New York Yüksek Mahkemesi Trump'ın ifade vermeye gitmesine hükmetti

New York Yüksek Mahkemesi Trump'ın ifade vermeye gitmesine hükmetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve iki çocuğu, New York Yüksek Mahkemesi tarafından hakkındaki bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, Trump ile 44 yaşındaki oğlu Donald Trump Jr. ve 40 yaşındaki kızı Ivanka Trump'ın Aralık 2021'de çıkarılan mahkeme celbine yanıt vererek New York'taki iş uygulamalarıyla ilgili bizzat ifade vermeye gelmesi gerektiğine hükmetti.Engoron, New York Başsavcısı Letitia James'in Trump'ın aile şirketiyle ilgili "olası mali dolandırıcılığa ilişkin bol miktarda kanıt" topladığını ve bunun kendisine eski başkan ve çocuklarını sorgulamak için "açık bir hak" verdiğini vurguladı.'Hiç kimse hukukun üstünde değildir'New York Başsavcısı Letitia James kararın ardından Twitter'daki paylaşımında, "Mahkeme Donald Trump'ın mali ilişkilerine yönelik soruşturmamızın bir parçası olarak ofisime gelmesi gerektiğine karar verdi. Ne kadar güçlü olursa olsun, hiç kimse hukukun üstünde değildir." ifadelerini kullandı.James, Trump ve çocuklarının mahkeme kararına uyarak 21 gün içinde ofisinde ifade vermeye gelmesi gerektiğini vurguladı.Eski Başkan Donald Trump, kendisi ve çocukları hakkındaki soruşturmayı siyasi olarak değerlendirmiş ve James'i "cadı avı" yapmakla itham etmişti.Trump'ın avukatlarının karara itiraz etmesi veya ifade vermeye gitmek zorunda kalması durumunda susma hakkını da kullanabileceği öngörülüyor.

