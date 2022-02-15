https://tr.sputniknews.com/20220215/isaacman-yeni-uzay-ucusu-satin-aldi-en-uzaga-giden-insan-olacak--1053874108.html

Milyarder Isaacman, yeni uzay uçuşu satın aldı: En uzağa giden insan olacak

Milyarder Isaacman, yeni uzay uçuşu satın aldı: En uzağa giden insan olacak

Geçen yıl SpaceX ile uzaya çıkan milyarder iş insanı Jared Isaacman, bu sefer “Polaris” adlı bir dizi görevi olan uzay uçuşu satın aldığını duyurdu. Uçusta en... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T19:36+0300

2022-02-15T19:36+0300

2022-02-15T19:47+0300

dünya

jared isaacman

ceo

space x

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Tesla CEO'su Elon Musk’ın uzay aracı ve roket şirketi SpaceX, 2022 son çeyreğinde ilk ticari uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek. Geçen yıl SpaceX ile uzaya çıkan milyarder iş insanı Jared Isaacman, tekrar SpaceX ile bu sefer uzayın daha da derinlerine, en yüksek yörüngeye gideceği “Polaris” adlı bir dizi görevi olan uzay uçuşu satın aldığını duyurdu. Bloomberg HT'nin haberine göre Uçuşta en yüksek yörüngeye seyahat, sağlık araştırması ve uydu Starlink’in test edilmesi görevleri yer alıyor.Geçen yıl Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, tamamı sivillerden oluşan dört kişilik bir ekibi uzaya göndermiş, Dünya’nın yörüngesinde seyahat eden ekip, üç günlük yolculuğun ardından başarıyla yeryüzüne geri dönmüştü. Bu ekipte yer alan ödeme işleme şirketi Shift4 Payments’ın kurucusu milyarder Jared Isaacman bir kez daha SpaceX ile uzaya çıkmayı planlıyor. 39 yaşındaki milyarder, insanların Ay'a ayak bastıkları andan bu yana uzayda gittikleri en uzak noktaya gitmeyi planlıyor.Isaacman, geçen yıl Inspiration4 adlı SpaceX Crew Dragon yolcu görevinin tamamını finanse etmiş ve uzay aracındaki diğer üç koltuğu da tamamen sivillerden oluşan bir ekiple doldurmuştu. Kısa bir eğitimin ardından uzaya çıkan sivil mürettebat, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi için para toplamak amacıyla üç günlük bir yolculukla uzaya çıkmıştı. Isaacman’in satın aldığı yeni üç uçuş, SpaceX'in Crew Dragon'unda, sonunda şirketin yeni Starship roketinde ilk mürettebatlı uçuşa öncülük edecek olan süper yüksek yörüngelere uçmayı içeren iki görevi kapsıyor.‘Polaris Dawn’ isimli ilk Crew Dragon seyahatinde uçacak olan Isaacman’e bu yolculuğunda iki SpaceX çalışanı Sarah Gillis ve Anna Menon ile Inspiration4'un görev direktörü olan eski bir Hava Kuvvetleri pilotu Scott “Kidd” Poteet eşlik edecek. Bu uçuş ile St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’ne bir kez daha bağış toplanması hedefleniyor.Uçuşun başarıyla sonuçlanması halinde Crew Dragon kapsülü, şimdiye kadar gittiği en yüksek irtifaya ulaşmış olacak. Crew Dragon uçuşları ile insanlı derin uzay yolculuğu test edilecek.'Lazer tabanlı iletişim' test edilecekBunlara ek olarak Crew Dragon uçuşları, SpaceX ile derin uzay insan yolculuğunu test etmek için öncü görevler olarak hizmet etmeyi amaçlıyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk ticari uzay uçuşu olacak bir uzay yürüyüşünü kapsayan Polaris Dawn görevinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış yeni bir uzay giysisi hazırlanıyor. Diğer yandan uçuş, şirketin küresel geniş bant kapsama alanı sağlamak amacıyla inşa ettiği devasa uydu takımyıldızı Starlink’in “uzayda lazer tabanlı iletişimini” de test edecek.

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