştı. Bu yıl da benzine gelen zamlar nedeniyle bende ona 5 litre benzin aldım. Bu sayede beni istediğim zaman anneme götürebilecek” diye konuştu.Yaşar Şimşek ise, “Eşimin 14 Şubat hediyesi. Ben de onu bol bol annesine götüreceğim" diyerek teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220214/adanada-sevgililer-gunune-ozel-doner-jest-yapalim-istedik-1053810273.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053812542_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f4b245eacfd5d594d17b4a7721bb7dc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sevgililer günü, benzin, bidon, hediye

Sevgililer Günü'nde 5 litrelik bidonla benzin hediye etti

11:39 14.02.2022 (güncellendi: 11:43 14.02.2022)
© İHA / ADEM GÜNGÖR-AW543297Sevgililer Günü'nde 5 litrelik bidonla benzin hediyesi, Artvin
Sevgililer Günü'nde 5 litrelik bidonla benzin hediyesi, Artvin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA / ADEM GÜNGÖR-AW543297
Abone ol
Artvin’de yaşayan Gülay Şimşek geçen yıl Sevgiler Günü’nde sıvı yağ hediye eden kocasını, lüks restorana davet ederek 5 litrelik bidonla benzin hediye etti.
Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Gülay Şimşek isimli bir kadın 3 yıllık eşine Yaşar Şimşek’e, ’14 Şubat Sevgililer Günü’ hediyesi olarak 5 litre benzin hediye etti. Lüks restorana eşini davet eden ve akşam yemeğinin ardından herkesin içinde masaya benzin bidonunu koyan Şimşek, eşinin Sevgililer Günü kutladı.

Geçen yıl sıvı yağ almıştı

Gülay Şimşek’in eşi Yaşar Şimşek, geçen yıl Sevgililer Günü’nde eşine sıvı yağ almıştı. Gülay Şimşek de bunu unutmayarak bu yılki sevgililer gününde eşine kendi yöntemiyle karşılık verdi. Gülay Şimşek, “Geçtiğimiz yıl sıvı yağlara gelen zam nedeniyle bana 5 litre yağ almıştı. Bu yıl da benzine gelen zamlar nedeniyle bende ona 5 litre benzin aldım. Bu sayede beni istediğim zaman anneme götürebilecek” diye konuştu.
Yaşar Şimşek ise, “Eşimin 14 Şubat hediyesi. Ben de onu bol bol annesine götüreceğim" diyerek teşekkür etti.
Sevgililer Günü döneri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
YAŞAM
Adana'da Sevgililer Günü'ne özel döner: 'Jest yapalım istedik'
10:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала