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Rusya: ABD’li diplomat, Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak sınır dışı edildi
Rusya: ABD’li diplomat, Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak sınır dışı edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus elçi müsteşarın ABD’den sınır dışı edilmesine yanıt olarak ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman’dan ülkeyi terk... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “ABD’li diplomata gerçekten de Rusya’yı terk etmesi emredildi, ama bu tamamen Washington’daki büyükelçiliğimizin elçi müsteşarının, yönetici çalışan statüsüne rağmen asılsız olarak sınır dışı edilmesine yanıt olarak yapıldı” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rus diplomatın, yerini alacak kişi gelene kadar sınır dışı edilmemesi taleplerini meydan okurcasına görmezden geldiğini söyleyen Zaharova, “Sonuç olarak diplomatımız, yerine yenisi geçmeden ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu da, Rusya Büyükelçiliği’ndeki zaten kritik olan ve Amerikalıların açtığı vize savaşı sonucu oluşan kadro kıtlığını daha da kötüleştirdi” diye kaydetti.Rusya’nın, sorunun, karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etme uygulamasını dondurma yoluyla çözüme kavuşturma yönündeki tüm çabaların reddedildiğini belirten Dışişleri Sözcüsü, “Dışişleri Bakanlığı, misillemenin Bartle Gorman’ı etkileyeceğini bile bile Rus elçi müsteşarına yaptırım uyguladı” dedi.
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Rusya: ABD’li diplomat, Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak sınır dışı edildi
02:16 18.02.2022 (güncellendi: 02:17 18.02.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus elçi müsteşarın ABD’den sınır dışı edilmesine yanıt olarak ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman’dan ülkeyi terk etmesini talep ettiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “ABD’li diplomata gerçekten de Rusya’yı terk etmesi emredildi, ama bu tamamen Washington’daki büyükelçiliğimizin elçi müsteşarının, yönetici çalışan statüsüne rağmen asılsız olarak sınır dışı edilmesine yanıt olarak yapıldı” ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rus diplomatın, yerini alacak kişi gelene kadar sınır dışı edilmemesi taleplerini meydan okurcasına görmezden geldiğini söyleyen Zaharova, “Sonuç olarak diplomatımız, yerine yenisi geçmeden ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu da, Rusya Büyükelçiliği’ndeki zaten kritik olan ve Amerikalıların açtığı vize savaşı sonucu oluşan kadro kıtlığını daha da kötüleştirdi” diye kaydetti.
Rusya’nın, sorunun, karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etme uygulamasını dondurma yoluyla çözüme kavuşturma yönündeki tüm çabaların reddedildiğini belirten Dışişleri Sözcüsü, “Dışişleri Bakanlığı, misillemenin Bartle Gorman’ı etkileyeceğini bile bile Rus elçi müsteşarına yaptırım uyguladı” dedi.