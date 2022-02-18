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Rusya: ABD’li diplomat, Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak sınır dışı edildi 
Rusya: ABD’li diplomat, Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak sınır dışı edildi 
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus elçi müsteşarın ABD’den sınır dışı edilmesine yanıt olarak ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman’dan ülkeyi terk... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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rusya
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rus büyükelçiliği
abd büyükelçiliği
diplomat
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “ABD’li diplomata gerçekten de Rusya’yı terk etmesi emredildi, ama bu tamamen Washington’daki büyükelçiliğimizin elçi müsteşarının, yönetici çalışan statüsüne rağmen asılsız olarak sınır dışı edilmesine yanıt olarak yapıldı” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rus diplomatın, yerini alacak kişi gelene kadar sınır dışı edilmemesi taleplerini meydan okurcasına görmezden geldiğini söyleyen Zaharova, “Sonuç olarak diplomatımız, yerine yenisi geçmeden ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu da, Rusya Büyükelçiliği’ndeki zaten kritik olan ve Amerikalıların açtığı vize savaşı sonucu oluşan kadro kıtlığını daha da kötüleştirdi” diye kaydetti.Rusya’nın, sorunun, karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etme uygulamasını dondurma yoluyla çözüme kavuşturma yönündeki tüm çabaların reddedildiğini belirten Dışişleri Sözcüsü, “Dışişleri Bakanlığı, misillemenin Bartle Gorman’ı etkileyeceğini bile bile Rus elçi müsteşarına yaptırım uyguladı” dedi.
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rusya, abd, rus büyükelçiliği, abd büyükelçiliği, diplomat

Rusya: ABD’li diplomat, Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak sınır dışı edildi 

02:16 18.02.2022 (güncellendi: 02:17 18.02.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus elçi müsteşarın ABD’den sınır dışı edilmesine yanıt olarak ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman’dan ülkeyi terk etmesini talep ettiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “ABD’li diplomata gerçekten de Rusya’yı terk etmesi emredildi, ama bu tamamen Washington’daki büyükelçiliğimizin elçi müsteşarının, yönetici çalışan statüsüne rağmen asılsız olarak sınır dışı edilmesine yanıt olarak yapıldı” ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rus diplomatın, yerini alacak kişi gelene kadar sınır dışı edilmemesi taleplerini meydan okurcasına görmezden geldiğini söyleyen Zaharova, “Sonuç olarak diplomatımız, yerine yenisi geçmeden ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu da, Rusya Büyükelçiliği’ndeki zaten kritik olan ve Amerikalıların açtığı vize savaşı sonucu oluşan kadro kıtlığını daha da kötüleştirdi” diye kaydetti.
Rusya’nın, sorunun, karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etme uygulamasını dondurma yoluyla çözüme kavuşturma yönündeki tüm çabaların reddedildiğini belirten Dışişleri Sözcüsü, “Dışişleri Bakanlığı, misillemenin Bartle Gorman’ı etkileyeceğini bile bile Rus elçi müsteşarına yaptırım uyguladı” dedi.
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