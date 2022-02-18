https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-abdli-diplomat-rus-diplomatin-sinir-disi-edilmesine-karsilik-olarak-sinir-disi-edildi-1053973003.html

Rusya: ABD’li diplomat, Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak sınır dışı edildi

Rusya: ABD’li diplomat, Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak sınır dışı edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus elçi müsteşarın ABD’den sınır dışı edilmesine yanıt olarak ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman’dan ülkeyi terk... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T02:16+0300

2022-02-18T02:16+0300

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abd büyükelçiliği

diplomat

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “ABD’li diplomata gerçekten de Rusya’yı terk etmesi emredildi, ama bu tamamen Washington’daki büyükelçiliğimizin elçi müsteşarının, yönetici çalışan statüsüne rağmen asılsız olarak sınır dışı edilmesine yanıt olarak yapıldı” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rus diplomatın, yerini alacak kişi gelene kadar sınır dışı edilmemesi taleplerini meydan okurcasına görmezden geldiğini söyleyen Zaharova, “Sonuç olarak diplomatımız, yerine yenisi geçmeden ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu da, Rusya Büyükelçiliği’ndeki zaten kritik olan ve Amerikalıların açtığı vize savaşı sonucu oluşan kadro kıtlığını daha da kötüleştirdi” diye kaydetti.Rusya’nın, sorunun, karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etme uygulamasını dondurma yoluyla çözüme kavuşturma yönündeki tüm çabaların reddedildiğini belirten Dışişleri Sözcüsü, “Dışişleri Bakanlığı, misillemenin Bartle Gorman’ı etkileyeceğini bile bile Rus elçi müsteşarına yaptırım uyguladı” dedi.

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