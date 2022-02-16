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TFF, yeni haftada Ali Şansalan'a görev vermedi
TFF, yeni haftada Ali Şansalan'a görev vermedi
TFF, Süper Lig'in 26. haftasında hakem ve VAR olarak görev yapacak isimleri açıkladı. Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Ali Şansalan'a görev... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:34+0300
2022-02-16T12:34+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ali şansalan
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında hakem ve VAR olarak görev yapacak isimleri açıkladı.Listede bir hakemin olmaması dikkat çekti. Önceki gün oynanan ve 1-1 biten Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Ali Şansalan'a görev verilmedi.Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Şansalan'ın çok kötü maç yönettiğini belirterek, "Buradan Federasyon ile MHK başkanlarına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti" ifadelerini kullanmıştı.Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ise listede yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/adana-demirspor-baskani-murat-sancaktan-sansalan-tepkisi-bu-hakem-eyyamcinin-teki-maci-katletti-1053839385.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), ali şansalan

TFF, yeni haftada Ali Şansalan'a görev vermedi

12:34 16.02.2022
© AAAli Şansalan
Ali Şansalan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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TFF, Süper Lig'in 26. haftasında hakem ve VAR olarak görev yapacak isimleri açıkladı. Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Ali Şansalan'a görev verilmedi. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ise listede yer aldı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında hakem ve VAR olarak görev yapacak isimleri açıkladı.
Listede bir hakemin olmaması dikkat çekti. Önceki gün oynanan ve 1-1 biten Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Ali Şansalan'a görev verilmedi.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Şansalan'ın çok kötü maç yönettiğini belirterek, "Buradan Federasyon ile MHK başkanlarına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti" ifadelerini kullanmıştı.
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
SPOR
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Şansalan tepkisi: 'Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti'
14 Şubat, 23:33
Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ise listede yer aldı.
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