https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-disisleri-abd-ve-nato-ile-guvenlik-konulu-diyalog-devam-edecek-cok-iyi-paket-sonuc-alinabilir-1053864137.html
Lavrov: ABD ve NATO ile güvenlik konulu diyalog devam edecek, çok iyi paket sonuç alınabilir
Lavrov: ABD ve NATO ile güvenlik konulu diyalog devam edecek, çok iyi paket sonuç alınabilir
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve NATO ile güvenlik konularında başlayan diyaloğun devam edeceğini, müzakerelerden çok iyi paket sonuç çıkma şansı olduğunu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T15:08+0300
2022-02-15T15:08+0300
2022-02-15T15:38+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, ABD ve NATO ile güvenlik konularında başlayan diyaloğun devam edeceğini, müzakerelerden çok iyi paket sonuç çıkabileceğini söyledi.Rus diplomat, “Güvenliğin bölünmezliği ilkesinin yerine getirilmesi açısından NATO üyelerinin ne ölçüde anlaşma sağlama yeterliliği olduğu konusunda Batı'nın pozisyonunu netleştirmeye yönelik diyaloğumuza devam edeceğiz ve elbette, gerek orta ve kısa menzilli füzeler, gerekse de askeri risklerin azaltılması gibi spesifik konulardaki yaklaşımlarda mutabakat sağlamaya yönelik uzman düzeyinde istişareleri de devam ettireceğiz” diye konuştu.Lavrov ayrıca ‘bütün bu alanlardaki çabaların tamamı sayesinde çok iyi bir paket sonuç çıkarılmasının mümkün olduğunu’ ifade etti.‘Putin’in güvenlik garantileri ile ilgili genel olarak onayladığı yanıt kısa zamanda tamamlanarak ABD ve NATO’ya gönderilecek’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO’ya verilecek yanıt taslağını genel hatları ile onayladığına dikkat çeken Lavrov, belgenin yakın zamanda tamamlanarak ilgili taraflara gönderileceğini kaydetti.Lavrov, “Dün Başkan Putin'e rapor verdim, kendisinin prensipte onayladığı ve yakın gelecekte tamamlanarak ABD ve NATO ortaklarımıza gönderilecek olan önerilerimizin Rusya’nın pozisyonunun bütünlüğünü korumaktan geçtiğini vurguladım” ifadelerini kullandı.‘Moskova, Minsk Anlaşmalarının Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog yoluyla uygulanmasının alternatifi olmadığını teyit ediyor’Minsk Anlaşmalarının Kiev ile Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri arasında doğrudan diyalog yoluyla uygulanmasının alternatifsizliğini vurgulayan Lavrov, şunları söyledi: “Minsk Önlemler Paketinin eksiksiz olarak ve tutarlı bir şekilde uygulanmasından başka bir alternatif olmadığını teyit ettik ve (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT) mevcut başkanlığının, Ukrayna'daki ve Temas Grubu'ndaki özel temsilcisi üzerinden bu yönde ilerlemeye yardım etmesini bekliyoruz.”‘En önemli hususun Kiev, Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog sağlanması’ olduğunu vurgulayan Lavrov, “Durumun AGİT Özel Gözlem Misyonu tarafından gözlemlenmesinin tarafsızlığının sağlanması da gerekli” diyerek şöyle devam ettti: “Onun yönetiminden, AGİT Daimi Konseyi tarafından onaylanan bu misyonun yetkisinin gerektirdiği şekilde, Donetsk ve Lugansk yetkilileriyle yapıcı çalışma etkileşimi bekliyoruz. Bu yetkiye göre misyon, Ukrayna genelinde insan hakları ve medya özgürlüğünün ihlalini dikkatsiz bırakmamalı.”
https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-disisleri-ukraynada-gerilimi-dusurecegimiz-bir-sey-yok-1053837703.html
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Lavrov: ABD ve NATO ile güvenlik konulu diyalog devam edecek, çok iyi paket sonuç alınabilir
15:08 15.02.2022 (güncellendi: 15:38 15.02.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve NATO ile güvenlik konularında başlayan diyaloğun devam edeceğini, müzakerelerden çok iyi paket sonuç çıkma şansı olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, ABD ve NATO ile güvenlik konularında başlayan diyaloğun devam edeceğini, müzakerelerden çok iyi paket sonuç çıkabileceğini söyledi.
Rus diplomat, “Güvenliğin bölünmezliği ilkesinin yerine getirilmesi açısından NATO üyelerinin ne ölçüde anlaşma sağlama yeterliliği olduğu konusunda Batı'nın pozisyonunu netleştirmeye yönelik diyaloğumuza devam edeceğiz ve elbette, gerek orta ve kısa menzilli füzeler, gerekse de askeri risklerin azaltılması gibi spesifik konulardaki yaklaşımlarda mutabakat sağlamaya yönelik uzman düzeyinde istişareleri de devam ettireceğiz” diye konuştu.
Lavrov ayrıca ‘bütün bu alanlardaki çabaların tamamı sayesinde çok iyi bir paket sonuç çıkarılmasının mümkün olduğunu’ ifade etti.
‘Putin’in güvenlik garantileri ile ilgili genel olarak onayladığı yanıt kısa zamanda tamamlanarak ABD ve NATO’ya gönderilecek’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO’ya verilecek yanıt taslağını genel hatları ile onayladığına dikkat çeken Lavrov, belgenin yakın zamanda tamamlanarak ilgili taraflara gönderileceğini kaydetti.
Lavrov, “Dün Başkan Putin'e rapor verdim, kendisinin prensipte onayladığı ve yakın gelecekte tamamlanarak ABD ve NATO ortaklarımıza gönderilecek olan önerilerimizin Rusya’nın pozisyonunun bütünlüğünü korumaktan geçtiğini vurguladım” ifadelerini kullandı.
‘Moskova, Minsk Anlaşmalarının Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog yoluyla uygulanmasının alternatifi olmadığını teyit ediyor’
Minsk Anlaşmalarının Kiev ile Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri arasında doğrudan diyalog yoluyla uygulanmasının alternatifsizliğini vurgulayan Lavrov, şunları söyledi: “Minsk Önlemler Paketinin eksiksiz olarak ve tutarlı bir şekilde uygulanmasından başka bir alternatif olmadığını teyit ettik ve (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT) mevcut başkanlığının, Ukrayna'daki ve Temas Grubu'ndaki özel temsilcisi üzerinden bu yönde ilerlemeye yardım etmesini bekliyoruz.”
‘En önemli hususun Kiev, Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog sağlanması’ olduğunu vurgulayan Lavrov, “Durumun AGİT Özel Gözlem Misyonu tarafından gözlemlenmesinin tarafsızlığının sağlanması da gerekli” diyerek şöyle devam ettti: “Onun yönetiminden, AGİT Daimi Konseyi tarafından onaylanan bu misyonun yetkisinin gerektirdiği şekilde, Donetsk ve Lugansk yetkilileriyle yapıcı çalışma etkileşimi bekliyoruz. Bu yetkiye göre misyon, Ukrayna genelinde insan hakları ve medya özgürlüğünün ihlalini dikkatsiz bırakmamalı.”