https://tr.sputniknews.com/20220217/hastanin-ozel-fotograflarini-ceken-sahte-hemsire-hakkinda-yakalama-karari-1053942311.html
Hastanın özel fotoğraflarını çeken sahte hemşire hakkında yakalama kararı
Hastanın özel fotoğraflarını çeken sahte hemşire hakkında yakalama kararı
Tuzla'da özel bir kliğine iğne yaptırmak için gelen kadının pantolonunu indirdiği sırada fotoğrafları çektiği belirlenen 'sahte hemşire' Taha E.O.'nun adli... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T12:41+0300
2022-02-17T12:41+0300
2022-02-17T12:41+0300
türkiye
hemşire
gözaltı
karar
mahkeme
taciz
cinsel taciz
istismar
fotoğraf
istanbul
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Tuzla'da bulunan özel bir klinikte meydana gelen olayda, tarafların emniyette verdiği ifadelere göre olay şöyle gerçekleşti: Şüpheli Taha E.O. annesine ait olan klinikte bulunuyordu. İğne tedavisi gören 19 yaşındaki kadın, saat 21.00 sıralarında kliniğe gelince Taha E.O., kadına iğne yapabileceğini söyledi. Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O. aşı yaptığı kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti.Erkek arkadaşı fayans yansımasından durumu fark etti̇Kadınla hastaneye giden ve aşı kabinin dışında bulunan erkek arkadaşı ise yerdeki fayansın yansımasından hemşire olarak çalıştığını düşündüğü kişinin sevgilisinin özel fotoğraflarını çektiğini gördü. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine şüpheli Taha E.O. gözaltına alındı.Fotoğrafi çekti̇ği̇ni̇ kabul etti̇Taha E.O. emniyetteki ifadesinde, "Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire diplomam da var ancak Pendik'te bulunan restoranımızda çalışmaktayım. Ara sıra Tuzla'da bulunan ve anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı olmaktayım. Olay tarihinde sağlık kabininde bulunuyordum. Saat 21.00 sıralarında annemle dışarıda sigara içerken söz konusu kişiler geldi. Anneme iğneyi benim yapabileceğimi söyledim" şeklinde konuştu. Taha E.O. iğne yapacağı sırada şikayetçi kadının fotoğrafını çektiğini ifadesinde kabul etti.Tutuklamaya yöneli̇k yakalama kararı çıkarıldıSavcılık, ifadesini almasının ardından şüpheliyi 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüpheli Taha E.O.'nun hakimlikteki sorgusunda, "İğne yapacaktım. Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
https://tr.sputniknews.com/20220205/annesine-ait-klinikte-hastanin-ozel-fotograflarini-ceken-sahte-hemsireye-gozalti-1053501865.html
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hemşire, gözaltı, karar, mahkeme, taciz, cinsel taciz, istismar, fotoğraf, istanbul, tuzla
Hastanın özel fotoğraflarını çeken sahte hemşire hakkında yakalama kararı
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Tuzla'da özel bir kliğine iğne yaptırmak için gelen kadının pantolonunu indirdiği sırada fotoğrafları çektiği belirlenen 'sahte hemşire' Taha E.O.'nun adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.
Tuzla'da bulunan özel bir klinikte meydana gelen olayda, tarafların emniyette verdiği ifadelere göre olay şöyle gerçekleşti: Şüpheli Taha E.O. annesine ait olan klinikte bulunuyordu. İğne tedavisi gören 19 yaşındaki kadın, saat 21.00 sıralarında kliniğe gelince Taha E.O., kadına iğne yapabileceğini söyledi. Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O. aşı yaptığı kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti.
Erkek arkadaşı fayans yansımasından durumu fark etti̇
Kadınla hastaneye giden ve aşı kabinin dışında bulunan erkek arkadaşı ise yerdeki fayansın yansımasından hemşire olarak çalıştığını düşündüğü kişinin sevgilisinin özel fotoğraflarını çektiğini gördü. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine şüpheli Taha E.O. gözaltına alındı.
Fotoğrafi çekti̇ği̇ni̇ kabul etti̇
Taha E.O. emniyetteki ifadesinde, "Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire diplomam da var ancak Pendik'te bulunan restoranımızda çalışmaktayım. Ara sıra Tuzla'da bulunan ve anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı olmaktayım. Olay tarihinde sağlık kabininde bulunuyordum. Saat 21.00 sıralarında annemle dışarıda sigara içerken söz konusu kişiler geldi. Anneme iğneyi benim yapabileceğimi söyledim" şeklinde konuştu. Taha E.O. iğne yapacağı sırada şikayetçi kadının fotoğrafını çektiğini ifadesinde kabul etti.
Tutuklamaya yöneli̇k yakalama kararı çıkarıldı
Savcılık, ifadesini almasının ardından şüpheliyi 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüpheli Taha E.O.'nun hakimlikteki sorgusunda, "İğne yapacaktım. Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.