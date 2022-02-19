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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/tiktok-donetsk-halk-cumhuriyeti-liderinin-videosunu-paylasan-ria-novostinin-hesabini-kapatti-1054019565.html
TikTok, Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin videosunu paylaşan RIA Novosti'nin hesabını kapattı
TikTok, Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin videosunu paylaşan RIA Novosti'nin hesabını kapattı
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 'birden çok Topluluk Kuralları ihlalini' gerekçe göstererek Rusya merkezli RIA Novosti haber ajansının hesabını... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T05:40+0300
2022-02-19T05:40+0300
ukrayna krizi
tiktok
çin
rusya
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
denis puşilin
ria novosti
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Ukrayna ordusunun Lugansk'ı havan toplarıyla hedef aldığı bildirilirken, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin videosunu paylaşan Rusya merkezli RIA Novosti haber ajansının hesabını kapattı.Karara gerekçe olarak, 'birden çok Topluluk Kuralları ihlal edilmesi' gösterilirken, ihlal edildiği ileri sürülen kurallara ilişkin bilgi verilmedi. Hesabın bloke edilmesi nedeniyle RIA Novosti'nin karara itiraz etme imkanı bulunmuyor.RIA Novosti ajansı tarafından TikTok hesabı üzerinden paylaşılan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'in videosunun da silindiği tespit edildi.Videoda Puşilin, Donetsk sakinlerini Donbass'ta artan gerilim nedeniyle Rusya'nın sınırda yer alan Rostov bölgesine tahliyeye çağırmıştı. Puşilin'in özellikle kadın, yaşlı ve çocukların tahliye edilmesi gerektiğini vurguladığı video, silinmeden önce 1.2 milyon görüntülenme almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/donbasstan-ilk-siginmacilar-rostov-bolgesine-ulasti-1054016700.html
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tiktok, çin, rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, ria novosti

TikTok, Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin videosunu paylaşan RIA Novosti'nin hesabını kapattı

05:40 19.02.2022
© AATikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA
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Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 'birden çok Topluluk Kuralları ihlalini' gerekçe göstererek Rusya merkezli RIA Novosti haber ajansının hesabını bloke etti.
Ukrayna ordusunun Lugansk'ı havan toplarıyla hedef aldığı bildirilirken, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin videosunu paylaşan Rusya merkezli RIA Novosti haber ajansının hesabını kapattı.
Karara gerekçe olarak, 'birden çok Topluluk Kuralları ihlal edilmesi' gösterilirken, ihlal edildiği ileri sürülen kurallara ilişkin bilgi verilmedi. Hesabın bloke edilmesi nedeniyle RIA Novosti'nin karara itiraz etme imkanı bulunmuyor.
RIA Novosti ajansı tarafından TikTok hesabı üzerinden paylaşılan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'in videosunun da silindiği tespit edildi.
Videoda Puşilin, Donetsk sakinlerini Donbass'ta artan gerilim nedeniyle Rusya'nın sınırda yer alan Rostov bölgesine tahliyeye çağırmıştı. Puşilin'in özellikle kadın, yaşlı ve çocukların tahliye edilmesi gerektiğini vurguladığı video, silinmeden önce 1.2 milyon görüntülenme almıştı.
Donbass’tan ilk sığınmacılar Rostov Bölgesi’ne ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
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