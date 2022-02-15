https://tr.sputniknews.com/20220215/israil-cumhurbaskani-isaac-herzog-turkiyeye-geliyor-1053850452.html
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye geliyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye geliyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T10:56+0300
2022-02-15T10:56+0300
2022-02-15T11:07+0300
dünya
israil
türkiye
ikili ilişkiler
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ziyaret
ortadoğu
isaac herzog
recep tayyip erdoğan
görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili ilk gelişme bugün yaşandı.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmek için yarın Kudüs'e gidecek.
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israil, türkiye, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ziyaret, ortadoğu, isaac herzog, recep tayyip erdoğan, görüşme, filistin
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye geliyor
10:56 15.02.2022 (güncellendi: 11:07 15.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili ilk gelişme bugün yaşandı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmek için yarın Kudüs'e gidecek.