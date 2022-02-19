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https://tr.sputniknews.com/20220219/teksasta-gecen-yil-soguktan-olenlerin-sayisi-resmi-rakamlardan-4-kat-daha-fazla-iddiasi-1054015664.html
'Teksas'ta geçen yıl soğuktan ölenlerin sayısı resmi rakamlardan 4 kat daha fazla' iddiası
'Teksas'ta geçen yıl soğuktan ölenlerin sayısı resmi rakamlardan 4 kat daha fazla' iddiası
ABD'nin Teksas eyaletinde 2021'de dondurucu soğukların sebep olduğu ölümlerin eksik sayıldığı iddia edildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T00:01+0300
2022-02-19T00:01+0300
dünya
abd
teksas
soğuk hava
hipotermi
ölüm
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Teksas'ta yayımlanan Houston Chronicle gazetesinin analizine göre, eyalette Şubat 2021'de yaşanan tarihi soğuklarda ölenlerin resmi rakamlardan dört kat fazla olabileceği belirtildi.Analizde, bir hafta süren dondurucu soğuk döneminde, Kovid-19 veya diğer sebeplerle açıklanamayan 1000'den fazla ölüm tespit edildiği ve bunun eyaletin sağlık departmanının soğuklarla bağlantılı olarak bildirdiği 246 ölümün yaklaşık 4 katı olduğu aktarıldı.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde (CDC) ölüm istatistiklerinden sorumlu Dr. Bob Anderson, yaptığı açıklamada, "Orada bir şeyler olduğu açık. Şubat ayındaki ölümlerde elektrik kesintisiyle ilişkili gibi görünen oldukça büyük bir sıçrama var. Teorik olarak bunu başka bir şeyin yönlendiriyor olması mümkün." ifadesini kullandı.Teksas eyaletinde Şubat 2021'de, şiddetli kutup soğukları etkili olmuş, soğuk havanın dışında can kayıplarının önemli bir kısmının "hipotermi" kaynaklı, bir kısmının ise yollardaki buzlanmadan kaynaklı trafik kazaları ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle meydana geldiği bilgisi aktarılmıştı.Teksas'taki yerel kaynaklarda çıkan haberlerde, eyaleti etkisi altına alan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı iddia edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210326/siddetli-kutup-soguklarinin-vurdugu-abdnin-teksas-eyaletinde-olu-sayisi-111e-cikti-1044123392.html
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abd, teksas, soğuk hava, hipotermi, ölüm

'Teksas'ta geçen yıl soğuktan ölenlerin sayısı resmi rakamlardan 4 kat daha fazla' iddiası

00:01 19.02.2022
© AP Photo / Rogelio V. SolisKar manzaraları
Kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Rogelio V. Solis
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ABD'nin Teksas eyaletinde 2021'de dondurucu soğukların sebep olduğu ölümlerin eksik sayıldığı iddia edildi.
Teksas'ta yayımlanan Houston Chronicle gazetesinin analizine göre, eyalette Şubat 2021'de yaşanan tarihi soğuklarda ölenlerin resmi rakamlardan dört kat fazla olabileceği belirtildi.
Analizde, bir hafta süren dondurucu soğuk döneminde, Kovid-19 veya diğer sebeplerle açıklanamayan 1000'den fazla ölüm tespit edildiği ve bunun eyaletin sağlık departmanının soğuklarla bağlantılı olarak bildirdiği 246 ölümün yaklaşık 4 katı olduğu aktarıldı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde (CDC) ölüm istatistiklerinden sorumlu Dr. Bob Anderson, yaptığı açıklamada, "Orada bir şeyler olduğu açık. Şubat ayındaki ölümlerde elektrik kesintisiyle ilişkili gibi görünen oldukça büyük bir sıçrama var. Teorik olarak bunu başka bir şeyin yönlendiriyor olması mümkün." ifadesini kullandı.
Teksas eyaletinde Şubat 2021'de, şiddetli kutup soğukları etkili olmuş, soğuk havanın dışında can kayıplarının önemli bir kısmının "hipotermi" kaynaklı, bir kısmının ise yollardaki buzlanmadan kaynaklı trafik kazaları ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle meydana geldiği bilgisi aktarılmıştı.
Teksas'taki yerel kaynaklarda çıkan haberlerde, eyaleti etkisi altına alan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı iddia edilmişti.
Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde ölü sayısı 111'e çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2021
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