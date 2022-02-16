https://tr.sputniknews.com/20220216/trumpin-yurutme-imtiyazini-reddeden-bidendan-beyaz-saray-ziyaretci-kayitlarinin-aciklanmasi-emri-1053915127.html

Trump'ın 'yürütme imtiyazını' reddeden Biden'dan Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının açıklanması emri

Trump'ın 'yürütme imtiyazını' reddeden Biden'dan Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının açıklanması emri

ABD'de Kasım 2020 seçimlerini kaybetmesini geniş çaplı hile iddiasına bağlayan önceki Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de Washington'da bu minvalde... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T18:16+0300

2022-02-16T18:16+0300

2022-02-16T18:33+0300

dünya

donald trump

joe biden

abd kongresi

kongre baskını

soruşturma

komisyon

abd temsilciler meclisi

federal yüksek mahkeme

beyaz saray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044662657_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_d66c863cfa78d97b0142e8a4968ffe7e.jpg

Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'e ait Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komisyona teslim edilmemesi talebi, halefi Başkan Joe Biden tarafından da reddedildi. Beyaz Saray'ın hukuk danışmanı ekibi, Biden'ın selefi Trump'ın 'yürütme erki olarak ayrıcalığı olduğu' iddiasını reddettiğini duyurdu. Hükümet belgelerini saklayan federal kuruma gönderilen mektupta, Trump'ın Başkan'a kamu çıkarı söz konusu olduğunda bilgi paylaşmama ayrıcalığı veren yürütme imtiyazını (executive privilege) kullanma iddiasını reddeden Biden'ın, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) 6 Ocak 2021'e ait Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarını soruşturma komisyonuna vermesini emrettiği belirtildi. Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin oluşturduğu soruşturma komisyonuna 6 Ocak 2021 baskınıyla ilgili çalışmalarının aciliyeti göz önüne alınarak verilere erişim izni verildiği aktarılan mektupta, kayıtların 15 gün içinde komisyona teslim edilmesi istenildi. Biden'ın hukuk danışmanı Dana Remus'un imzaladığı mektupta şöyle denildi:"Başkan, yürütme ayrıcalığı iddiasının Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına olmadığına ve bu nedenle bu kayıtlar ve kayıt bölümlerine ilişkin haklılığı olmadığına karar verdi.""20 Ocak 2021'de Trump ayrılmadan önce Beyaz Saray'ı ziyaret edenlerin kayıtları, komisyon çalışmalarının aciliyeti ve Kongre'nin zorlayıcı ihtiyacı ışığında hızla teslim edilmelidir.""Yürütme imtiyazının sağladığı anayasal korumalar, anayasanın kendisini yıkmaya yönelik apaçık çabayı yansıtan bilgileri Kongre'den veya halktan gizlemek için kullanılmamalıdır." Demokrat Partili Biden, geçen yıl Cumhuriyetçi Partili selefinin Beyaz Saray'daki görev dönemine dair belgelere komisyonun toplu erişiminin engellenmesi talebini de reddetmişti. Federal mahkemelerden de Trump'ın gizlilik talep eden davasına ret gelmişti. Trump'ın şiddeti körüklemede oynamış olabileceği olası rolü anlamak için Beyaz Saray kayıtlarına ihtiyacı olduğunu söyleyen meclis soruşturma komisyonu, NARA'dan Beyaz Saray ziyaretçi kayıtları, telefon kayıtları ve Trump'ın danışmanları arasındaki yazılı iletişimleri teslim etmesini talep ediyor.5 kişinin ölümüne ve 100'den fazla polis memurunun yaralanmasına neden olan Kongre baskınına katılan güruhu durdurmaya çalışan polis memurlarından 4'ü daha sonra intihar etti. Bugüne dek aralarında aşırı sağcı milis grup liderlerinin de olduğu 725'ten fazla kişi, Kongre baskınında rol oynamakla resmen suçlandı. 2024 başkanlık seçimine adaylığını koyması ihtimalini şakayla karışık gündemden düşürmeyen Trump, Biden'ın son kararının ardından, ziyaretçi kayıtlarının yayımlanmasını engellemek için tekrar dava açabilir. Ancak 45. Başkan'ın kendi dönemine ait Beyaz Saray kayıtlarının soruşturma komisyonuyla paylaşılmaması talebinin geçen ay ABD Anayasa Mahkemesi konumundaki Federal Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesinden ötürü ziyaretçi kayıtları bölümüyle ilgili başarıya ulaşması da zor. Federal Yüksek Mahkeme kararı, NARA'nın elindeki Beyaz Saray kayıtlarının, alt mahkemelerdeki davalar devam ederken bile açıklanabileceği anlamına geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20191126/beyaz-saray-personelinin-ifade-vermesi-yonunde-karar-veren-yargic-baskan-kral-degildir-1040700325.html

https://tr.sputniknews.com/20220106/abd-kongresi-baskininin-yildonumu-biden-silahli-ayaklanma-lideri-trump-demokrasiye-tehdittir-dedi-1052475288.html

https://tr.sputniknews.com/20220120/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-komite-ivanka-trumpi-ifadeye-cagirdi-1052956053.html

https://tr.sputniknews.com/20220120/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-6-ocak-kayitlarinin-acilmamasi-talebini-reddetti-1052921820.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, joe biden, abd kongresi, kongre baskını, soruşturma, komisyon, abd temsilciler meclisi, federal yüksek mahkeme, beyaz saray, ziyaretçi, kayıt