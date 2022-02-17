https://tr.sputniknews.com/20220217/dogalgaz-yardimindan-kimler-yararlanacak-1053950542.html

Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak?

Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada '4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T15:09+0300

2022-02-17T15:09+0300

2022-02-17T15:09+0300

türkiye

doğalgaz

fatura

sosyal yardım

türk vatandaşı

e-devlet

e-devlet kapısı

abone

ihtiyaç sahipleri

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular yarından itibaren başlayacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.'Doğalgaz Tüketim Desteği' programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahiplerinin bu şartlara uygun olması gerekiyorİhtiyaç sahipliğinin ölçüsü ne?Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın yakıt (kömür) yardımından yararlananlar için “3294 sayılı kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler” şartı bulunuyor. Bu şartlar doğalgaz yardımında da geçerli olacak.Başvuru sonrasında inceleme yapılacakBaşvuru sonrasında yapılan inceleme sonucunda doğalgaz desteğine hak kazananlara ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak. Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220119/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1052905929.html

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Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

doğalgaz, fatura, sosyal yardım, türk vatandaşı, e-devlet, e-devlet kapısı, abone, ihtiyaç sahipleri