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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye geliyor
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye geliyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye geliyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
israil
türkiye
ikili ilişkiler
ikili ilişki
ziyaret
ortadoğu
isaac herzog
recep tayyip erdoğan
görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili ilk gelişme bugün yaşandı.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmek için yarın Kudüs'e gidecek.
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israil, türkiye, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ziyaret, ortadoğu, isaac herzog, recep tayyip erdoğan, görüşme, filistin

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye geliyor

10:56 15.02.2022 (güncellendi: 11:07 15.02.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZ Isaac Herzog
Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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Ayrıntılar geliyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili ilk gelişme bugün yaşandı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmek için yarın Kudüs'e gidecek.
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