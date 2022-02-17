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Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak?
Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada '4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T15:09+0300
2022-02-17T15:09+0300
türkiye
doğalgaz
fatura
sosyal yardım
türk vatandaşı
e-devlet
e-devlet kapısı
abone
ihtiyaç sahipleri
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular yarından itibaren başlayacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.'Doğalgaz Tüketim Desteği' programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahiplerinin bu şartlara uygun olması gerekiyorİhtiyaç sahipliğinin ölçüsü ne?Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın yakıt (kömür) yardımından yararlananlar için “3294 sayılı kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler” şartı bulunuyor. Bu şartlar doğalgaz yardımında da geçerli olacak.Başvuru sonrasında inceleme yapılacakBaşvuru sonrasında yapılan inceleme sonucunda doğalgaz desteğine hak kazananlara ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak. Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220119/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1052905929.html
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Osman Nuri Cerit
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doğalgaz, fatura, sosyal yardım, türk vatandaşı, e-devlet, e-devlet kapısı, abone, ihtiyaç sahipleri

Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak?

15:09 17.02.2022
© AA / ArşivDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA / Arşiv
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada '4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağını' duyurdu. Bu yardımdan yararlanacak olan kişilerde, belirli kriterler aranacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular yarından itibaren başlayacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.
'Doğalgaz Tüketim Desteği' programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahiplerinin bu şartlara uygun olması gerekiyor
Türk vatandaşı olması
e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması
Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması
Adına kayıtlı doğal gaz aboneliğinin bulunması
Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması
İhtiyaç sahibi olması

İhtiyaç sahipliğinin ölçüsü ne?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın yakıt (kömür) yardımından yararlananlar için “3294 sayılı kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler” şartı bulunuyor. Bu şartlar doğalgaz yardımında da geçerli olacak.

Başvuru sonrasında inceleme yapılacak

Başvuru sonrasında yapılan inceleme sonucunda doğalgaz desteğine hak kazananlara ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.
Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak. Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
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