https://tr.sputniknews.com/20220220/52-suctan-kaydi-bulunan-hirsiz-caldigi-akulu-tekerlekli-sandalye-ile-kacti-1054050568.html

52 suçtan kaydı bulunan hırsız, çaldığı akülü tekerlekli sandalyeye binerek kaçtı

52 suçtan kaydı bulunan hırsız, çaldığı akülü tekerlekli sandalyeye binerek kaçtı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bedensel engelli vatandaşa ait akülü tekerlekli sandalye, hırsız tarafından çalındı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T14:49+0300

2022-02-20T14:49+0300

2022-02-20T14:50+0300

türkiye

hırsız

engelli

tekerlekli sandalye

suç

istanbul

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İstanbul Ümraniye’ye bağlı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 92 bedensel engelli İ.Ş. adlı bir kişi, akülü tekerlekli sandalyesini havalandırmak için evinin bahçesine bıraktı. Felçli olan İ.Ş., dışarıya bıraktığı engelli tekerlekli sandalyeyi almak için bir süre sonra bahçeye çıktı. Bahçeye çıktığında engelli sandalyesinin yerinde olmadığını fark etti. Çalınmış olabileceği ihtimali üzerine İ.Ş. durumu hemen polise bildirdi.İ.Ş.’nin ihbarı üzerine harekete geçen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin 52 farklı suçlardan kaydı bulunan E.K. olduğunu belirledi. E.K. adlı hırsızın, çaldığı engelli aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan polis, E.K.’yi olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık suçlarından poliste 52 kaydı bulunan E.K.’nin, çaldığı akülü aracı ise Y.B. isimli bir başka kişiye para karşılığı sattığı belirlendi.Polis engelli sandalyeyi satın alan hurdacı Y.B.’nin iş adresine giderek arabaya el koydu. Y.B. hakkında ‘hırsızlık malı satın almaktan’ işlem yapıldı. Yakalanan E.K. hakkında ise, “Açıktan Hırsızlık” suçundan adli işlem yapılırken, akülü araç muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, aracı çalan E.K.’nin engelli sandalyesine binerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220219/evine-giren-hirsizlardan-sikayetci-olmayan-hakki-bulut-mahkeme-tarihi-konserime-denk-gelebilir-1054026168.html

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hırsız, engelli, tekerlekli sandalye, suç, istanbul