https://tr.sputniknews.com/20220219/tiktok-donetsk-halk-cumhuriyeti-liderinin-videosunu-paylasan-ria-novostinin-hesabini-kapatti-1054019565.html
TikTok, Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin videosunu paylaşan RIA Novosti'nin hesabını kapattı
TikTok, Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin videosunu paylaşan RIA Novosti'nin hesabını kapattı
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 'birden çok Topluluk Kuralları ihlalini' gerekçe göstererek Rusya merkezli RIA Novosti haber ajansının hesabını... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T05:40+0300
2022-02-19T05:40+0300
2022-02-19T05:40+0300
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ukrayna
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
denis puşilin
ria novosti
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Ukrayna ordusunun Lugansk'ı havan toplarıyla hedef aldığı bildirilirken, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin videosunu paylaşan Rusya merkezli RIA Novosti haber ajansının hesabını kapattı.Karara gerekçe olarak, 'birden çok Topluluk Kuralları ihlal edilmesi' gösterilirken, ihlal edildiği ileri sürülen kurallara ilişkin bilgi verilmedi. Hesabın bloke edilmesi nedeniyle RIA Novosti'nin karara itiraz etme imkanı bulunmuyor.RIA Novosti ajansı tarafından TikTok hesabı üzerinden paylaşılan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'in videosunun da silindiği tespit edildi.Videoda Puşilin, Donetsk sakinlerini Donbass'ta artan gerilim nedeniyle Rusya'nın sınırda yer alan Rostov bölgesine tahliyeye çağırmıştı. Puşilin'in özellikle kadın, yaşlı ve çocukların tahliye edilmesi gerektiğini vurguladığı video, silinmeden önce 1.2 milyon görüntülenme almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/donbasstan-ilk-siginmacilar-rostov-bolgesine-ulasti-1054016700.html
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tiktok, çin, rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, ria novosti
TikTok, Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin videosunu paylaşan RIA Novosti'nin hesabını kapattı
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Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 'birden çok Topluluk Kuralları ihlalini' gerekçe göstererek Rusya merkezli RIA Novosti haber ajansının hesabını bloke etti.
Ukrayna ordusunun Lugansk'ı havan toplarıyla hedef aldığı bildirilirken
, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin videosunu paylaşan Rusya merkezli RIA Novosti haber ajansının hesabını kapattı.
Karara gerekçe olarak, 'birden çok Topluluk Kuralları ihlal edilmesi' gösterilirken, ihlal edildiği ileri sürülen kurallara ilişkin bilgi verilmedi. Hesabın bloke edilmesi nedeniyle RIA Novosti'nin karara itiraz etme imkanı bulunmuyor.
RIA Novosti ajansı tarafından TikTok hesabı üzerinden paylaşılan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'in videosunun da silindiği tespit edildi.
Videoda Puşilin, Donetsk sakinlerini Donbass'ta artan gerilim nedeniyle Rusya'nın sınırda yer alan Rostov bölgesine tahliyeye çağırmıştı. Puşilin'in özellikle kadın, yaşlı ve çocukların tahliye edilmesi gerektiğini vurguladığı video, silinmeden önce 1.2 milyon görüntülenme almıştı.