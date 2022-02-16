https://tr.sputniknews.com/20220216/tff-yeni-haftada-ali-sansalana-gorev-vermedi-1053898127.html

TFF, yeni haftada Ali Şansalan'a görev vermedi

TFF, yeni haftada Ali Şansalan'a görev vermedi

TFF, Süper Lig'in 26. haftasında hakem ve VAR olarak görev yapacak isimleri açıkladı. Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Ali Şansalan'a görev... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:34+0300

2022-02-16T12:34+0300

2022-02-16T12:34+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ali şansalan

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında hakem ve VAR olarak görev yapacak isimleri açıkladı.Listede bir hakemin olmaması dikkat çekti. Önceki gün oynanan ve 1-1 biten Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Ali Şansalan'a görev verilmedi.Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Şansalan'ın çok kötü maç yönettiğini belirterek, "Buradan Federasyon ile MHK başkanlarına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti" ifadelerini kullanmıştı.Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ise listede yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220214/adana-demirspor-baskani-murat-sancaktan-sansalan-tepkisi-bu-hakem-eyyamcinin-teki-maci-katletti-1053839385.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), ali şansalan